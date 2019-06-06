圖片版權 Getty Images Image caption 石川由美（Yumi Ishikawa）

日本厚生勞動大臣根本匠（Takumi Nemoto）稱，要求女性在工作場所穿高跟鞋並堅持這種著裝標凖是必要的。

此前日本掀起一場抵制職場高跟鞋運動，引發社會廣泛關注和聲援。

根本匠周三（6月5日）在日本國會會議上回應說，「社會上廣泛接受此事，這在職場上來說是必要且合適的。」

共同社報道，另一名國會議員尾辻加奈子（Kanako Otsuji）在同一場會議上表示，強制女性穿高跟鞋上班這樣的規定「過時了」。

KuToo運動

近日，日本演員、作家石川由美（Yumi Ishikawa）發起一場運動，呼籲廢除工作場所中帶歧視的著裝規定。石川由美曾在日本一家殯儀館工作，這家殯儀館要求女員工穿著高跟鞋上班。

圖片版權 Reuters Image caption 日本厚生勞動大臣根本匠

她的請願書在社交媒體上獲得了不少關注，收集到數千個簽名，也得到了國際社會的支持。

根據共同社報道，這次聯署獲得了18800個簽名，已經提交到日本厚生勞動省。

支持者在推特上發帖時會帶上#KuToo這個標籤。KuToo來源於兩個日文單詞「kutsu」（鞋子）和「kutsuu」（痛），模仿「MeToo」運動標誌。

改變觀念

石川由美稱，在日本，應聘時穿著高跟鞋被認為是必須的。

「我希望這次運動能改變社會觀念：當女性像男性一樣穿平底鞋時，不會被視為不禮貌的行為。」她說。

她稱，她已經與一名日本官員見面，對方對聯署表示了支持。

圖片版權 Getty Images Image caption 石川由美

這不是第一次有女性針對職場著裝規範發起請願。

英國女演員索普（Nicola Thorp）曾發起請願，呼籲英國改變著裝規範。此前，普華永道會計事務所要求她穿著高跟鞋。

當時，索普是普華永道的臨時員工，她拒絶遵守著裝規定。經過媒體報道後，外包公司Portico宣佈女員工可以穿著平底鞋上班。

2017年，加拿大一個省曾同意女員工上班可以不用穿高跟鞋。