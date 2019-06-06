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1919年6月4日，美國國會通過憲法第19修正案，賦予女性選舉權。

從此往後，美國女性不會因投票選舉而被判罪進監獄，也不必再為了政治訴求把自己用鐵鏈鎖在白宮外。經過100年的努力，美國從政女性超過歷來任何時期。

1848年，紐約塞內卡福爾斯女性權利大會之後將近一個世紀的努力、奮鬥，在這一天宣告勝利。

回顧歷史，不得不提這些塑造、改變歷史的女強人。

國會第一位女議員

憲法第19修正案通過前，美國國會眾議院已經有一位女議員，珍妮特·蘭金（Jeanette Rankin）。她是蒙大拿州共和黨人，1916年當選眾議員。當時美國大部分州女性都沒有選舉權。

她當選眾議員後曾說過一句話：「我或許是第一個國會女議員，但不會是最後一個。」

圖片版權 Bettman via Getty Images Image caption 珍妮特·蘭金是蒙大拿州共和黨眾議員，致力於女權和反戰

蘭金是女權運動者，也是和平主義者。她在國會投票反對美國參加第一次世界大戰，並為此丟了議員席位。1940年，她憑借反戰立場重返國會。

蘭金也是珍珠港事件後在國會唯一投票反對向日本宣戰的議員。

1922年， 麗貝卡·拉蒂默·費爾頓（Rebecca Latimer Felton）她被任命填補空缺成為參議員，但只象徵性當了24小時。

圖片版權 Universal History Archive via Getty Image caption 卡拉韋也是第一位擔任參議院委員會主席職位的女性

1931年，海蒂·卡拉韋（Hattie Caraway）擔任阿肯色州參議員的丈夫去世，她被任命在選舉前補缺。這是當時通行的做法。1932年，她競選成功，成為美國歷史上第一位通過競選上位的女參議員，一直任職到1945年。

圖片版權 Bettmann via Getty Image caption 1955年，美國第84屆國會的17名女議員在國會山合影

即使通過了憲法第19修正案，20世紀美國政壇和社會生活中性別歧視和種族歧視的事例比比皆是。

1964年，夏威夷州民主黨人帕奇·明克（Patsy Mink，竹本松）當選眾議員，成為國會第一位少數族裔議員、第一位亞裔議員。竹本松是第三代日裔美國人，律師，丈夫是約翰·明克。

1968年，謝麗·紀堯姆（Shirley Chisholm）成為第一位非裔國會議員。紀堯姆出生在紐約布魯克林區，在國會山有「鬥士謝麗」的聲譽，因為她致力於反種族歧視和爭取性別平等。

圖片版權 Getty Images Image caption 紀堯姆（左）和竹本松後來都曾競選本黨總統候選人資格

第一位女州長

1925年，內莉·泰洛·羅斯 （Nellie Tayloe Ross）當選懷俄明州州長，成為美國歷史上第一位女州長。

懷俄明1869年賦予女性選舉權，為美國第一州。羅斯競選連任失敗後沒有退出政壇，搬到華盛頓特區，繼續活躍在政界。

圖片版權 Bettman via Getty Image caption 1933年，羅斯福總統任命羅斯擔任美國鑄幣局局長

第一位女黨魁

猶他州出生的珍妮·韋斯特伍德（Jean Westwood）1972年當選民主黨全國委員會主席，開美國政治歷史先河。這一年美國國會通過了平等權利修正案。

《紐約時報》報道說，當她說自己為當選民主黨全國委員會主席（chairman）而感到驕傲時，聽眾起哄說她用詞不當，應該稱自己為委員會女主席（chairwoman）或者用中性的chairperson。

但是，她鎮定地重覆：「成為你們的主席我感到驕傲。」這件事就此定論。

兩年後，1974年，共和黨產生第一位女黨魁，瑪麗·路易斯·史密斯（Mary Louise Smith）。她的前任是後來當選總統的喬治·HW·布什（George HW Bush）。

史密斯在政治上取溫和立場，她接任黨魁重任時，共和黨尚未完全從水門事件醜聞的重創中恢復元氣。

圖片版權 Bettmann via Getty Image caption 史密斯2017年卸任共和黨全國委員會主席職務

第一位最高法院大法官

美國最高法院歷史上總共有114名大法官，其中110名是男性。

第一位獲得高院大法官提名的女性是桑德拉·戴·奧康納（Sandra Day O'Connor）。

任命女性擔任高院大法官是羅納德·里根在1980年競選總統時作出的承諾。

奧康納來自亞利桑那州。她的提名1981年得到全票通過。

1993年，露絲·貝德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）獲比爾·克林頓總統提名。

奧巴馬總統提名了兩位女性出任高院大法官，索尼亞·索托梅耶（Sonia Sotomayor）和艾蕾娜·卡根（ Elena Kagan）。

圖片版權 Corbis via Getty Image caption 奧康納2006年從高院大法官職位上退休。她是里根總統任命的第一位最高法院女性大法官。

第一位女司法部長

克林頓總統1993年任命詹妮特·雷諾（Janet Reno）出任司法部長。

她在司法部長任內處理了一些美國歷史上最臭名昭著的大案，包括韋科慘案（Waco siege）和俄克拉荷馬市炸彈襲擊案。

圖片版權 Getty Images Image caption 雷諾出生於佛羅里達州的邁阿密，曾長期擔任刑事檢控官

她在任期內不斷受到媒體聚焦，包括她6.1英尺高的身材。

威爾·費雷爾 （Will Ferrell）曾在星期六晚間直播節目檔裝扮成她的形像，但在2006年一檔諷刺節目Sketch中倆人同框，這個戲弄被調了個頭。

第一位女國務卿

克林頓總統任命了美國歷史上第一位女國務卿，瑪德琳·奧爾布賴特（Madeleine Albright）。

她出生在捷克斯洛伐克，納粹入侵後全家逃到英國。她父親是一位外交官，戰後設法舉家移民美國。

奧爾布賴特曾在前總統卡特的國家安全顧問布熱津斯基手下任職，1993年出任美國駐聯合國大使。

圖片版權 Getty Images Image caption 奧爾布賴特致力於增強美國的國際角色

1997-2001年擔任國務卿期間，她因在人權事務上的強硬立場而聞名。

2005年，康多莉扎·賴斯（Condoleezza Rice）接替奧布賴特成為美國歷史上第二位女國務卿，也是第一位非裔女國務卿。

第一位女議長

現任眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）將成為美國歷史上第一位擔任這個職務的女性。

現年79歲的佩洛西自2003年起擔任民主黨眾議院領袖，2007年第一次擔任下院議長。

圖片版權 Getty Images Image caption 眾議院議長在美國政權架構中是離總統職位只有兩步之遙，因此佩洛西是美國歷史上選舉產生的最高級別的女性

2018年中期選舉後，她重回議長職位，成為國會中對抗特朗普總統的領軍人物。

她的家庭背景有濃厚的政治色彩，父親和兄長都曾出任巴爾的摩市長。她本人則在加利福尼亞州政壇從草根逐級上升，1970年代擔任民主黨全國委員會的加州代表，1987年當選眾議院議員，連任至今。

圖片版權 Getty Images Image caption 1992年，推動女性參政的「全國婦女政治核心小組」 （National Women in Politics Caucus）成員慶祝選戰勝利。那一年有6名女性當選參議員，而參議院議會大廳附近還沒有女廁所。

第一位女總統？

這個第一還沒有出現 。希拉里·克林頓試過了，沒有成功。

不過，她不是第一個參加總統角逐的女性。在她之前還有其他先驅。

圖片版權 Getty Images Image caption 維多利亞 ·伍德霍爾 （Victoria Woodhull，左）和貝芙拉·洛克伍德（Belva Ann Lockwood）分別在1972年和1884年作為平等權利黨(Equal Rights Party)參加總統選舉

瑪格麗特·C·史密斯（Margaret Chase Smith）1964年爭取獲得共和黨總統候選人提名。她堅決反對反麥卡錫主義。

她的參選努力招致媒體鋪天蓋地的性別歧視言論和人身攻擊，包括對她外貌和年齡的評頭論足、點點戳戳。

她沒有多少競選資金，初選一敗塗地，但還是以第一位參加總統競逐 的女性載入史冊。

她說：「要是別人對你說你不能做什麼事，你就偏要去試一試。」

圖片版權 Corbis via Getty Image caption 史密斯的對手是拜瑞·戈德華特（Barry Goldwater）。她是美國歷史上第一位在上、下兩院都當過議員的女性

史密斯之後，第一位非裔女參議員卡羅爾·M·布勞恩（Carol Moseley Braun）也曾嘗試爭取黨內提名，同樣失敗。

這個僵局在2016年被突破，克林頓成為美國歷史上第一位主要政黨女性總統候選人。

當然，克林頓是政壇老將。2001年當選參議員時，她的身份是前第一夫人。這在美國曆屆第一夫人中也是第一例。

圖片版權 Getty Images Image caption 克林頓當選紐約州參議員，2001年至2009年

她2008年爭取民主黨候選人提名，敗給巴拉克·奧巴馬（Barack Obama），後來接受任命，2009-2013年期間擔任奧巴馬政府的國務卿。

2016年11月8日大選投票。克林頓得到了大量女選民的票，但最後敗給唐納德·特朗普。

當時，包括佛羅里達和賓西法尼在內的幾個爭奪重點州倒向特朗普，克林頓總統夢破滅，美國第一位女總統的願景依然是願景。

2020年又要大選。已經有6位女性宣佈將爭取民主黨候選人提名。這本身是個破紀錄的數字。

至於美國是否能在女性獲得選舉權一個世紀之後出現一位女總統，只有留待時間回答。

圖片版權 Reuters Image caption 蘇珊·安東尼（Susan B Anthony）之墓。她是爭取婦女選舉權的先驅之一。2016年克林頓和特朗普角逐總統時，許多女選民投票後在這個墓碑上貼紙片，上寫「我今天投票了」

凱莉-雷·庫珀報道