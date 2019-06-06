美國女富豪排行榜：白手起家的她們是如何致富的

圖片版權 Kevin Mazur Image caption 歌手出身的蕾哈娜憑借她的美妝品牌Fenty Beauty和內衣品牌Savage，登上《福布斯》的女富豪榜。

《福布斯》公布2019全美自力更生的女富豪排行榜。

榜單上不光有女明星，還有不少成功打造商業帝國的普通女性。

我們關注其中一些女富豪，以及讓她們積累資本的行業。

美妝致富

圖片版權 Getty Images Image caption 21歲的凱莉·詹娜是榜單上最年輕的女富豪，身價10億美元。

如果你想致富，你可以考慮推出自己的美妝品牌。榜單上80名女富豪中有10位來自美妝和護膚行業，她們現已成為百萬富翁甚至是億萬富翁。

令人驚訝的是，跟據《福布斯》，最富有的美妝企業家並非凱莉·詹娜（Kylie Jenner），而是羅馬尼亞出生的阿納斯塔西亞·索阿雷（Anastasia Soare）。

這名女企業家創立了同名美妝品牌阿納斯塔西亞·比佛利山（Anastasia Beverly Hills），她在1989年搬到洛杉磯，於2000年推出她的眉毛化妝產品。

《福布斯》估計她的美妝品牌價值12億美元，比凱莉·詹娜推出的Kylie Beauty美妝系列、金·卡戴珊·韋斯特（Kim Kardashian West）的KKW Beauty美妝，還有蕾哈娜（Rihanna）的Fenty Beauty美妝品牌略勝一籌。

圖片版權 Huda Beauty Image caption 胡達·卡坦在2013年推出了胡達美妝，如今她在《福布斯》全美白手起家女富豪榜上位列36。

胡達·卡坦（Huda Kattan）同樣榜上有名，這名伊拉克裔女性放棄了她的金融工作，成為一名化妝師。她在2013年創立Huda Beauty美妝，《福布斯》評估她的企業價值6.1億美金。

「我並不是為了錢，」胡達去年接受BBC採訪時說。

「我在這裏是有一個使命的。我並不是為了賺很多錢。我從來沒這樣想，『天啊，這能賺大錢，我們就做這行吧。』」

還有兩位百萬富翁要感謝美妝行業，托尼·葛（Toni Ko）2014年出售給歐萊雅她創立的NYX Cosmetics品牌，外界估價為5億美金。

傑米·科恩·利馬（Jamie Kern Lima）曾是一名新聞主播，她將自己創立的It Cosmetics化妝品品牌賣給歐萊雅集團，成為了這家公司的第一位女性首席執行官。

美國最富有的女運動員

圖片版權 TPN Image caption 塞雷娜·威廉姆斯

網球巨星塞雷娜·威廉姆斯成為唯一一位白手起家的女運動員百萬富翁。《福布斯》解釋了小威廉姆斯能登上榜單的原因：過去五年，她通過塞雷娜風險投資公司投資了34家初創企業，投資額至少為1000萬美元。

「她在2018年自籌資金，推出了一個直接面向消費者的服裝系列，S by Serena。她還擁有邁阿密海豚橄欖球隊和終極格斗冠軍賽的股份。」

「她有十幾個企業合作伙伴，而她的職業獎金高達8900萬美元，是其他女運動員的兩倍。」

時尚致富

化妝品和護膚品這些商品幫助美國的女性企業家致富，而另外一些時尚先驅者則得益於她們在時尚方面的專業知識。

你可能已經聽說過時裝設計師王薇薇或唐納·卡蘭（Donna Karan），但你知道多麗絲·費舍爾（Doris Fisher）和張金淑（Jin Sook Chang）嗎？

現年87歲的多麗絲·費舍爾在1969年與丈夫共同開創服裝零售品牌Gap，這對夫婦在此之前苦苦找尋一條合身的牛仔褲。該公司現在價值超過20億美元。

圖片版權 SOPA Images Image caption 時裝零售商Forever 21

張金淑是服裝零售商Forever 21背後的創始人，該品牌最初是洛杉磯一家名為Fashion 21的服裝店。

如今，這家零售商在全球擁有數百家門店，僱用了數千名員工。

榜單上最有趣的品牌之一是莎拉·布萊克利（Sara Blakely）創立的塑身衣公司Spanx。在她轉戰內衣行業之前，布萊克利曾經挨家挨戶推銷傳真機。

她說，自己出於不滿意臀部的形狀而創辦這家公司，當時她只有5000美元。

在接受BBC採訪時，她談到：「我不喜歡自己穿白褲子時的樣子。和很多女人一樣，我不知道穿某些衣服時應該怎麼搭配內衣。」

「我萌生了一個想法，設計了一款內衣，滿足了時尚女性的需求。」

布萊克利在《福布斯》榜單上位列23名，她的財富估值為10億美金。

電視和音樂

圖片版權 Larry Busacca Image caption 早前碧昂絲發佈了」Homecoming「現場專輯，網飛還就她在2018年科切拉音樂節上的表演製作紀錄片

不出所料，許多影視和音樂界的女明星也榜上有名，包括脫口秀主持人奧普拉·溫弗瑞（Oprah Winfrey）和艾倫·德傑尼勒斯 （Ellen DeGeneres）。她們的財富分別達到26億美元和3.3億美元。

出演電視劇《法官朱迪》和《熱板凳》（Hot Bench）的朱迪·辛德林（Judy Sheindlin）也位列女富豪榜。《福布斯》指出，「自2012年起，法官朱迪每年通過舉辦同名電視節目獲得4700萬美元稅前收入。」

「《法官朱迪》現已播出至第23季，它仍然是最受歡迎的日間電視節目。」

音樂界的麥當娜（Madonna）、泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）、芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）、席琳·迪翁（Celine Dion）以及碧昂絲（Beyoncé）都在榜上。《福布斯》估計碧昂絲的身價為4億美元。

碧昂絲的丈夫Jay Z周一（6月3日）被《福布斯》評為全球首位億萬身價的說唱歌手。

約會應用軟件和衛生間清新劑

Image caption 惠特尼·沃爾夫·赫德在推出約會應用Bumble前，曾與他人共同創建了約會應用Tinder。

全美最富有的白手起家女性百萬富翁當中，最值得一提的是榜首這位女富豪。

黛安·亨德里克斯（Diane Hendricks）是電影製片人，她還是ABC Supply公司的聯合創始人，該公司估值高達70億美元。

它是最大的建築用品批發分銷商之一，旗下數百家分支機構，銷售額達數十億。

29歲的惠特尼·沃爾夫·赫德（Whitney Wolfe Herd）是榜單上第二年輕的女性。2014年，她推出了約會軟件Bumble。

得益於此，沃爾夫·赫德帶的財富值估計是2.9億美元。根據《福布斯》，該應用軟件為她帶來1.75億美元的年收入。

蘇西·巴蒂茲（Suzy Batiz）是榜上一個不易被立刻認出的名字。

但這位來自德克薩斯州的女商人擁有2.42億美元的財富，主要來自她的公司Poo-Pourri。該公司生產一系列衛生間清新劑產品，在美國零售商Target和Costco售出。