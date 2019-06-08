「六四」30週年紀念、中美貿易、習近平訪俄與本周更多好故事

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2019年6月第一周，全球各地舉辦活動紀念「六四事件」發生30週年；中美就貿易爭端激戰正酣，兩國分別指責對方推卸責任；中國國家主席習近平訪問俄國，有評論指出，中俄將聯盟對抗美國；美國總統特朗普訪問英國，在如何處理中國以及華為等內政外交問題上，兩國保持距離的態勢越發明顯。

本周，在英國朴茨茅斯，還舉行了諾曼底登陸75週年紀念儀式，英國女王伊麗莎白二世、美國總統特朗普以及其他國家元首都出席了當天儀式。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 「六四」30週年紀念活動

「六四事件」發生三十週年之際，全球各地在本周舉辦紀念活動，只有中國大陸保持沉默。「六四」到底意味著什麼，為何官方試圖抹去這段歷史，30年來到底如何影響中國？

BBC中文網推出系列報道，翔實記錄六四事件全過程，書寫大時代背景下人物的坎坷悲歡，並對「八九」民運的爆發背景和政治遺產做出全景分析。

2. 中美就貿易爭端激戰正酣

圖片版權 xinhua Image caption 中國國務院批判美國，在談判中三次「出爾反爾」。

中國國務院新聞辦公室6月2日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，對中美貿易爭端表態，批判美國不顧世界經濟分工現實，在談判中三次「出爾反爾」，致中美經貿磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」。而美方回應，稱中國在玩「推卸責任的遊戲」，歪曲了貿易談判的性質和進程。

3. 習近平訪問俄國

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家主席習近平抵達莫斯科，對俄羅斯進行為期3天的國事訪問。

中國國家主席習近平周三（6月5日）抵達俄國，進行為期3天的國事訪問。這是中美貿易談判在上月受挫後，習近平首次進行的海外訪問。訪俄期間，重點關注兩國貿易和外交關係。雙方簽署了一攬子貿易協議，官方稱，兩國進入「新時代全面戰略協作伙伴關係」。

回顧歷史，中國與俄羅斯的關係並非總是如此和諧友善，雙方甚至爆發過武裝衝突。在兩國關係70年中，從大哥小弟到反目成仇，重修舊好，如今再次成為朋友，也反襯了中國前領導人毛澤東的那句話：「世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。」

4. 美國總統訪問英國

Image caption 在結束和英國首相特蕾莎·梅等高官會談後的新聞會上，特朗普強調兩國特殊關係密切，表示華為問題不會影響美英聯盟。

美國總統特朗普對英國進行為期3天的國事訪問。英國獨立的外交政策不僅與美國在一些國際問題上出現分歧，在包括如何處理對中國以及對華為等內政外交的問題上，兩國保持距離的態勢也越發明顯。

在英國支持華為的問題上，英美雙方分歧早在特朗普訪問前已經明確化，從一個側面反映出在貿易戰中，世界第一和第二大經濟體美國和中國在不列顛展開的政治經濟角力。

5. 諾曼底登陸75週年

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諾曼底登陸75週年紀念儀式本周在英國朴茨茅斯舉行，英國女王伊麗莎白二世、美國總統特朗普以及其他國家元首都出席了當天儀式。

你了解諾曼底登陸戰嗎？1944年6月到底發生了什麼？為什麼在英語中D-day一詞具有特別的意義？