諾曼底登陸75週年：英國隆重紀念的現代國際意義

圖片版權 Getty Images Image caption 93歲高齡的英國女王伊麗莎白二世親自參加在英國舉行的諾曼底登陸75週年紀念活動。共有16國元首出席這一盛典。

在中美關係趨於緊張、美國主張自我第一、天下秩序混亂之際，英國借二戰重大歷史紀念之機，敦促美國返回遵守國際法和民主自由價值觀的傳統外交軌道。

雖然出席紀念儀式的16個國家對諾曼底登陸一直有著不同的視角和記憶，但這些國家的領導人都聚集到英國南部的朴茨茅斯軍港參加這次紀念。

諾曼底登陸是人類歷史上最大的一次海陸空聯合立體海上登陸作戰，導致納粹第三帝國走向滅亡重要的歷史性戰役。

1944年6月6日，在法國諾曼底海灘，以英國（當時包括大英帝國加拿大部隊）和美國的海陸空三軍力量為主力，英軍主攻下三大海灘：劍灘、金灘和朱諾灘（朱諾灘以英屬加拿大軍主攻），美軍主攻下兩大海灘：奧馬哈和尤它灘，近16萬盟軍當天衝破了希特勒構築多年的大西洋防線，取得了西線戰場的勝利，這一天被稱為D-Day。

戰後國際體系受到挑戰

75年後，在2019年一個更加全球化的世界裏，自二戰以後建立的國際秩序受到來自經濟、政治、價值文化等各方面衝擊。

二戰後長期以自由、民主為基礎的美國外交政策隨著特朗普總統的當選，也轉向重尚美國第一、世界第二的保守趨勢。美國對歐洲貿易戰陰雲密布、美國與其傳統領導的北約盟國分歧不斷，以聯合國、國際法律為核心的國際秩序受到了嚴重挑戰，跨大西洋的西方國家聯盟也受到前所未有的挑戰。

英國主辦這一活動的一個重要意義在於提醒現在特別是西方世界的人們思考：和平來之不易，應該如何維護未來世界的和平、安全與國際秩序。

德國的視角

呂特根是德國聯邦議會外交事務委員會主席，執政的基民盟資深議員，曾任德國總理默克爾領導的環境部長。他在紀念諾曼底登陸75週年之際，對目前的國際局勢表示擔憂。

他表示，過去跨大西洋聯盟是一個以美國為首的共同體，試圖從共同的價值觀和利益的角度塑造國際秩序，但現在特朗普公開表示拒絶成為自由世界的領袖，他用美國第一政策取代了國際、多極和獨特的領導角色。

呂特根表示，西歐二戰後在馬歇爾計劃下進行了重建，給了德國第2次機會，因此德國和美國也建立了深厚密切的關係，使得德國後來在面對前蘇聯的威脅的鬥爭中站在西方一邊。

但今天，白宮在貿易問題上對歐洲採取強硬立場，對來自歐盟的鋼鐵和鋁徵收高關稅。特朗普將美國從巴黎氣候協議和與伊朗的歷史性核協議中撤出，甚至將歐洲大陸貼上敵人的標籤，還支持英國脫離歐盟。

這一切都與美國傳統外交政策背道而馳，讓歐洲自由民主人士深感憂慮。

圖片版權 IWM Image caption 諾曼底登陸後美軍在奧馬哈灘的照片。

鑄劍為犁

英國坎特伯雷大主教賈斯汀·維爾比在談到諾曼底登陸75週年紀念的重要性時，強調了鑄劍為犁的重要性。

他表示，雖然諾曼底登陸是一場恐怖和殘酷的戰爭，但也為後來歐洲歷史上最重要的和解奠定基礎。

他指出，特別是法國和德國這兩個當時的敵人，經過15到20年的努力，已經讓他們之間的戰爭成為歷史。

圖片版權 IWM Image caption 倫敦帝國戰爭博物館所藏的法國一幅二戰時期宣傳畫，顯示了盟國擊敗納粹軸心國的鬥爭。畫中可見當時的中國國民政府國旗。

記憶和忘卻

但總部位於倫敦的智庫英國皇家三軍聯合研究所國際事務主任喬納森·埃亞勒警告表示，無需將過去75年的歐美同盟關係看得過於積極，也不應該誇大最近分歧的重要性。

他說，和所有慶祝金婚紀念日的夫妻一樣，都傾向於記住所有的好部分，試圖將壞部分的部分拋在腦後。

埃亞爾指出，二戰結束後，歐洲人立即對美國是否會履行對歐洲大陸的承諾，以及華盛頓是否會與蘇聯達成協議繼續分裂歐洲產生了非常嚴重的懷疑。

圖片版權 Getty Images Image caption 被解放的法國城市卡昂也成為一片廢墟，法國無數平民也死於戰火。

歐洲人也傾向於忘記冷戰期間發生的蘇聯和西歐國家關於天然氣和石油管道的爭端。

他表示，人們越來越認識到，在過去的20多年裏，歐洲人離不開美國。所以現在也不應該做一些將美國人從歐洲趕走的事情，否則將是災難性的。