華為爭議：英國力圖延續獨立外交的內外變數

Image caption 在結束和英國首相特蕾莎·梅等高官會談後的新聞會上，特朗普強調兩國特殊關係密切，表示華為問題不會影響美英聯盟。

美國總統特朗普對英國進行為期3天的國事訪問。英國獨立的外交政策不僅與美國在一些國際問題上出現分歧，在包括如何處理對中國以及對華為等內政外交的問題上，兩國保持距離的態勢也越發明顯。

在英國支持華為的問題上，英美雙方分歧早在特朗普訪問前已經明確化，從一個側面反映出在貿易戰中，世界第一和第二大經濟體美國和中國在不列顛展開的政治經濟角力。

與此同時，有分析人士指出，由於執政保守黨即將更換黨魁，也即將推出接替特蕾莎·梅（文翠珊）的新首相，因此英國做出有關華為5G參與問題的最後決定的時間很可能會進一步推遲；另外，因為數名首相競爭者已明確表示，美國發佈華為禁令很可能會迫使英國政府重新考量華為決定，所以華為是否能繼續參與英國5G建設，再度出現變數。

華為和科技競爭

到目前為止，雖然在美國明確要求英國封殺華為的巨大壓力下，英國內部在如何對待華為問題上仍有分歧。英國政府一直拒絶加入美國圍堵中國電訊巨頭華為的國際行動。

在特朗普訪問英國前，偏向美國政策的英國前國防大臣威廉姆森甚至將英國國家安全委員會討論凖備允許華為參與英國部分5G建設的最高機密公然洩露給媒體，使得美方對英方的壓力陡增。威廉姆森因此被英國首相立即撤職。

早在英國卡梅倫政府時期，英國違反美國排斥中國一帶一路的戰略，率先加入成為中國呼籲設立的一帶一路戰略工具亞投行的發起國，在西方起到了巨大的領頭效果。而在美國指責華為是中國政府間諜工具之際，卡梅倫政府對英國華為公開予以支持，使得英國開闢了華為在西方重要的海外市場，設立研發中心，英國的華為科技人員、華為與英國其它科技公司的合作，也對華為公司的發展做出了重要貢獻。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為在5G領域的領先，似乎已經融為英國本土科技的一部分。當美方斷然要求封殺華為之際，使得英國政壇、科技及商業領域的不少人士為難。

華為在5G領域的領先，似乎已經融為英國本土科技的一部分。當美方斷然要求封殺華為之際，使得英國政壇、科技及商業領域的不少人士為難。

英國政府安全事務部國務部長本·華萊士在被問及華為和網絡間諜問題時表示，作為英國人，一向相信公平，所以應該允許外國投資和外國公司得到公平的（市場）競爭機會。而他也強調尚未就華為的問題做出最後決定。

而曾經擔任英國外交大臣的黑格則認為應該同意華盛頓的要求，對華為採取強硬立場。

英國首相府則強調，是否允許華為最後參與英國5G網絡建設的決定，將從客觀、現實和科技角度做出。

英國政要高調抗議特朗普

儘管英國王室和政府予以特朗普最高規格的國賓禮遇，但是特朗普總統遭遇大規模民眾抗議使禮待從某種程度上大打折扣，也反映英國在脫歐僵局形勢下，國內政壇精英存在著的深刻意見分歧。

對比2015年中國國家主席習近平訪英、英中兩國期待雙邊經濟關係進入「黃金時代」的那次訪問，美國特朗普總統遭遇的抗議規模之大、抗議者級別之高、抗議範圍之廣差別明顯。

不僅明確表明反對特朗普的國事訪問，倫敦市長薩迪克·汗在特朗普抵達前就與這位美國總統在社交媒體上對懟；英國兩大反對黨工黨領袖科爾賓、自由民主黨領袖凱布爾、英國下議院議長伯考等甚至拒絶出席英國女王在白金漢宮歡迎特朗普總統的國宴。

在特朗普訪問的3天時間，倫敦、伯明翰、謝菲爾德、格拉斯哥、愛丁堡等英國一系列最大城市都組織抗議活動。

特朗普為何遭到英國這麼多精英人物明確反對？重要的一個原因是他的言行被視為粗暴干涉英國內政。那麼又有哪些讓英國執政精英明確感覺是內政不希望美國干預？

首相人選與對歐盟政策

被指以民粹主義起家的特朗普早在競選美國總統前，已經和被視為長期推動英國脫歐的政客，比如2019年剛建立英國脫歐黨即在歐洲議會選舉英國區獲得大勝的法拉奇聯繫密切。

特朗普早已公開對英國媒體表示，主張英國脫歐的英國前外交大臣約翰遜是英國首相的最佳人選。

而在對歐盟政策上，特朗普將英歐關係視如兒戲，直言表示建議英國首相不要搭理按歐盟法律需支付給歐盟的數百億英鎊分手費，或者起訴歐盟。

在結束和英國現首相特蕾莎·梅等一批英國高官會談後的新聞發佈會上，特朗普談到在野黨領袖科爾賓時，不僅貶低表示科爾賓是個消極的人，甚至說科爾賓要見他但他拒絶會見。這在有可能舉行大選、工黨眾多人士希望本黨通過大選上台的英國，自然被視為粗暴干涉內政。

氣候變化、王室成員、全民醫療

英國在氣候變化領域的科研和國際推動上發揮了重要作用，是達成《聯合國巴黎氣候協議》的重要推動力量。英國國家的產業政策也早已根據防止氣候變化和節能減排做出重大調整。比如，英國在在能源汽車產業明確規定了提高柴油車稅收等規定。

圖片版權 EPA/ANDY RAIN Image caption 雖然天上下雨，仍有很多英國人上街抗議特朗普。這是在英國議會大廈外升起特朗普嬰兒氣球。但在不遠處英國首相府舉行的新聞會上被問及抗議事，特朗普說很多人抗議他訪英是假新聞。

但特朗普上台後退出巴黎氣候協議，令包括英國氣候變化領域人士在內的國際社會愕然。

有媒體報道特朗普曾對女性出言不遜，尚未成為英國王妃的梅根曾批評他歧視女性，而特朗普又信口貶低梅根個人素質，讓英國很多擁護王室的人士及婦女權益群體感到不快。

在新聞發佈會上，在被問及未來英國脫歐後英美貿易關係時，特朗普確認英國公立的全民醫療體系都是可以談判的籌碼，這恐怕讓英國絶大多數依賴公立醫療體系的平民工薪階層要倒吸一口涼氣。