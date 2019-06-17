英媒：香港大規模「反送中」抗爭才剛剛開始

圖片版權 Getty Images Image caption 組織者說上周日有200萬香港民眾穿黑衫抗議修改《逃犯條例》。

英國媒體對香港連日來爆發的反對修改《逃犯條例》示威抗議給予了高度關注。

據香港組織者說，周日（16日）的抗議人數創下歷史新高，達到200萬人。

連日來的抗議迫使香港政府不得不無限期地擱置修改《逃犯條例》。香港行政長官林鄭月娥也就此發表書面道歉，承認政府工作不足。

但英國《泰晤士報》周一（17日）就此發表評論表示，表面上來看，香港民眾的抗爭取得了勝利。但其實，香港抗議者的鬥爭任重而道遠，戰役才剛剛打響。

文章說，這場戰役將是一場艱苦卓絶的政治博弈，因為政府手中仍有許多可以利用的武器。

2003年，香港爆發《反顛覆法》的大遊行，迫使香港政府撤回該法。2014年香港再次爆發「雨傘運動」。但這些都未能阻止北京對香港日益施加的影響力和管控。

圖片版權 ANTHONY WALLACE Image caption 2014年的雨傘運動

林鄭月娥並不是香港民選的行政長官，而且很難說她是否能逃過這一劫。

然而，林鄭月娥是否能繼續留任香港行政長官並不重要，因為特首可以換，但北京對香港的鐵腕「統治」則將會繼續。

非凡勇氣

《金融時報》也發表評論文章說，香港人民敢於直面當權者，表現出了非凡的勇氣。

文章指出，香港政府擱置修改《逃犯條例》是明智之舉，但這還不足夠，應該徹底放棄。

林鄭月娥以及北京政府應該明白香港公民捍衛權利的決心。

可以想像，如果修改《逃犯條例》得以通過，不但影響香港的司法獨立，而且也會讓中共的司法系統直接干預香港。

它意味著，異見人士將會被以莫須有的罪名移交給大陸。與此同時，香港作為全球金融中心之一，任何與大陸公司發生爭執的商人都有可能會受到中國法律的懲罰。它無疑將有損於香港作為地區金融中心的地位。

文章還認為香港為人們做出了榜樣。隨著中國影響力的增強，中國試圖向香港甚至亞洲輸出其制度和影響力。而西方政府應該站出來為香港人民提供道義上的支持，捍衛民主，勇敢發聲。

桎梏香港

圖片版權 The economist Image caption 《經濟學人》雜誌的封面，香港被戴上了手銬。

最新一期《經濟學人》雜誌以香港作為封面。封面上的香港被一副手銬緊緊鎖住，形成視覺上的震撼。

《經濟學人》說，香港的強烈反抗令香港政府和北京領導人為之震蕩。

文章總結了香港人民本周抗議的三大特點：

其一，人數空前。本次抗議是自香港在1997年主權移交以來規模最大的一次抗爭。

其二，參加抗議的大多數人是年輕人。他們對北京對香港的嚴厲管制不滿，並非因為懷念英國殖民時期統治的緣故。

其三，本次抗爭顯示了香港人民非凡的勇氣。自從2014年「雨傘運動」以來，中共曾明確表示將不再容忍「犯上」行為。但香港抗議者頂住催淚瓦斯、橡皮子彈以及法律報復的威脅再次走上街頭抗爭，因為他們知道他們的抗爭關係到香港的未來。