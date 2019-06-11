「最富有紅二代」中共太子黨核心人物王軍去世

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 中國著名紅二代人物之一、中信集團原董事長王軍去世，享年78歲。

中信集團原董事長王軍去世，終年78歲。他是前中共八大元老之一王震的次子，屬於太子黨的核心人物。

王軍是中國前國家副主席、開國上將之一王震的二兒子，曾是中國巨型國企、世界500強企業之一的中信集團的創始成員和第三任董事長。

據中國媒體報道，2007年王軍從中信集團退休後，出任中國天然集團董事長。中國天然投資控股有限公司註冊於英屬維爾京群島，並以香港為核心開展業務。公司主要股東為中國大型國企保利集團屬下的保利投資有限公司以及美國的投資基金。

一些海外媒體將王軍稱為最富有的紅二代。

王軍去世後，中國高爾夫球協會為這位原特邀副主席發出唁電，稱讚他是中國高爾夫行業推動者，為中國高爾夫球事業做出重大貢獻。

從軍和從商

王軍1941年4月11日出生在湖南。

1960年，王軍和很多中共幹部子弟一樣到當時著名的哈爾濱軍事工程學院上大學。

1966年至1977年，他分別在江南造船廠和武昌造船廠擔任工程師。

1977年至1978年 王軍在中國人民解放軍海軍服役。

1979年，他一躍成為中國國際信託投資公司業務部總經理。中國有媒體報道，期間，他也在中國巨型國企保利集團任職。

王軍於1995年至2006年擔任中信公司董事長。

中國媒體報道說，從中信董事長位置退休後，王軍成為中國天然投資控股有限公司的董事長，成立新疆天然能源集團大舉投資新疆能源業，同時也在中國多地投資地產、科技等領域。

國有資產流失及爭議

在王軍執掌中信的1996年，他獨自決定出讓中信泰富18%的股份，簽字的時候每股32元人民幣左右，正式出讓時的股價卻是38元左右。隨後股價還漲到了58元。此事當時就被認為造成中國36億元國有資產流失，是中國國有資產最大的一次流失。

中國的百度百科介紹說，中國天然投資控股有限公司是王軍和出生在中國台灣的美籍金融家彭日成合伙建立。

圖片版權 China News Agency Image caption 中國媒體報道說，從中信董事長位置退休後，王軍成為中國天然投資控股有限公司的董事長，成立新疆天然能源集團大舉投資新疆能源業，同時也在中國多地投資地產、科技等領域。

該介紹說，他們兩人還是曾由美國里根政府前國防部長卡路奇創立的Frontier Group合伙人。

2009年4月28日，彭日成因涉嫌金融詐騙被美國聯邦調查局逮捕，他拒絶認罪但獲准保釋，佩戴電子監視器在家中候庭。

2009年9月12日早上彭日成突然在加州的醫院死亡，終年43歲，死因不明。

官方資料顯示，2011年中國中信集團公司整體改制為國有獨資公司，更名為中國中信集團有限公司，併發起設立了中國中信股份有限公司。

2014年8月，中信集團將中信股份100%股權注入香港上市公司中信泰富，實現了境外整體上市。 2018年中信集團連續第10年上榜美國《財富》雜誌世界500強，位居第149位。