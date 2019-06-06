習近平訪俄：中美貿易戰正酣，中俄尋求兩國關係「新時代」

圖片版權 AFP Image caption 習近平與普京

中國國家主席習近平在訪問俄國期間，重點關注兩國貿易和外交關係。雙方周三簽署了一攬子貿易協議，官方稱，兩國進入「新時代全面戰略協作伙伴關係」。

此次訪問正值中美貿易關係惡化之時。同時，俄羅斯與烏克蘭雙邊關係惡化，俄羅斯幾年前開始向東方轉移焦點。

華東師範大學俄羅斯研究中心副教授張昕對BBC中文說，兩國加強合作「會延續較長一段時間，不是短期的權益之計。」兩國會各取所需，但能否達到既定目標，仍需觀察。

中俄在周三簽訂的聯合聲明中稱，「中俄關係進入新時代，迎來更大發展的新機遇」。為此，雙方將加強經貿和投資方面的合作，並加強推動「一帶一路」和歐亞經濟聯盟。

「新時代」伙伴關係

張昕說，兩國對雙邊關係提出新措辭，是「在國際格局未來方向不明朗時的反應」。他說，「國際格局出現大的變化，雙方明顯感覺到具體政策帶來的壓力，因此提升了彼此在各自國家中的地位。」

五年前，俄羅斯因吞併烏克蘭手的克里米亞半島而受到制裁，與西方關係惡化。還因在2015年支持敘利亞的阿薩德政權而受到批評。

同時，特朗普政府似乎背棄全球化，轉而支持國家保護主義，令中美國關係惡化。目前，中美兩國捲入激烈的貿易戰，彼此針對關稅唇槍舌劍，在經歷了密集談判後至今未果。

圖片版權 Getty Images

兩國各取所需

觀察人士稱，歐美國家疏遠中俄，令兩國聯盟逐漸加強，尤其在經濟和軍事合作上越走越近。

張昕說，在經濟層面，中國的經濟規模和增長勢頭超俄羅斯，但俄羅斯在歐亞、中亞和北極等地區是既有利益主體。中國在向外拓展經濟時進入這些地區，需要俄羅斯的配合和支持。

克里姆林宮稱，兩國的伙伴關係已經帶來貿易增長，2018年增長了25％，創下紀錄，達到1080億美元。

至於在中美貿易激戰正酣之時，俄羅斯能對中國的商品貿易或資本投資帶來多大的應激空間，張昕卻不看好。

他說，要承認，俄羅斯本身能給中國提供的商品有限，且自身市場飽和度較大。要達到近年來雙方定下的年2000億美元雙邊貿易額的目標，還是「相當困難」。

在軍事領域，俄羅斯在特定地區的重大議題上具有相當大的影響力，比如烏克蘭、敘利亞等議題，且在具體策略上有傳統優勢。中國近幾年在軍事上投入的資源超過俄羅斯，在實際操作層面有向俄羅斯借鑒的空間。

圖片版權 Getty Images

俄羅斯與華為簽署協議

引人注目的是，在簽署的商業協議中，俄羅斯電信公司MTS將允許飽受爭議的中國科技巨頭華為在俄羅斯開發5G網絡。

據法新社報道，MTS在一份聲明中表示，將在2019年和2020年開發5G技術，並推出第五代網絡。

上月，特朗普政府以威脅國家安全為由，將華為列入「不可靠實體清單」，禁止美國公司與華為進行交易。美國的禁令也可能影響華為在歐洲、澳大利亞和日本的活動。

華盛頓對華為的舉動被視為遏制中國在全球擴張的戰略措施。俄羅斯此次與華為交易可能給華為帶來一些緩解。