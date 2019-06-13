英國簽引渡文件，阿桑奇何去何從由法庭決定

圖片版權 Reuters Image caption 阿桑奇4月被從厄瓜多爾駐倫敦使館逮捕後一直在監獄服刑，但他體重「急劇」下降引起健康擔憂。

英國內政大臣賈偉德周四（6月13日）透露，已經簽署維基解密創始人阿桑奇的引渡文件。賈偉德說，監禁阿桑奇是正確的。

賈偉德接受BBC採訪時說，已經簽署了引渡文件，「最後決定現在要由法庭作出。我希望看到正義得到伸張，我們得到了合法的引渡要求」。

不過還不清楚阿桑奇是否會被引渡到瑞典，還是美國。維基解密創始人阿桑奇周五將出庭面對引渡案件審理，他何去何從將由法庭決定。

賈偉德是目前英國保守黨黨魁的角逐者。今年2月，賈偉德以內政大臣的身份吊銷了一名穆斯林女子的英國國籍，引起輿論爭議。

19歲的沙米瑪·貝居姆在16歲時離開英國參加了極端組織「伊斯蘭國」。現在沙米瑪·貝居姆在難民營成為無國籍難民 。

圖片版權 PA Image caption 英國內政大臣賈偉德說，阿桑奇被監禁是合理的。他已經簽署引渡阿桑奇的文件。

「阿桑奇健康惡化」

現年47歲的阿桑奇原計劃5月30日在倫敦通過視頻出席法庭引渡聽證。但是由於健康不佳，出庭日期被推遲。

在預定出庭前數小時，維基解密宣佈他們「嚴重關切」阿桑奇的健康狀況，因為阿桑奇的體重「急劇」下降，引起對他嚴重的健康擔憂。之後阿桑奇被轉送到倫敦監獄的病房。

聯合國酷刑問題特別報告員梅爾澤教授（Nils Melzer）警告說，如果把阿桑奇引渡到美國，可能「嚴重侵犯了他的人權」，他可能面臨長達175年的監禁。

梅爾澤教授最近去監獄探視過阿桑奇。他發表聲明說，「我最迫切的擔心是，在美國，阿桑奇會面臨其人權被嚴重侵犯的危險，包括他自由表達的權利，接受公正審判的權利，以及免受酷刑，非人道，屈辱性對待和懲罰的權利。」

你的器材不支持播放多媒體材料 英國警察把阿桑奇從厄瓜多爾使館拖走

長達175年監禁

上月，美國司法部對阿桑奇提出17項新指控，他被指密謀侵入美國五角大樓的機密電腦。如果定罪，阿桑奇可能面臨長達175年監禁。美國不承認阿桑奇是記者，強調這一指控無關新聞自由。

阿桑奇是澳大利亞公民，後來進入厄瓜多爾駐倫敦使館後獲得該國的國籍。今年4月厄瓜多爾允許英國警方進入使館逮捕了在那裏尋求庇護的阿桑奇，同時厄瓜多爾取消了阿桑奇的國籍。

法律專家認為，厄瓜多爾總統莫雷諾政府取消阿桑國籍是為把阿桑奇引渡到第三國鋪路，因為厄瓜多爾憲法禁止向別國引渡本國公民。

目前阿桑奇正在服長達50周的刑期，因為他在2012年逃保進入厄瓜多爾使館尋求庇護，被英國法庭判罪。阿桑奇在厄瓜多爾使館得到了長達7年的庇護。

瑞典檢方也尋求對阿桑奇發出新的歐洲逮捕令，試圖將他引渡的瑞典。本月早些時候，瑞典重啟了對阿桑奇的強姦指控。

在兩名瑞典婦女對阿桑奇提出強姦指控後，2010年瑞典檢方以阿桑奇涉嫌強姦為由向英國提出引渡要求。但阿桑奇否認上述指稱，認為瑞典指控背後有政治動機。

圖片版權 Wikileaks Image caption 2010年維基解密公布了美軍直升機錄像，顯示在巴格達的美軍用機關槍從空中掃射平民。

令美國聲譽受損

阿桑奇在2006年創建的維基解密發佈的數十萬份政治敏感的機密文件中，有超過25萬份美國外交電文。維基解密網站在2010年公布了大量美國政府關於阿富汗和伊拉克戰爭的機密文件，引起巨大轟動並令美國國際聲譽受損。

阿桑奇的支持者認為，阿桑奇和維基解密把阿富汗和伊拉克發生的所謂美國戰爭罪行公之於眾，履行了記者的職責。如果阿桑奇因此受到懲罰，美國的許多新聞行為就會被入罪。

喬治·華盛頓大學的法律教授特爾利（Jonathan Turley）認為，阿桑奇在維基解密上公布美國機密文件屬於新聞行為，和1971年五角大樓文件被公開的著名案例相同。

特爾利在BBC網站發表的文章中說，特朗普政府不顧反對和批評，在阿桑奇問題上製造了美國300年歷史上一個最重要的新聞自由案例。他說，起訴阿桑奇的依據是美國有爭議的1917年間諜法。該法在大戰後通過，旨在對付反戰人士和異見者。