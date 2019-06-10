圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 在中美貿易戰升級、雙方在輿論上擺出絶不讓步的姿態的同時，中國領導人習近平6年來第8次訪問俄羅斯。

中美貿易戰繼續，媒體輿論戰也在升級之際，但習近平訪問俄國中亞之際不忘喊話特朗普，暗示期待日本G20期間中美首腦會晤。

雖然中美雙方都拉開架勢要大打一場可能改變全球經濟政治格局的持久貿易戰，但雙方高層人士也都公開表示了繼續談判的意願。

美國壓力、中俄結盟與習近平喊話

在中美貿易戰升級、雙方在輿論上擺出絶不讓步的姿態的同時，中國領導人習近平6年來第8次訪問俄羅斯。

習近平這次訪俄收獲滿滿。他與普京都打破外交慣例，雙方密談至深夜。除了中俄能源、華為科技等雙邊合作，在朝鮮、伊朗、委內瑞拉等等國際問題上，雙方在美國壓力下的確有很多共同話題。

中國外交部發言人強調說，在當前國際形勢充滿不確定性、不穩定性的背景下，中俄之間加強這種全面戰略協作，將為世界注入更多的穩定性，提供更多的正能量。

但習近平在聖彼得堡國際經濟論壇全會上發言時特別喊話特朗普，表示對維護中美關係的意願。

習近平並未將中美貿易戰稱為戰爭，而是說中美現在有一些貿易摩擦，而中美已經你中有我，我中有你。

他明確喊話，稱美國總統特朗普為朋友表示，難以設想中美全部割裂的狀態。習近平說，那種情況不僅我不願意看到的，我們的美國朋友也不會希望看到，相信我的朋友特朗普也不願意看到。

華為5G的西方不亮

正如華為創始人任正非所言，在西方多國封殺世界5G技術領先的華為之際，習近平訪俄之際，俄羅斯的第一大電信運營商MTS和華為簽署合同。中俄關係現在除了中國需要俄國的能源利益，又注入了俄國需要中國的科技研發及電信發展因素。

訪問俄國後，習近平又訪問吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦，並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議、亞洲相互協作與信任措施會議第5次峰會。

在全面缺乏基礎建設的中亞，預計中國華為將有巨大的施展空間。

相對於中國媒體上就中美貿易戰洶湧的民族主義情緒，中國官方的表態一直保持克制：要談大門是敞開的，但要打也奉陪到底。

圖片版權 EPA Image caption 莫斯科動物園這次還得到了兩隻大熊貓。

這一切，遠在美國的執政精英不僅看在眼裏，同時腹背感受到涉及美國國內和國際現實利益的壓力。

殺敵一千，自傷八百

《華爾街日報》援引消息來源稱，美國白宮行政管理和預算局臨時代理局長拉塞爾∙沃特致函美副總統彭斯和10位國會議員，認為必須推遲對華為的限制措施。

他認為，這些禁令可能會導致能為美國政府提供技術裝備的公司數量銳減，這主要涉及農業地區的企業。

沃特明確指出：雖然美國政府也承認這些禁令對國家安全的重要性，但是一系列部門也聽到了嚴重的憂慮，禁令殃及的各方普遍怨聲載道。

在美方，上述擔憂遠遠並不僅涉及華為問題，對美國華爾街和涉及中美貿易領域的諸多跨國企業和部門來說，貿易戰是一把雙刃劍。

G20與特朗普決策

特朗普在近期的國際訪問之際多次表示，中方更希望達成貿易協議，他一定也會跟中國達成協議。但什麼時候？

似乎目前取得突破的關鍵仍在於特朗普政府。不知他是否關注到習近平對俄國的訪問，以及中美輿論戰升級之際，中國方面正開始一些反制措施，包括官方約談在華的西方科技公司代表。

美國財政部長姆努欽在福岡參加G20財政部長和央行行長會議時也表示，美國願繼續與中國就貿易問題進行談判。他還和中國央行行長易綱會面，但強調這不是談判性質的會晤。

姆努欽也表示，如果雙方無法達成協議，最終結果將是大批企業迫於關稅壓力，將生產線從中國遷至其它國家地區。

他預測表示，美國總統特朗普預計將在6月28至6月29日在日本舉行的G20峰會期間與中國國家主席習近平會晤，如果有任何實現突破的潛在可能性，只能是寄希望於那次會晤了。

特朗普會在G20會議期間讓中美停止貿易戰嗎？或許，人們又需要關注他的推特了。