中美貿易戰：美國大學有多依賴中國留學生

圖片版權 Getty Images Image caption 越來越多的中國學生赴美國求學

美國是中國留學生的首選目的地。

美國的外國留學生群體中，中國人佔三分之一，他們支付巨額學費，以進入頂級學府。

然而，美國國內要求對外國留學生設限的壓力越來越大，尤其是對中國留學生，原因之一是中美兩國在貿易等領域的摩擦。

中國已發佈對赴美留學生的旅行警告。

局勢日趨緊張

美國政府一直在針對特定的學生或學者群體，理由是他們涉嫌知識產權盜竊或對國家安全構成風險。

去年，出於擔憂間諜活動和知識產權盜竊，美國國務院縮短了參與某些課程的中國學生簽證。

美國共和黨的國會議員，也在試圖立法禁止向任何由中國軍方贊助或僱傭的人髮放學生簽證或研究簽證。

上周，中國教育部發佈預警，提醒中國留學生和學者赴美留學前加強風險評估。中方認為美國出現對中國留學進修人員簽證審查週期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習或在美順利完成學業造成影響。

分析人士認為，中國希望勸阻學生赴美留學，目的是在當前日益激烈的貿易戰中，向美國施壓。

圖片版權 Getty Images Image caption 清華大學校園——中國一直在提升國內的高校水平。

中國官方統計，接受中國政府獎學金赴美留學的學生拒簽率，2019年一季度為13.5%，相比之下，2018年為3.2%。

雖然該數字增長顯著，但只佔到赴美中國留學生總數的一小部分。

赴美留學的中國學生數

過去十年，在美國就讀的中國大學生人數增幅超過兩倍。

在2017-2018學年，有36萬中國學生在美國就讀。

他們成為美國學術機構的重要收入來源。

總的來說，大多數私立大學不會向國際學生收取額外費用，但可能會增加一些行政費用。

在在州政府管理的公立大學，外國學生通常支付與其他州的美國學生相同的費用。

總體而言，2015年，國際學生為公立大學貢獻了28%的學費收入。該數據由Deserve公司統計，這家公司向學生提供金融服務。

這些外國學生中，大概三分之一來自中國，這是相當大一筆收入。

中國學生和他們的家庭對美國經濟的貢獻持續增加。國際教育者協會（NAFSA）估計，2017-2018學年這一數字達到130億美元，其中包括學費和生活費。

中國留學生對美國經濟的貢獻 （單位：億美元）

對於中國學生而言，赴美留學是一個非常具有吸引力的選項。

「中國家長總認為中國的教育體系不如其他地方。」密歇根大學李侃如-羅睿弛中國研究中心主任瑪麗·加拉格爾說。

相比之下，前往中國留學的美國學生則少得多，2017-2018年的數字不到12000人。