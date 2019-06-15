香港逃犯條例修訂爭議、中美貿易戰、台灣大選初選與本周更多好故事
2019年6月的第二周，香港成為國際焦點，百萬人和平遊行後來演變成警民激烈衝突。G20集團峰會即將召開，中美貿易戰仍是焦點，美國總統特朗普多次表示，他凖備於6月底在日本大阪舉行的峰會上與中國國家主席習近平會面，但中國沒有予以證實。
另外，在台灣，蔡英文總統在執政民進黨大選初選中勝出。在中國大陸，中共太子黨核心人物王軍去世。在尼泊爾，珠峰登頂世界紀錄保持者接受BBC訪問，解釋為何登峰造成多人死亡。
剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
1. 香港《逃犯條例》修訂爭議
香港大批市民星期三（12日）罷工罷課，包圍立法會抗議修訂《逃犯條例》。示威者佔領主要幹道，與警方爆發激烈衝突。警方發射約150枚催淚彈驅散示威者。
為何百萬人和平遊行發展到激烈衝突？修訂《逃犯條例》的問題是什麼？各方如何回應？BBC中文本周推出系列報道。
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2. 中美貿易戰
美國總統特朗普多次表示，他凖備在6月底在日本大阪舉行的峰會上與中國國家主席習近平會面，但中國沒有予以證實。
特朗普已為下一輪針對中國的關稅打擊設下期限——6月28日、29日。屆時，在日本舉行的G20峰會上，如果習近平不與他見面，美國將實施新一輪懲罰性關稅。
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3. 蔡英文勝出民進黨大選初選
台灣民進黨總統候選人黨內初選民調結果周四（6月13日）揭曉。現任總統蔡英文擊敗對手、前行政院院長賴清德。
各界分析，蔡英文勝出的原因在於現任總統的執政優勢。此外，她強硬表態台灣主權議題，抗拒一國兩制，借此爭取到很多支持者。
4. 中共太子黨核心人物王軍去世
中信集團原董事長王軍去世，終年78歲。他是前中共八大元老之一王震的次子，屬於太子黨的核心人物。
5. 珠峰登頂世界紀錄保持者訪問
2019年珠穆朗瑪峰登山季至少已有11人死亡。夏爾巴登山者卡米·麗塔（Kami Rita）是珠峰登頂次數的記錄擁有者，他告訴BBC，太多登山者誤認為登頂珠峰是一件易事。