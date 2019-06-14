圖片版權 EPA Image caption 阿曼灣過去一個月陸續有多艘油輪觸雷起火。

自5月份4艘油輪在中東阿聯酋水域觸雷後，近日又有2艘油輪在阿曼灣觸雷，情況蹊蹺。美國及其中東盟友指責伊朗布雷襲擊油輪，伊朗否認跟這事有任何瓜葛。

美國軍方周五（6月14日）公布一則視頻，顯示伊朗特種兵在阿曼灣一艘被炸壞的油輪側旁排除未爆炸的水雷。

之前美國就指責伊朗布雷襲擊油輪，英國表示相信盟友美國，BBC安全事務記者加德納稱排雷視頻另美方指責更可信。

霍爾木茲海峽是個什麼地方？它掐住了誰的命門？

你的器材不支持播放多媒體材料 阿曼灣多起油輪蹊蹺觸雷的背後

世界原油海運的30%經由波斯灣和阿曼灣，航線安全事關全球經濟安危。

霍爾木茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，位於伊朗與阿曼之間，寬約50公里、深不過60米，是過去幾十年波斯灣局勢緊張的核心源。

它是兵家必爭之地，幾乎所有從沙特、伊拉克、阿聯酋、科威特、卡達爾和伊朗向亞洲、歐洲、北美和世界其他地區出口石油的必經之地。

美國和伊朗爭執不斷，尤其是特朗普總統就任後退出前任政府達成的伊朗核協議，兩國關係驟然緊張。2019年5月，特朗普宣佈加大制裁伊朗的力度，主要針對伊朗原油出口。

阿曼灣油輪遇襲後，國際市場原油價格急升4%。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國軍方公布的視頻，據稱顯示了伊朗特種兵在遇襲油輪旁移除水雷。