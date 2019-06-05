「坦克人」華盛頓再現 美國還在意中國人權嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 人權組織出現在華盛頓「六四」紀念活動上。

「很多年沒有在美國看到如此活躍的『六四』紀念活動了」，非政府組織「人權觀察」中國項目主任芮莎菲（Sophie Richardson）對BBC中文說。

6日4日，多個關注中國人權問題的非政府組織在美國首都華盛頓國會西草坪舉行「六四」30週年紀念活動，數百人在此聚集，其中包括了「六四」學生領袖王丹、吾爾開希、周鋒鎖、熊焱和鄭旭光。

流亡美國的學生領袖有何感想？

周鋒鎖仍記得，89年6月4日清晨，他感覺世界突然斷裂了，彷彿進入另外一個空間。

「30年過去了，別人都離開了，哪怕是曾經一起坐牢的人，也很難在這件事（要求平反『六四』）上一直堅持，」 周鋒鎖較早前接受BBC中文採訪時表示。

圖片版權 Getty Images Image caption 周鋒鎖4日參加國會關於中國民主的聽證會

中國官媒《環球時報》曾有一篇文章稱，歷史的潮流滾滾向前，但周鋒鎖拒絶改變，像一塊沉入河底的石頭。

「像我這樣的人，對別人來講很不方便，人們都想要遺忘、改變、隨波逐流，才能生活下去。」周鋒鎖說，隨之而來的隔離感是30年來對他最嚴峻的挑戰。

10年前「六四」20週年紀念時，王丹曾提出「學生有錯、政府有罪」說法，一石激起千層浪，引來許多民運人士的攻擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 王丹在華盛頓「六四」紀念集會上發言

「當時我覺得很內疚，我作為學生主要的領導人，我還活著，很多人死了，我想這其中一定有什麼地兒是不對的。」王丹較早前對BBC中文表示，從理性的角度思考，他仍認為這個觀點是正確的，但他如今不會再提。

「民主講求的是程序正義，當一個政府還沒有承認它殺人有罪的時候，我不認為外界有任何理由要求我們先認錯。要到政府認罪以後，我們再來檢討，這才符合程序正義。」

在流亡海外的學生領袖中，熊焱的故事獨一無二，他在美國陸軍擔任牧師，嘗試以神學的思維紀念『六四』。「用神學的話說，回憶過去是對當下的不滿。」

對於30年來的持續抗爭，熊焱覺得仍有進步的空間。

「我感覺很羞愧，我們這三十年也沒作出什麼成績和貢獻，我們有愧於那個時代，只能將來更加努力。三十年來，我們堵在這個地方，沒有真的拿出什麼行動，我覺得自己做得很不夠。中國把我們趕出了國門，讓我們沒有用武之地。」

美國還記得「六四」嗎？

一向關注中國人權問題的國會眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）在紀念集會上發表6分鐘演講，向中國政府喊話：美國記得「六四」，我們不會忘記。

她穿著一身白衣，在講話中屢屢提到幾個關鍵詞：新疆、西藏和香港。她稱讚香港人的勇敢，以燭光守夜、上街抗議的方式保衛這座城市最後的自由。佩洛西還指出，新疆的維族人持續被消失、監控及逮捕，藏族人仍在為宗教與文化自由抗爭，無數的中國記者、人權律師、書店店主、基督徒與民主活動家被當局囚禁。

當日，佩洛西為「六四」最有代表性的畫面"坦克人"的雕像揭幕，並稱能站在其身旁是她的榮耀。

非政府組織「公民力量」發起人楊建利對BBC中文說，希望坦克人雕像能留在華盛頓，目前正在物色能長期安放這一雕像的公共區域。

「六四」中另一標誌性象徵、民主女神像的複製品自2007年起佇立在華盛頓火車站附近，名為共產主義受難者紀念碑。

圖片版權 Getty Images Image caption 佩洛西與楊建利為"坦克人"的雕像揭幕

「今年集會參與人數高，是由於中國政府在人權問題上的全面倒退」。「六四」學生領袖周鋒鎖認為，除了與30年整數年份有關外，還與中國國內的人權狀況息息相關。

美聯社關於「六四」30週年紀念的報導中寫道，中國政治的壓制性達到前所未有的程度。

新疆「再教育營」問題也團結了民主、共和兩黨，以及華府的對華鷹派與鴿派，讓其對中國人權問題重拾關注。

芮莎菲說，「六四」30週年紀念日到來之際，正是國際社會聚焦新疆維族「再教育營」、全民監控系統之時。雖然美國人對天安門鎮壓直觀的震驚難免退潮，但上述的議題提醒人們，中國人權狀況在30年間停滯不前。

雖然今年紀念集會吸引的人數比往年多，美國普羅大眾對「六四」的關注相對有限。

圖片版權 Getty Images Image caption 在「六四」紀念集會現場，組織方豎起了一幅以「坦克人」為主題的油畫。

華府集會所在的地點國會西草坪位於市中心、緊鄰國會，也極具政治性，是歷屆美國總統就職典禮舉辦地點。成千上萬的遊客在集會期間魚貫而過，未有太多人駐足。

美國主流媒體CNN、福克斯電視台、《紐約時報》及《華盛頓郵報》4日的網頁顯眼處未有登出「六四」相關報道。

當日，美國國會通過決議譴責「六四」鎮壓，國會及行政當局中國委員會召開相關聽證會。6月3日， 國務卿蓬佩奧發表聲明稱，過去美國希望中國融入國際系統，會發展成一個更開放和包容的社會，但這個希望已經破碎。

經濟與人權再次掛鉤？

然而，除了這些譴責言論外，白宮並未採取任何針對中國人權的制裁行動。特朗普政府被外界認為對外國人權問題關注不足，更熱衷於「美國優先」政策。

近日有傳，華府有意針對多家中國視頻監控公司下禁令，限制它們購買美國技術。

「華府意識到中國政府的監控網不僅影響到在中國大陸的中國人，也騷擾在美國生活的維族人、藏族人等，」 芮莎菲對BBC中文表示。

值得留意的是，眾議院議長佩洛西在4日發表的聲明中寫道：「美國必須展示道德和勇氣，利用我們的經濟槓桿，不僅保證美國商品的平等貿易，還要改善中國的人權。如果我們不這麼做，我們會喪失談論世界其他地方人權問題的道德權威。」

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她的這一說法，露出將經濟與人權掛鉤的跡象。

早在1991年，佩洛西就曾主導一項法案，把解決人權問題作為延長美國對華最惠國待遇的條件之一。由於她的深度參與，這項法案被稱為「佩洛西法案」。

在1993年，時任總統克林頓延長了對華最惠國待遇，但同時頒布總統行政命令，列出中國需達成的條件。

然而，鄧小平在1992年實施的各項經濟改革開放政策，讓美國商界相信，如果中國喪失最惠國待遇，美國企業在中國的未來將被斷送。美國商界因而轉而反對將中國人權作為最惠國待遇條件。

1994年，克林頓政府廢除了這一聯繫機制。佩洛西曾在1994年8月嘗試再提「佩洛西法案」，但兩黨的中間派合力否決了這項法案。

華府智庫布魯金斯學會的資深研究員卜睿哲（Richard bush）在近日發表文章稱，當年美國的政治格局發生了改變，而且中美之間的經濟依存度加深，導致了這一結果。

回顧30年來美國國會對中國人權的態度，卜睿哲寫道：「如何在中國推廣民主和人權，這一直是一個充滿爭議的問題，並且受美國自身的民主制度左右。」

中美貿易戰的急轉直下，華為爭議持續沸騰，美國各界關注新疆「再教育營」問題……這些動能會否讓特朗普政府重新將人權與經濟掛鉤，仍有待觀察。