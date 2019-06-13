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繼美國國務院對香港修訂《逃犯條例》表示「嚴重關切」，總統特朗普和國會都相繼打破沉默。

6月12日在白宮被記者問到香港的大規模示威時，特朗普表示：「那真的是很大的示威。那真的是一百萬人……那是我見過最大的示威。」他反覆說，他相信參與人數是超過百萬人。

在記者的追問下，特朗普始終未具體說明美國的立場。「我希望對中國和香港來說，所有事情都能解決。我相信都會解決的。」

「我本希望總統能夠清楚說明，他跟香港人民站在一起。」美國民主黨籍國會眾議員麥戈文（Jim McGovern）接受BBC中文採訪時說。

他透露，美國國會將會發聲支持香港示威群眾，譴責港府不顧香港人民意願、強制倉促通過逃犯條例。

「美國與香港人民站在一起」

麥戈文說，在華盛頓時間12日下午或13日上午，兩黨議員將重新提出《香港人權及民主法案》，該法案將提高評判香港是否享有充分自治的標凖。

麥戈文表示，美國國會已目睹香港情勢的緊迫性，認為香港民主已迅速惡化。參眾兩院、民主共和兩黨多位議員就這一立場達成共識。早前，眾議院議長佩洛西和參議院多數黨領袖麥康奈爾皆發表聲明，譴責「危險的」逃犯條例。佩洛西的聲明寫道：「美國與香港人民站在一起。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國眾議院議長佩洛西

國會重提《香港人權及民主法案》，意味著什麼？

BBC中文駐美記者 馮兆音

美國國會即將提出的《香港人權及民主法案》並非一個全新的法案。在2017年，國會跨黨派議員就曾經提出過一個該法案的版本。

其中載明，在美國制定任何給予香港不同於中華人民共和國的待遇的法律和協議前，國務卿需要向國會確認「香港享有充分的自治」。除此之外，國務卿每年都要向國會報告涉及美國利益的香港情況。

這一條文把主動權交予國務院。不過，何為「充分自治」呢？這一提案並未說明具體評判標凖。2017年的這一版本在參眾兩院都只被提出，未經過所屬委員會和國會全體投票，並未正式成為法律。

在大批香港市民上街抗議、警民爆發暴力衝突之後，外界估計國會此時會對《香港人權及民主法案》加以更大關注。然而，美國的立法程序曠日持久，提案首先要通過相關委員會的討論與投票，再到參眾兩院投票。是否能通過成為法律，目前還言之尚早。

香港的「顏色革命」？

中國外交部發言人耿爽11日回應稱，美方對修例發表不負責任的錯誤言論，對香港事務不停說三道四，中方對此表示強烈不滿。

香港媒體HK01引述政府消息人士稱，香港政府內部研判，示威約有四萬人參與，港府將其定性為「一場由外國策動的顏色革命」，因此對《逃犯條例》修訂決不讓步。

圖片版權 AFP Image caption 香港行政長官林鄭月娥

中國官媒《環球時報》總編胡錫進在推特上有類似的表態，認為「西方人」鼓動了類似顏色革命的「反送中」示威。

麥戈文對BBC中文表示，他認為這番表述是中國政府的宣傳煽動。「沒有外部力量可以鼓動一百萬人上街。這是源自於香港的本土運動。」