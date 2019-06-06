美國歷史見證：百年風雲話女權
1919年6月4日，美國國會通過憲法第19修正案，賦予女性選舉權。
從此往後，美國女性不會因投票選舉而被判罪進監獄，也不必再為了政治訴求把自己用鐵鏈鎖在白宮外。經過100年的努力，美國從政女性超過歷來任何時期。
1848年，紐約塞內卡福爾斯女性權利大會之後將近一個世紀的努力、奮鬥，在這一天宣告勝利。
回顧歷史，不得不提這些塑造、改變歷史的女強人。
國會第一位女議員
憲法第19修正案通過前，美國國會眾議院已經有一位女議員，珍妮特·蘭金（Jeanette Rankin）。她是蒙大拿州共和黨人，1916年當選眾議員。當時美國大部分州女性都沒有選舉權。
她當選眾議員後曾說過一句話：「我或許是第一個國會女議員，但不會是最後一個。」
蘭金是女權運動者，也是和平主義者。她在國會投票反對美國參加第一次世界大戰，並為此丟了議員席位。1940年，她憑借反戰立場重返國會。
蘭金也是珍珠港事件後在國會唯一投票反對向日本宣戰的議員。
1922年， 麗貝卡·拉蒂默·費爾頓（Rebecca Latimer Felton）她被任命填補空缺成為參議員，但只象徵性當了24小時。
1931年，海蒂·卡拉韋（Hattie Caraway）擔任阿肯色州參議員的丈夫去世，她被任命在選舉前補缺。這是當時通行的做法。1932年，她競選成功，成為美國歷史上第一位通過競選上位的女參議員，一直任職到1945年。
即使通過了憲法第19修正案，20世紀美國政壇和社會生活中性別歧視和種族歧視的事例比比皆是。
1964年，夏威夷州民主黨人帕奇·明克（Patsy Mink，竹本松）當選眾議員，成為國會第一位少數族裔議員、第一位亞裔議員。竹本松是第三代日裔美國人，律師，丈夫是約翰·明克。
1968年，謝麗·紀堯姆（Shirley Chisholm）成為第一位非裔國會議員。紀堯姆出生在紐約布魯克林區，在國會山有「鬥士謝麗」的聲譽，因為她致力於反種族歧視和爭取性別平等。
第一位女州長
1925年，內莉·泰洛·羅斯 （Nellie Tayloe Ross）當選懷俄明州州長，成為美國歷史上第一位女州長。
懷俄明1869年賦予女性選舉權，為美國第一州。羅斯競選連任失敗後沒有退出政壇，搬到華盛頓特區，繼續活躍在政界。
第一位女黨魁
猶他州出生的珍妮·韋斯特伍德（Jean Westwood）1972年當選民主黨全國委員會主席，開美國政治歷史先河。這一年美國國會通過了平等權利修正案。
《紐約時報》報道說，當她說自己為當選民主黨全國委員會主席（chairman）而感到驕傲時，聽眾起哄說她用詞不當，應該稱自己為委員會女主席（chairwoman）或者用中性的chairperson。
但是，她鎮定地重覆：「成為你們的主席我感到驕傲。」這件事就此定論。
兩年後，1974年，共和黨產生第一位女黨魁，瑪麗·路易斯·史密斯（Mary Louise Smith）。她的前任是後來當選總統的喬治·HW·布什（George HW Bush）。
史密斯在政治上取溫和立場，她接任黨魁重任時，共和黨尚未完全從水門事件醜聞的重創中恢復元氣。
第一位最高法院大法官
美國最高法院歷史上總共有114名大法官，其中110名是男性。
第一位獲得高院大法官提名的女性是桑德拉·戴·奧康納（Sandra Day O'Connor）。
任命女性擔任高院大法官是羅納德·里根在1980年競選總統時作出的承諾。
奧康納來自亞利桑那州。她的提名1981年得到全票通過。
1993年，露絲·貝德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）獲比爾·克林頓總統提名。
奧巴馬總統提名了兩位女性出任高院大法官，索尼亞·索托梅耶（Sonia Sotomayor）和艾蕾娜·卡根（ Elena Kagan）。
第一位女司法部長
克林頓總統1993年任命詹妮特·雷諾（Janet Reno）出任司法部長。
她在司法部長任內處理了一些美國歷史上最臭名昭著的大案，包括韋科慘案（Waco siege）和俄克拉荷馬市炸彈襲擊案。
她在任期內不斷受到媒體聚焦，包括她6.1英尺高的身材。
威爾·費雷爾 （Will Ferrell）曾在星期六晚間直播節目檔裝扮成她的形像，但在2006年一檔諷刺節目Sketch中倆人同框，這個戲弄被調了個頭。
第一位女國務卿
克林頓總統任命了美國歷史上第一位女國務卿，瑪德琳·奧爾布賴特（Madeleine Albright）。
她出生在捷克斯洛伐克，納粹入侵後全家逃到英國。她父親是一位外交官，戰後設法舉家移民美國。
奧爾布賴特曾在前總統卡特的國家安全顧問布熱津斯基手下任職，1993年出任美國駐聯合國大使。
1997-2001年擔任國務卿期間，她因在人權事務上的強硬立場而聞名。
2005年，康多莉扎·賴斯（Condoleezza Rice）接替奧布賴特成為美國歷史上第二位女國務卿，也是第一位非裔女國務卿。
第一位女議長
現任眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）將成為美國歷史上第一位擔任這個職務的女性。
現年79歲的佩洛西自2003年起擔任民主黨眾議院領袖，2007年第一次擔任下院議長。
2018年中期選舉後，她重回議長職位，成為國會中對抗特朗普總統的領軍人物。
她的家庭背景有濃厚的政治色彩，父親和兄長都曾出任巴爾的摩市長。她本人則在加利福尼亞州政壇從草根逐級上升，1970年代擔任民主黨全國委員會的加州代表，1987年當選眾議院議員，連任至今。
第一位女總統？
這個第一還沒有出現 。希拉里·克林頓試過了，沒有成功。
不過，她不是第一個參加總統角逐的女性。在她之前還有其他先驅。
瑪格麗特·C·史密斯（Margaret Chase Smith）1964年爭取獲得共和黨總統候選人提名。她堅決反對反麥卡錫主義。
她的參選努力招致媒體鋪天蓋地的性別歧視言論和人身攻擊，包括對她外貌和年齡的評頭論足、點點戳戳。
她沒有多少競選資金，初選一敗塗地，但還是以第一位參加總統競逐 的女性載入史冊。
她說：「要是別人對你說你不能做什麼事，你就偏要去試一試。」
史密斯之後，第一位非裔女參議員卡羅爾·M·布勞恩（Carol Moseley Braun）也曾嘗試爭取黨內提名，同樣失敗。
這個僵局在2016年被突破，克林頓成為美國歷史上第一位主要政黨女性總統候選人。
當然，克林頓是政壇老將。2001年當選參議員時，她的身份是前第一夫人。這在美國曆屆第一夫人中也是第一例。
她2008年爭取民主黨候選人提名，敗給巴拉克·奧巴馬（Barack Obama），後來接受任命，2009-2013年期間擔任奧巴馬政府的國務卿。
2016年11月8日大選投票。克林頓得到了大量女選民的票，但最後敗給唐納德·特朗普。
當時，包括佛羅里達和賓西法尼在內的幾個爭奪重點州倒向特朗普，克林頓總統夢破滅，美國第一位女總統的願景依然是願景。
2020年又要大選。已經有6位女性宣佈將爭取民主黨候選人提名。這本身是個破紀錄的數字。
至於美國是否能在女性獲得選舉權一個世紀之後出現一位女總統，只有留待時間回答。
凱莉-雷·庫珀報道