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中美貿易談判陷入停滯，場外的「口水戰」卻沒有停。

6月2日，中國召開新聞發佈會，發佈白皮書，指責美國在談判中三次「出爾反爾」。發佈會上，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文稱，當前美方對中方的貿易逆差數字只有1500多億美元，根本不是所謂的4100多億美元，美方誇大了與中方貿易的逆差。

美國也不甘示弱，第二天就發文反駁，再次確認了自己核算的數據——2018年美國對華貿易逆差近4200億美元，使美國工人、農民、農場主和商業蒙受巨大損失。

一邊說1500億美元，一邊說4200億美元，相差2700億美元之巨。這個數字不容小覷，它比美日之間的貿易總額還要大（2180億美元），而2018年芬蘭的國民生產總值（GDP）大致為2700億美元。

差距之大體現出兩國之間的分歧。這一分歧到底原因何在？

分歧

如果單從兩國分別統計的進出口總額來看，分歧並不大。

據美國人口調查局統計，2018年雙方的貿易總額為6600億美元左右。據中國海關統計，2018年，中美雙邊貨物貿易總額6335.2億美元。

兩者相差200多億美元，相比之下並不顯著。

然而，貿易總額是由進口額和出口額相加得到的，如果把這這些數據都列出來，就看出了差距。

美國方面統計，2018年，美國向中國出口1201億美元貨物，進口了5396億美元貨物。

而中國方面統計，2018年，自美國進口1551.0億美元，中國對美國出口4784.2億美元。

相比於美國，中國的口徑多了300多億美元進口額，少了600多億美元出口額。這樣簡單計算的話，美國算出的中美逆差，為5396億美元減去1201億美元，為4195億美元，而中國算出的兩國貿易順差為3233.3億美元，相比「少」了近1000億美元。

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從美國角度，這筆賬很簡單，按照離岸貨物的價格計算出口額，按照到岸貨物的價格計算進口額。分析人士指出，全球大多數國家都這樣統計貿易數據。

「按到岸價格計算和按離岸價格計算，就產生差異，一是運費，比如航空運輸、海洋運輸運費，二是保險費。」清華大學中國經濟社會數據研究中心主任許憲春表示。

事實上，中國做相關統計時也不可避免出現這一問題，中國統計顯示2018年自美國進口1551億美元，就比美國公布的數據多了300多億。

其次，還有一部分轉口貿易的誤差，比如，有一批貨通過新加坡轉口，中國可能將其統計為對新加坡的出口，而貿易商將貨物轉運到美國時，美國則按原產地規則統計為從中國進口。

離岸和到岸價格差，以及轉口貿易統計口徑的不同，或許能解釋中美統計上大約1000億美元的差距。

質疑

但為何中國商務部副部長王受文稱，美中實際貿易逆差只有1500億美元？這一數字似乎與中國自身的官方統計也不相符。

中國商務部6月6日發佈的報告還給出一整套計算方法，最終得出1500億美元逆差的結果。

首先，報告稱，根據中美兩國商務部開展的聯合研究，美方統計的對華貨物貿易數據長期被高估，2015年被高估21%。按這一比例推算，以美方統計的4192億美元為基礎，調減後應為3312億美元。

然後，考慮到中國對美貨物貿易順差近53%來自加工貿易，其中包括中國自第三地進口零部件903億美元，如將這一部分減去，美對華貨物貿易逆差只有2409億美元。

最後，還要減去美國對中國服務貿易的順差。一是服務貿易（跨境模式）順差價值405億美元；二是附屬機構服務銷售（商業存在模式），如按2016年統計468億美元估算，美對華服務貿易順差總額為873億美元左右。

2409億美元減去873億美元，中國得出的結論是，去年美國對中國總體貿易逆差額應為約1536億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國對華進口商品加徵的關稅將由誰來支付？

中國官媒《人民日報》據此指責美國，「糊塗賬未必都是糊塗人算出來的，有些糊塗賬恰恰是聰明人算出來的，只不過算賬人聰明得過了頭、偏了心，美國『貿易不平衡論』這筆糊塗賬也不例外。」

然而有反對聲音稱，這麼計算依然有失公允，比如中國減去了加工貿易中從第三國進口的零部件，那美國出口中國的波音飛機、汽車中也包含大量第三國進口零部件，卻沒有計算。其次，美國對中國逆差長期被高估21%的比例，具體包含哪些，是否存在重覆計算部分？

「貿易數據的計算方法很多，貨物的類別、原產地的劃分等等，各國可能按照自己的利益訴求進行統計上的調整（所以產生誤差）。」凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）認為，但中國需要明白，美國戰略決策肯定將以美國的統計數據為唯一因素。中國可能有不同觀點，然而中國也有很強的動力，極力縮小這一數字，試圖說服美國談判代表降低要求。其次，雖然特朗普希望降低貿易逆差，但中國可能高估了貿易逆差在談判中的重要性——重新計算貿易逆差可能不會對貿易談判產生多大影響，知識產權、科技競爭和其他一些結構性問題顯然更重要。

耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇（Stephen S.Roach）則撰文稱，美國的貿易逆差是由於國內不斷下跌的儲蓄率造成的，即便沒有中國，也會對其他國家產生逆差，而當前美國對中國的打擊，實際上是美國在為自身宏觀經濟失衡找替罪羊。