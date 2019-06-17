秘魯：古印加帝國手工編織而成的百年草橋

圖片版權 Jordi Busque

在秘魯庫斯科（Cusco）原住民地區的阿普裏馬克河 （Apurimac）河上，有一座用草繩編織成的橋，每一年夏天都會被居民被卸下，並重新編織成一座新橋。這座維斯瓦卡橋（Q'eswachaka）是手工編織的，已經存在至少600年。維斯瓦卡橋曾是聯繫印加帝國重要城市和城鎮網絡的橋樑，2013年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

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整個造橋的過程中，沒有使用任何現代材料、工具或機器—只有草和人力。傳統上，只允許男人從事換新橋樑的製作工作，婦女則留在峽谷的上部，編織小草繩。

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這一傳統已經代代相傳數百年，峽谷兩邊社區的每個成年人年年都會聚集在一起編織新橋樑。這座橋被視作社區與自然、傳統、歷史連結的神聖表徵，每年造新橋時，也就是舉行四天慶典儀式的時刻。第一天，人們會聚集在舊橋周圍，將較小的繩索編織成大繩索。橋樑的主要支撐來自六個大約三英尺厚的三層繩索，每條繩索由120條較薄的繩索組成。

圖片版權 Jordi Busque Image caption 在印加王朝時期，當地村民會通過重建新橋作為納稅方式。

每一戶人家都會貢獻兩組小繩索，由一種當地喚科雅（qoya ichu）的耐寒野草手工編織而成。

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當大家都忙著慶典時，其他村民用來自村莊的柴爐裏做飯。來自河谷區的雞肉，豚鼠（cuy）和鱒魚是最常見的菜餚，搭配當地種植不同形狀和顏色的馬鈴薯。

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六組大繩索中的四組組成為橋底，另外兩座為扶手。所有六組繩索都牢固地系住峽谷兩側石頭做成的橋基；男人們要花上一整天的時間完成這工作。

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在第三天，不懼高的男人會走上橋，將小繩索從扶手系住地板，製成圍欄，使每個人之後都能安全地過橋。

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造橋儀式是一年一度，在每年六月的第二個星期日舉行四天的慶典。第四天會以食物和音樂結束。由草繩編織的舊橋會被卸除入河中，隨著河水漂流而去。

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攝影:Jordi Busque

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