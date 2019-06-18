四年前的這個星期，唐納德·特朗普向世界宣佈：我要競選美國總統了！接下來發生的事，我們都很清楚。

如此重要的週年怎麼紀念呢？宣佈再來一次怎麼樣？

當地時間星期二（6月18日）晚，特朗普在佛州奧蘭多的大型集會上正式宣佈角逐第二屆任期。第一夫人梅拉妮亞、副總統彭斯夫婦均出席此次活動。

以史為鑒，特朗普謀求連任動機和壓力何在？有何優勢？勝率多高？如果二進白宮成功，他可能會有大動作嗎？

美國憲法規定，總統任期不得超過兩屆。那麼首先，

美國總統有不爭取連任的嗎？

圖片版權 AFP/Getty Image caption 自從1933年以來，只有三位總統沒有贏得連任機會

特朗普尋求連任之心早已經是公開的秘密。第一腳踏進白宮之後，就立刻開始為2020造勢、集資。

事實上，美國總統不爭取連任是非常罕見的。回顧歷史，只有五位總統「主動退休」。他們分別是：

詹姆斯·波爾克（James K Polk）：1845-1849

拉瑟福德·海斯（Rutherford B Hayes）：1877 to 1881

詹姆斯·布坎南（James Buchanan）：1857 to 1861

林登·貝恩斯·約翰遜（Lyndon Baines Johnson）：1963 to 1969

加爾文·柯立芝（Calvin Coolidge）:1923 to 1929

約翰遜和柯立芝任期略長，是因為前任在位期間離世，他們首先完成遺留任期。

白宮主人有連任失敗的嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 1960年代的老布什和夫人芭芭拉

有，但屈指可數。

1933年以來，白宮主人大選落敗的只有三位：老布什、卡特、福特。其他所有在任總統--包括老布什的兒子小布什（任期2001-2009）都成功連任。

老布什的例子很典型。他是戰爭英雄，眾議員，大使，中情局主管，里根的二把手，1989年到1993年之間擔任美國總統--全世界權力最大的人。但他也有一個「更不光彩」的頭銜：迄今最後一位爭取連任失敗的美國總統。

1992年的大選中，老布什以巨大劣勢敗在年輕的克林頓手下。

美國總統為什麼爭取連任？

圖片版權 Getty Images Image caption 里根身後的橫幅上書：再來四年

期待值很高，壓力很大，在任總統想退休享清福恐怕也不容易。

美國的許多「時代」都是由當時的總統界定的：肯尼迪時代的美國夢碎，尼克松時代的玩世不恭，里根時代的樂觀向上......在美國選民、歷史學家眼裏，國家元首執政四年、還是八年有巨大的象徵意義。

2010年，錫耶納研究所238位著名學者為美國所有44位總統打分排名，前十名當中沒有任何一位任期只有一屆。

連任失利者在排名榜上獲得的最高位置是第17：約翰·亞當斯。

不過，2010年，時任總統奧巴馬在電視新聞訪談中曾說，「我寧願作個真棒的一屆總統，也不願成為平庸的二屆總統。」

白宮主人有什麼競選優勢？

圖片版權 Getty Images Image caption 現代美國政壇，現任總統通常會爭取並贏得連任

自從第二次世界大戰以來，八位白宮主人成功連任。

執政，可以為總統提供巨大的平台。包括出鏡時間、為競選集資的優勢、決策權策等，這些優勢，幾乎是任何其他競爭對手都無法攀比的。

同時，在任總統一般也可以避開黨內提名的「血腥內戰」。不過老布什是個例外，在共和黨提名初選期間，他和布坎南的爭奪戰相當激烈。

總統還有另外一個其他人無法擁有的優勢。他們可以自信地說：我懂得在白宮內決策是怎麼回事。

這樣的話很能吸引選民。普林斯頓大學的歷史和政治教授澤利澤爾（E Zelizer）說，「知道誰主事可以讓選民更安心，即使他們並不喜歡那個人。」

美國總統為什麼連任失敗？

圖片版權 The White House Image caption 老布什和小布什：爸爸一屆兒子兩屆

既然優勢那麼大，為什麼還是有總統會輸掉連任呢？

還以老布什為例。弗吉尼亞大學政治學中心主任薩巴托（Larry Sabato）認為，老布什是大局和美國總統任期固定體制的受害者。

他說，比如福克蘭戰爭（又稱馬爾維納斯戰爭）之後，英國首相撒切爾夫人人氣飆升，她即時宣佈舉行大選，成功勝出。老布什就不能這樣做，因此也無法收獲第一次海灣戰爭後支持率高漲的成果。

「如果他（老布什）也能那樣做，他肯定會贏。」

在薩巴托看來，近些年未能連任的總統多數是因為大局不利，而不是個人的缺陷或者弱點。

他說，卡特上任時，全球經濟動蕩；福特在尼克松被彈劾後即位，只有兩年半的主政時間。大局讓他們在「錯誤的時間落入糟糕的處境」。

但是，《他們的地位：選民和史學家眼中的美國總統》一書作者梅利（Robert W Merry）不同意這種說法。他說，民主國家，選民通常是正確的，

羅斯福、里根、奧巴馬接手的都是經濟爛攤子，但是都成功連任。

二進白宮對總統政治遺產有什麼影響？

圖片版權 Reuters

毫無疑問的是，正常年景，出鏡率高、總統府的威望都會給白宮主人帶來強大的競選優勢。

但是，第二屆任期對總統的「政治遺產」會有怎樣的影響呢？

當然，第二次當選之後就再也不需要直面選民、爭取選票了，這可能給總統帶來一定的自由度。而且，兩次得到選民的認可，僅僅這一事實，就很可能提升總統的權威。

但是，他們仍然需要面對和第一個任期內相同的建制束縛、中期選舉、立法要獲得國會批准等等。

而且，第二屆任期、特別是後半部，總統還必須面對即將卸任的「跛腳鴨」窘境。

因此，界定、成就一個總統的重大、關鍵決策多半是在第一屆任期內作出的。