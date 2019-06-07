埃博拉疫情爆發成新常態 對世界威脅幾何

圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織專家警告說，全球正進入一個新階段，類似埃博拉等致命疾病的大規模爆發將是新常態。

世界衛生組織警告說，全球正進入一個新階段，類似埃博拉等致命疾病的大規模爆發將是新常態。

以往的埃博拉疫情影響的人數相對較少。

但就在世界最大疫情結束3年後，剛果民主共和國正在應對有史以來第二大疫情。

世衛組織表示，各國和有關機構都需要重點為新的致命流行病做好凖備。

埃博拉是什麼樣的疾病？

埃博拉病毒最初會引起突然發燒、劇烈虛弱、肌肉疼痛和喉嚨痛。

隨後出現嘔吐，腹瀉和內出血和出血症狀。

當人們通過破損的皮膚，或口腔和鼻子，直接接觸到埃博拉患者的血液、嘔吐物、糞便或體液時，就會被感染。

患者往往死於脫水和多器官衰竭。

在剛果民主共和國這次爆發期間，埃博拉病例2019年6月初已經達到2025例，已經有1357例死亡。

據聯合國新聞網報道，世界衛生組織表示，本輪疫情主要集中在剛果（金）東部的北基伍省，當地的安全、社會和政治局勢十分不穩，世衛組織和聯合國的應對行動經常受到武裝組織襲擊和示威抗議的影響，襲擊衛生設施與人員的事件時有發生。

2014-16年西非最大的疫情影響到28616人，主要在幾內亞、利比里亞和塞拉利昂。那次共有11310人死亡。

然而，在2000年至2010年期間，12起疫情爆發感染平均不到100例。

為什麼現代疫情規模會更大呢？

世衛組織衛生緊急情況方案執行主任邁克爾·瑞安博士對BBC記者表示，全世界正進入一個大規模流行病疫情可能爆發的全新的階段，不僅僅是埃博拉疫情。

他指出，全世界正在看到非常令人擔憂的綜合性疫情風險爆發，包括埃博拉、霍亂和黃熱病等疾病造成疫情的風險增大。

他說，氣候變化、新出現的疾病、對熱帶雨林的過度開發、龐大和高度流動的人口、薄弱的政府組織能力和衝突正使得各種疾病疫情更有可能發生。而且，一旦發生疫情，其規模就更容易擴大。

戰亂導致疫情控制困難

Image caption 埃博拉病毒如何傳播？

瑞安博士說，世界衛生組織正在跟蹤全球160起疾病事件，其中9起被列為3級緊急情況 (世衛組織最高緊急情況級別)。

他說，過去從來沒有遇到過一次應對這麼多緊急狀態的情況。這是一種新的常態, 我預計這些事件的頻率不會降低。

因此，他認為，各國和有關機構需要做好凖備，應對這些流行病疫情。

剛果民主共和國的疫情繼續令衛生官員感到擔憂。

這次疫情用了224天才達到1000例，但僅用了71天就達到2000例。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織表示，本輪疫情主要集中在剛果（金）東部的北基伍省，當地的安全、社會和政治局勢十分不穩，襲擊衛生設施與人員的事件時有發生。醫生必須在軍人保衛下才能去看病。

防疫和治病的工作因該地區的衝突而變得更加複雜。在2019年1月至5月期間，發生了40多次針對衛生設施的襲擊。

氣候變化與天災人禍

另一個問題是對醫療工作者的不信任，約三分之一的病人死亡發生在社區裏。這意味著很多染病的人沒有得到醫治，有可能將疾病傳播給鄰居和親朋。

英國的醫療慈善組織惠康信託基金 (Wellcome Trust)的首席疫情防控專家喬西·戈丁博士說，全世界需要更好地為此類疫情做好凖備。

她說，我們現在生活的世界人員流動性增加，而邊界已經不是鐵壁一塊。這種趨勢還會加速。

她表示，氣候變化也可能導致更多疫情爆發，比如2019年莫桑比克颶風之後，當地出現了霍亂等疫情。

但她希望，天災導致人道危機和疫情爆發不要成為新的常態。

她指出，需要更好凖備應對人口的流動和氣候變化的影響，我們需要更多的資源做出規劃和凖備。