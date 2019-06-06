圖片版權 Reuters Image caption 在中美貿易戰升級的背景下，中國官方向民間連發警告。

近期，中美談判停滯，中美貿易戰繼續升級，涉及科技華為的貿易戰不僅擴大到科技領域，已經影響到中美雙方人文和民間交流。

中國官方連續發佈安全提醒，涉及中國公民、中資機構、旅遊和留學的廣泛人群。到目前為止，中美貿易戰並無緩和跡象。

中方發佈預警

北京指責稱，近期不少中國公民向中國駐美使領館反映，美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美的中國公民。因此，中國外交部提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識，注意加強防範。這一提醒有效期至今年12月31日。可能反映出北京認為上述狀況難以在短期內緩解。

中國文化和旅遊部也發佈了中國遊客赴美旅遊安全提醒稱，美國是中國公民出境旅遊的重要遠程目的地之一。但是近年來，美國槍支暴力犯罪和社會治安事件頻繁發生。中國遊客的人身和財產安全也受到了威脅和侵害。

因此，中國文化和旅遊部提醒中國遊客，在出國旅行前一定要充分評估風險，特別是了解當地的法律、治安狀況，包括槍支管制等情況，提高安全防範意識，謹慎前往，確保平安。

不久前，中國教育部發佈預警，提醒中國留學生和學者赴美留學前加強風險評估。中方認為美國出現對中國留學進修人員簽證審查週期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習，或在美順利完成學業造成影響。

中國公民謀殺案

早些時候，美國麻薩儲塞州列克辛頓當地媒體報道說，一名中國女性公民死於自己車上。當地首席驗屍官辦公室確定，她的死亡屬他殺，是被鈍器擊殺。

中國駐紐約總領館網站就此發佈通知表示，總領館即要求當地執法部門全力偵破此案，盡快將兇手繩之以法。總領館同時聯繫遇害人家屬，協助善後事宜。

與此同時，駐紐約總領館提醒領區內中國公民關注當地安全形勢，規避安全風險，確保人身和財產安全。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國槍支暴力犯罪和社會治安事件頻繁發生是個社會問題。

赴美人數下落

中國旅遊研究院國際旅遊研究所所長楊勁松稱，從2018年7月開始，無論同比還是環比，中國訪美的遊客開始出現下降。特別是旅遊便利化的進程出現了波折。

他表示，中國遊客現在去美國感覺到不安全，心裏有負擔，比較明顯的現象是，中國遊客入境的時候，可能會受到過多的盤查。甚至在美國境內，也會有一些不必要的盤查。

他強調說，在美國境內可能出現很多風險因素，有現實的，也有潛在的，使得中國遊客心有餘悸。

此外，中國旅遊部門有人士抱怨說，美國政府簽證政策不斷收緊，而且從6月開始要求美國簽證申請人提供社交媒體賬號信息，微博、優酷、豆瓣、QQ等社交賬號都包含在內，有批評美國的言論可能被拒入境，這使得中國赴美遊客產生牴觸心理，部分中國遊客已經取消赴美計劃。

美方反應

美國媒體援引美國海關數據稱，雖然中國赴美國公民人數有所降低，但他們在美國的消費仍是所有國際遊客中最大的消費群體。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國媒體援引美國海關數據稱，雖然中國赴美國公民人數有所降低，但他們在美國的消費仍是所有國際遊客中最大的消費群體。

不過，一些美國消費行業的公司表示，已感受到中國遊客減少的壓力。比如分析師估計，美國珠寶商蒂芙尼公司業績下降的原因之一是，來自中國的遊客到其在紐約的旗艦店的支出減少。

一些美國的賭場和郵輪公司也感受到來自中國官方警告的壓力，因為這兩個行業都越來越依賴富有的中國遊客。

根據聯合國機構世界旅遊組織的數據，中國在2012年成為全球國際旅遊支出最多的國家，此後，中國的份額一直在增長之中。