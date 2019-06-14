圖片版權 Leon Neal/AFP/Getty Images Image caption 波莉·摩根可能是動物標本製作行業最有名的英國女性

如果讓你想像一個動物標本製作者的形像，你可能會想到一個穿著維多利亞時期狩獵服的鬍子男。現在，離動物標本製作的人氣高峰已經過去一個世紀，一群女性動物標本製作者正在改變人們對於這個職業的看法。

一切開始於學校的博物館之旅。對於當年僅六歲的漢娜·德南（Hannah Debnam）而言，恐龍骨頭很無聊，化石也很無聊，但當她看到哺乳動物標本時，被迷住了。

「我的冰箱裏總有烏鴉」

圖片版權 Hannah Debnam Image caption 德南和他的鳥類標本，其中一隻被貓殺死後，它的主人把它給了德南。

「嚇壞了很多其他孩子，但我就是盯著看，獅子、老虎，接好的馬骨架，我完全驚住了。」

今年28歲的她是越來越多的女性標本製作者之一。

「我開車時看到死掉的動物，我就將它們帶回家。我的丈夫不給我送花，而是給我帶死掉的動物。」

「我無法忍受他們在路邊腐爛，就這樣浪費了。」

圖片版權 Hannah Debnam Image caption 德南的丈夫發現了這只幼年的狐狸。

德南住在薩福克郡，她經常在Facebook發帖，讓網友發現路邊死掉的動物時提醒她。

她說自己「冰箱裏總有烏鴉」，現在這些烏鴉旁邊是一隻臭鼬和一隻因心律衰竭而死的小狗。

她說，自己工作時經常變得很情緒化，必須放下工作，讓自己平靜下來。

這也是一項耗費體力的勞動，一隻孔雀可能需要長達兩周才能做好。而由於她的健康狀況，工作變得很困難。

圖片版權 Hannah Debnam Image caption 這只鳳頭在自然死亡後送到了德南這裏。

德南說，自己有骨質疏鬆、埃勒斯-當洛斯綜合徵，而且正在從癌症中恢復。

「當你的身體對抗你，你很難相信自己，但這讓我更加堅定。」

臥牀休息的時間，德南會在線看教程，以提升自己的技術。

「我經歷過黑暗時期，但動物標本製作讓我成功度過。這事兒非常特別，讓這些動物重獲新生，讓它們再次美麗。」

「不都是棚屋裏的老頭」

圖片版權 Emilie Woodford Image caption 伍德福德與一家保育機構一起工作，帶標本到學校教育孩子。

波莉·摩根（Polly Morgan）用死去的動物製作的藝術品已經被查理·薩奇（Charles Saatchi），凱特·莫斯（Kate Moss）和考特尼·洛夫（Courtney Love）這些明星買下。她可能是這個行業最有名的英國女性。

然而，英國標本製作者協會的艾米麗·伍德福德（Emilie Woodford）認為摩根更像是一位藝術家，而不是傳統的標本製作者。

「我認為動物應該保持自然形態，而不是被製作成藝術品，」伍德福德女士說，「我更喜歡保持自然的樣子。」

圖片版權 Emilie Woodford Image caption 伍德福德製作的棕尾虹雉標本。

28歲的伍德福德住在約克，在轉行之前曾是一名獸醫護士。

「野生動物被帶來世上，死時是如此浪費，一切都永遠消失。」

她希望未來外界能更好地理解這個行業。

「這份工作不都是老頭子在棚屋裏完成。像《101斑點狗》和《帕丁頓》這些電影，總是把標本製作者描繪成邪惡的人，我真希望能改變公眾的認識。」

「為了公正對待動物」

圖片版權 Igor Emmerich Image caption 凱耶製作了這只白孔雀標本，它因感染而死。

艾麗·凱耶（Elle Kaye）的專業是鳥類動物標本。她經常在社交網絡上收到女孩的留言，想要追隨她的腳步。當她教課時，她的學生幾乎都是女生。

今年27歲的凱耶住在赫特福德郡，她說自己在網上收到的攻擊多於同齡人。

她本來預計自己的職業選擇會成為攻擊對象，但是她的外表也成為攻擊的目標。

圖片版權 Alamy Stock Images/Stephen Chung/Alamy Live News Image caption 凱耶製作了這只美洲紅鹮標本，它動物園飼養員送來的。

「這不應該關於我個人，或者關於女人，這些工作本身應該能說明一切，但是人們就是找那些事來說。」

「我花了好幾個小時希望改進我的手藝，然後得到的評論說我看起來貧血、我太瘦了、曬得太黑、太年輕。」

「然後問我的父母來自哪裏，我出生在哪個國家，為什麼我看起來是某種樣子，為什麼我整天與死動物打交道還要美甲。太令人沮喪了。」

圖片版權 Leo Beiber Image caption 這只笑翠鳥自然死亡前生活在動物園中。

在維多利亞時代，動物標本製作很常見，當時人們為了製作標本而去捕獵動物。凱耶說，人們常常認為現在情況仍然如此。

「這是一個很大的誤解。『動物標本製作』這個此類似乎附著了鬼魂。我每年做兩次展覽，只是為了試著改變人們的觀點。」

「這項工作太難了。時間、精力、接觸化學物質，我不會因為自己討厭動物而承受所有這些，這真的是一種愛的勞動。」

圖片版權 Igor Emmerich Image caption 凱耶２２歲成為標本製作者前，在大學學習藝術。

寵物主人，專業飼養員和動物園飼養員將死去的鳥交給他。目前，她有五個裝滿貓頭鷹、火烈鳥、鸚鵡和孔雀的冷藏櫃。

凱耶表示，她曾經考慮過離開這個行業，但是對動物保護的熱愛讓他繼續工作。

「當年努力工作，然後被打擊，非常沮喪，影響你的信心。」

「我的工作是為了公平對待動物，並為後代保存他們。我真的想啟發孩子成為生物學家和獸醫。」

「負面的事情讓我失望，但是我努力成為最好的動物標本製作者。」