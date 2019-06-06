諾曼底登陸：你可能不知道的10個秘密

圖片版權 IWM Image caption 諾曼底登陸日的奧馬哈海灘

1944年6月6日清晨，十餘萬盟軍先頭部隊跨越英吉利海峽，搶灘登陸法國諾曼底海岸。

代號"霸王行動"的諾曼底戰役是世界戰爭史上規模最大的海上登陸戰役，它使二戰的態勢和走向發生根本性變化。

此後，盟軍勢如破竹，開闢歐洲大陸第二戰場。11個月後，希特勒的納粹德國被擊敗，第二次世界大戰宣告結束。

有關諾曼底登陸，以下是10個你可能不知道的秘密。

圖片版權 Getty Images Image caption 諾曼底，盟軍在阿羅芒什（Arromanches）修建的人工港

一、BBC假戲真唱

早在1942年，BBC發起一項行動，名義上是從聽眾中徵集從挪威到法國西南部的歐洲海岸照片和明信片，實際上是為了搜集情報，幫助尋找最合適的登陸地點。

BBC發出通告後，英國"戰爭部」收到數以百萬計的照片和明信片。在法國抵抗運動的幫助下，結合空中偵察獲得的情報，盟軍最終選定諾曼底。

圖片版權 NATIONAL ARCHIVES Image caption 二戰時的假傘兵（英國國家檔案館資料圖片）

二、真偽軍調虎離山

盟軍成功上演調虎離山，讓德國人相信，他們將從法國北部加萊（Calais）附近、而不是諾曼底發動攻勢。

盟軍在英國東南的肯特郡發「堅韌行動」，部署假軍事基地；安裝大批假的軍事設備，包括充氣坦克、傘兵假人等等；使用雙面間諜，有控制地洩露假情報。最終，德國人上鉤，相信盟軍將從加萊和挪威登陸。

而且，德軍深信不疑，以至於在諾曼底戰役之後，仍在加萊附近部署大批精銳部隊，防禦盟軍的第二次攻勢。

圖片版權 IWM Image caption 倫敦帝國戰爭博物館所藏的一幅法國二戰時期宣傳畫，顯示盟國擊敗納粹軸心國的鬥爭。畫中可見當時的中國國民政府國旗

三、百萬雄師跨越海峽

到了1944年，來自12個國家、超過200萬的盟軍將士在英國凖備發起登陸戰役。

諾曼底登陸日，參戰士兵除了來自美國、英國、加拿大之外，還包括澳大利亞、比利時、捷克、荷蘭、法國、希臘、新西蘭、挪威、羅德西亞（今津巴布韋）和波蘭軍隊的陸海空支援。

四、天氣預報很重要

大規模渡海搶灘作戰，把握天時地利非常關鍵。盟軍希望選擇滿月夜，春潮，黎明時分，潮水恰好半漲半落，最有利於登陸。但是，這樣的條件很難滿足：只有屈指可數的幾天。

盟軍起先定於6月5日登陸，但由於天氣不好推遲24小時。斯泰格（James Martin Stagg）上校承擔天氣預報的重任，他成功說服艾森豪威爾將軍推遲登陸。

圖片版權 ULLSTEIN BILD DTL./GETTY Image caption 隆美爾和希特勒

四、隆美爾大意失荊州

事實上，當時的天氣狀況實在太糟糕，駐守諾曼底的德軍指揮官隆美爾（Erwin Rommel）堅信盟軍肯定不會發起進攻，決定回家給夫人過五十大壽，親自送去生日禮物：一雙鞋。

盟軍發起大規模登陸攻勢時，隆美爾人在德國。

六、希特勒賴牀誤大事

盟軍登陸時，納粹領袖希特勒正在熟睡中。手下將士誰也不敢擅自下令派兵增援，而且，誰也不敢叫醒希特勒。

德軍就這樣失去了固守諾曼底最關鍵的幾個小時。

大約早上10點，希特勒醒了。聽到盟軍進攻的消息，希特勒還很興奮，自信德軍可以輕易擊敗對手。

圖片版權 IWM Image caption 美軍在猶他海灘登陸

七、英聯邦人多勢眾

在諾曼底登陸戰役中，如果從單一國家來看，美軍人數佔據首位。但是，英聯邦部隊——主要來自英國和加拿大——兵力總和超過美國。

6月6日在法國登陸的156000人當中，73000來自美國，83000來自英國和加拿大。此外，英聯邦的海軍兵力相當於美國兩倍。

八、奧馬哈傷亡慘重

諾曼底登陸選中5處海灘，代號從東向西分別為：劍灘，朱諾灘，金灘，奧馬哈灘，猶他灘。英軍主攻劍灘、金灘和朱諾灘，美軍主攻奧馬哈和猶他灘。

5處海灘士兵死傷人數差別很大。奧馬哈的搶灘被稱作"血戰"，大約4000人死傷，美軍最先登陸的一支部隊90%陣亡。但是在金灘，傷亡率要低80%。

圖片版權 Getty Images Image caption 1944年6月，「貝爾法斯特號」駛往諾曼底

九、大炮彈震裂廁所

諾曼底登陸日，英國皇家海軍「貝爾法斯特」號猛烈開火，炮彈震懾力之大，以至於戰艦上的廁所都被震裂了！

十、美人計考驗官兵

英軍奧特維（Terence Otway）中校的任務是：登陸日主攻梅維爾堡（Merville）。接到命令後，他必須確保手下官兵不會洩露這個絶對機密。中校從皇家輔助空軍中選出30名最漂亮的女兵，責令她們換上便裝，前往手下官兵駐扎的村莊酒吧。

女兵的使命是：想盡一切辦法、用盡一切手段套出行動秘密。結果：沒有任何一個官兵洩密！