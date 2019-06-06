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諾曼底登陸75週年紀念儀式本周在英國朴茨茅斯舉行，英國女王伊麗莎白二世、美國總統特朗普以及其他國家元首都出席了當天儀式。

你了解諾曼底登陸戰嗎？1944年6月到底發生了什麼？為什麼在英語中D-day一詞具有特別的意義？

D日（D-day）是什麼？

D日是軍事術語，指一項作戰行動發起的那天。

1944年6月6日，英國、美國、加拿大和法國軍隊登陸法國北部海岸抗擊德國軍隊。這在當時是有史以來規模最大的軍事行動，象徵解放西北歐地區的戰役開始，這些地區此前都被納粹佔領。

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D日當天，數萬名士兵同時登陸諾曼底的五個海灘。此次行動經過一年多的凖備，最初定於6月5日，但是暴風雨導致登陸時間推遲了24小時。

當天發生了什麼？

諾曼底登陸當日凌晨，盟軍空降部隊降落到敵人後方；數千艘船聚集在諾曼底海岸，凖備發起攻擊。

儘管德國軍方領導人預計會有襲擊，但他們認為最初的襲擊只是用來轉移注意力。

襲擊前幾周，一項欺騙計劃讓德軍認為主要的登錄戰會發生在位於稍遠位置的沿海地區，這幫助英國軍隊在一片代號為「Gold」（黃金）的海灘站穩了腳跟。

另外，加拿大軍隊在朱諾海灘（Juno）登陸，英國軍隊還在寶劍海灘（Sword）登陸。美國軍隊也登陸了最西邊的猶他海灘（Utah），並且沒有遭遇大規模傷亡。

但是在奧馬哈海灘（Omaha），美國軍隊傷亡慘重。美國海軍對德國防禦工事的密集轟炸沒有效果，而且美軍遇到了一支精銳的德國部隊。

當時現場的情形是，剛過午夜，美國和英國的三支空降師起飛攻擊位於側翼的海灘，總兵力超過23000名。無數的海軍艦艇和登陸艇聚集在英吉利海峽中間被稱為「皮卡迪利圓環」（Piccadilly Circus）的區域。

早上6時30分開始，在海軍的掩護下，第一批5個師的突擊部隊被運送到各自要攻擊的海灘。

登陸行動花了一整天。截至當天午夜，盟軍已經鞏固了各自的灘頭陣地，並從黃金海灘、朱諾海灘、寶劍海灘以及猶他海灘向內陸推進。

有多少軍人參加？

參與諾曼底登陸戰的船隻和登陸艇多達7000艘，它們向盟軍精心挑選的5個諾曼底海灘運送了15.6萬人和一萬輛戰車。

如果沒有大量空軍和海軍的支持，此次登陸毫無可能。盟軍的海空軍力當時已經超過了德國。

但在D日當天，有多達4400名盟軍士兵死亡，9000人受傷或失蹤。當天德軍的總傷亡凖確人數未知，估計在4000到9000人之間。

數千法國平民在戰鬥中喪生，主要原因是盟軍發動了轟炸襲擊。

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D日之後發生了什麼？

儘管盟軍在D日結束時已經在法國站穩腳跟，但有一段時間，他們仍然面臨被趕下海的風險。他們必須以比德國軍隊更快的速度補充兵力。

在狹窄的巷道和重兵守護的諾曼底小鎮裏，盟軍的進展相當緩慢。

不過盟軍在數量上已經超過了敵人，而且擁有空軍優勢，所以在付出巨大代價之後，盟軍克服了這種巨大的阻力。

截至1944年8月下旬，在盟軍解放巴黎時，到達法國的200萬盟軍士兵中，約有10%已經死亡、受傷或失蹤。