習近平訪俄：經貿合作與北極通道成焦點

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中國國家主席習近平周三（6月5日）抵達俄國，進行為期三日的國事訪問。這是中美貿易談判在上月受挫後，習近平首次進行的海外訪問。

據克林姆林宮的消息，習近平周三將與俄羅斯總統普京舉行最高級別會晤，著重討論大型經濟項目方面的合作，而建立北極通道和「熊貓外交」亦成公眾焦點。

會晤結束後，兩國元首將簽署或見證簽署一攬子聯合文件。

俄羅斯衛星通訊社引述俄總統助理尤里·烏沙科夫說，「會晤結束後，兩國領導人將簽署關於推動中俄全面戰略協作伙伴關係邁入新時代以及加強現代戰略穩定的聯合聲明」，俄中還將簽署大約30份政府間文件和商業文件。

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習近平將在明後兩日出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇，推進對中俄關係至關重要的經貿合作。

今年是中共建政70週年，也是中俄建交70週年。兩國多次強調，中俄關係處於「歷史最好時期」。2018年，雙邊貿易額突破歷史記錄，達到1000億美元。

習近平周二接受俄羅斯媒體聯合訪問時表示：「在當前國際貿易和投資低迷、保護主義加劇的複雜形勢下，中俄經貿合作取得顯著成果更顯難能可貴。兩國政府部門正採取更加積極的措施，爭取將雙邊貿易額提升到更高水平。」

反觀中美貿易合作，美國總統特朗普上個月指責北京違背承諾，決定對價值2000億美元的中國商品加徵關稅。而北京否認指控，稱美國不斷提高要求，並在6月1日實施反制措施，開始對價值600億美元的美國產品加徵關稅。

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習近平在此次訪俄的聯合媒體訪問中強調，北極航道將成為合作的下一重點，他鼓勵中國企業參與建設。

2018年初，北京公布「冰上絲綢之路」計劃，凖備開發穿越北極圈的海運通道。此航道東起美國和俄羅斯之間的白令海峽，沿俄羅斯北部向西延伸至挪威，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心。

而北極亦是俄羅斯與美國的接壤之地，美俄兩國在爭奪北極資源上角逐已久。

圖片版權 Getty Images Image caption 5月31日，俄羅斯駐中國大使傑尼索夫（Andrey Denisov，右）出席在北京展覽中心舉行的中俄建交70週年活動。

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中俄元首幾周前已經會晤。4月，普京出訪北京，支持與中國聯手建設「一帶一路」和歐亞經濟聯盟。

目前，中俄兩國在能源、交通、農業、航空航天等領域實施重大基建合作，如原油和天然氣管道建設、鐵路合龍、衛星導航系統等方面。

中俄元首周三還將舉行熊貓館開館儀式，繼續「熊貓外交」策略。

今年4月，中國向俄羅斯提供了一對大熊貓「如意」和「丁丁」，目前已落戶在莫斯科動物園。