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特朗普已為下一輪針對中國的關稅打擊設下期限——6月28日、29日。屆時，在日本舉行的G20峰會上，如果習近平不與他見面，美國將實施新一輪懲罰性關稅。

周一，在接受美國媒體採訪時，特朗普仍然認為習近平會出席峰會。當被問及如果中國領導人不出席會議，美國是否會實施新一輪關稅時，特朗普說：「是的，會的。」

「如果我們不達成協議，你就會看到關稅上漲。」他補充說，如果習近平不出席他會很驚訝，因為他與習近平有著「良好的關係」。

美國財長姆努欽上周六表示，如果習近平和特朗普月底在日本會晤，將與去年12月在阿根廷會晤有相似之處。

姆努欽說，「這與提高關稅有關，回想一下布宜諾斯艾利斯峰會時的情況，當時馬上就要加關稅了......已經定好了上調的日期，而作為會晤的結果，總統同意在我們談判期間不上調。」

這次潛在的大阪會晤，是否會達成共識暫不加關稅，以繼續談判？姆努欽回答說，「那要由總統來決定。」

中方未確認會晤

中國則並未確認習近平將與特朗普會面。周一，中國外交部發言人耿爽表示，「我們注意到美方多次公開表示，期待安排中美元首在20國集團大阪峰會期間舉行會晤。如果有這方面的具體消息，中方會及時發佈。」

不過，習近平在俄羅斯訪問期間，特地喊話特朗普，表達維護中美關係的意願。

習近平並未將中美貿易戰稱為戰爭，而是說中美現在有一些貿易摩擦，而中美已經你中有我，我中有你。他表示，難以設想中美全部割裂的狀態。習近平說，「那種情況不僅我不願意看到，我們的美國朋友也不會希望看到，相信我的朋友特朗普也不願意看到。」

姆努欽說，在中國對部分承諾反悔之前，美國和中國已就達成「一項歷史性的協議」完成了約90%。他說，如果中國同意就5月初雙方談判破裂前的文本為基礎恢復談判，美方凖備參與。

中國商務部發言人周四繼續重申，「如果美方要繼續談，就必須拿出誠意，糾正錯誤作法」，並稱「中方在重大原則問題上絶不讓步」。

中美兩國自5月10日談判停滯以來，就未曾進行面對面接觸，也沒有跡象表明雙方凖備讓步，雙方都在堅持自己的立場，等待對方先讓步。

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中美雙方有哪些牌可以攤

美國下一張牌還是直接關稅打擊。6月17日，美國貿易代表辦公室將就約3000億美元中國商品加徵25%關稅徵求意見並舉行公開聽證會。如果這些關稅成功實施，意味著幾乎所有中國輸美商品將被徵收25%的關稅。

其次，美國對華為的禁令可能作為談判的條件之一。雖然姆努欽此前對路透表示，制裁華為和美中貿易爭端「完全是分開的」。不過特朗普周一接受美國CNBC採訪時稱，華為爭端可以作為與中國貿易協議的一部分來解決。

下一步，中國也可能對剩餘價值100億美元的美國商品加徵關稅。或者恢復去年12月取消的美國汽車關稅。

此外，中國輿論越來越多地討論拋售美國國債的可能性。目前，中國持有超過一萬億美元的國債，是全球最大的持有國。如果大幅減持美債，可能使美元匯率一落千丈，對美國金融市場造成打擊。但中國也可能會引發資金外逃等副作用。

圖片版權 Reuters Image caption 全球稀土儲量的約三分之一在中國，也有稱中國稀土儲量佔全球探明儲量的一半。

針對美國的華為禁令，中國可能採取報復行動，將美國公司列入黑名單，或禁止向美國出口稀土金屬。惠譽評級周一表示，任何此類舉措都將對美國科技行業造成破壞性影響，並可能對一些中國行業造成傷害。

國際貨幣基金組織上周警告，美國與中國的貿易衝突可能使全球國民生產總值（GDP）減少0.5%，這相當於20國集團成員國南非的經濟規模。

「我們距離中美之間真正、公開的貿易戰已經不遠了。」法國財政部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）周日稱，20國集團的所有成員都意識到，這種情況將導致經濟危機，導致增長乏力，導致世界各地經濟放緩。