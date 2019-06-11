有關引渡：你需要了解的六件大事

圖片版權 AFP Image caption 香港修訂《逃犯條例》引發大批民眾遊行抗議，"引渡"被推到引人注目的聚光燈下。

香港修訂《逃犯條例》引發大批民眾遊行抗議，「引渡」被推到引人注目的聚光燈下。

那麼，國際間有關引渡的今昔大事、仍在進展中的重要案件都有哪些呢？

一、史上第一

世界最古老的書面引渡協議—也是和平條約—是公元前1259年埃及法老拉美西斯二世和鄰國赫梯（Hitties, 又譯作西台）簽訂的。《卡迭石條約》規定，雙方必須遣返罪犯、政治難民。

埃及版的和平條約保存在卡納克神廟，赫梯版於1916年在現土耳其的赫梯皇宮遺址發現。迄今，紐約聯合國總部的牆上懸掛有複製件。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟的律師說，孟晚舟被捕是濫用司法程序、侵犯了她的權利，美國總統特朗普「腐蝕性」的言論表明，提出引渡是有政治動機的

二、美國第一

目前最受人關注的引渡案包括華為CFO孟晚舟（2018年在加拿大被捕）和維基解密創始人阿桑奇（現在倫敦監獄服刑）。美國因不同原因尋求將孟晚舟和阿桑奇引渡到美國受審。

歷史上，美國的第一個引渡協議是1794年和英國簽訂的，不過那只是一份涵蓋更廣的條約中的一個條款。該條約的目的是解決美國獨立以來懸而未決的遺留問題。引渡協議中涉及的犯罪行為只包括謀殺和偽造。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡爾·馬克思曾經在英國避難數十年

三、政治犯罪

美國聯邦刑事法和國際引渡事務專家馬克內博（Douglas McNabb）介紹，大多數國際引渡法都將「政治犯罪」排除在外，一個國家可以拒絶引渡被控政治犯罪的人，或者在認為提出引渡申請的真正動機是政治、而不是刑事犯罪時拒絶引渡。

1870年英國第一份《引渡法案》規定，如果犯罪性質是政治，任何人都不應被引渡。當時逃離歐洲的許多人、其中包括共產主義的鼻祖卡爾·馬克思都在英國得到庇護。

圖片版權 Reuters Image caption 法國以波蘭斯基是法國公民為由拒絶美國提出的引渡要求

四、本國公民

許多國家都不會把本國公民引渡到其它國家受審，有些國家將此寫入憲法。比如俄羅斯，就曾以「憲法禁止將本國國民引渡到海外」為由拒絶過英國的引渡要求。涉事人是前克格勃特工盧格沃伊（Andrei Lugovoi），他被指在倫敦投毒謀殺叛逃英國的前俄國特工利托維年科。此案一度讓英俄關係陷入冷戰結束之後最為嚴重的一次危機。

法國曾庇護波蘭導演羅曼·波蘭斯基。1977年波蘭斯基認罪性侵未成年人，但於法庭判決前出逃，此後一直居住在法國。 美國提出的引渡請求被法國拒絶，因為波蘭斯基有法國國籍。

前反文化活動人士、人稱「獨角獸殺手」的美國人艾恩豪恩（Ira Einhorn ）因謀殺前女友1997年被美國法庭缺席定罪。法國拒絶了美國的引渡要求，原因是缺席審判是侵犯人權。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿桑奇在厄瓜多爾英國大使館藏身長達七年

五、使館庇護

大使館向被要求引渡的人提供庇護，這種做法由來已久。根據國際法共識，外交使領館是派遣國的管轄地，但是，許多國家政府對此都曾持不同觀點。

維基解密創始人阿桑奇躲入倫敦厄瓜多爾大使館之後，英國政府曾經考慮啟用《外交和領事土地 法案》(1987年) 收回使館的外交管轄權，因為派遣國「不再將土地用於外交使命、或者專用於領事事務。」

Image caption 西班牙南部的「太陽海岸」曾被戲稱為英國的「罪犯海岸」

六、 藏身天堂

西班牙南部的「太陽海岸」曾經被英國人戲稱為「罪犯海岸」。1978年英國和西班牙百年前簽署的引渡條約到期，之後幾乎所有的英國犯罪分子都會夢想逃到西班牙去躲避正義制裁。1985年英、西簽署新的雙邊引渡協議。

那以後，英國犯罪分子只能選擇其它的藏匿地點，「北塞浦路斯土耳其共和國」（TRNC）成了首選，這裏是距離英國最近且和英國沒有引渡協議的國家。迪拜也曾經是英國逃犯的一個選擇，直到2008年英國和阿聯酋（UAE）簽署引渡條約。