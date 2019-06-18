比利時修道士釀啤酒被炒高價 推網購防倒賣

圖片版權 Reuters Image caption 聖西思篤修道院修道院院長馬努·萬·黑克修士

比利時的修道院啤酒一直受到追捧，但倒賣問題也十分嚴重。最近，比利時一家修道院推出了解決辦法：設立網站直接銷售。

比利時聖西思篤修道院（St Sixtus abbey）的西弗萊特倫（Westvleteren）酒廠是全球14家特拉普斯特啤酒生產商之一。

顧客購買一箱西弗萊特倫啤酒要花大約45歐元，每瓶約1.8歐元。按照規定，修道士會要求顧客不要倒賣啤酒。

傳統的購買方法是，顧客先通過電話訂購，然後親自過來提貨，每人最多能訂兩箱。

但是修道士們去年發現，他們精心釀造的啤酒在荷蘭的一個超市被再次售出，價格飛漲。修道士們十分不悅。

這家超市積存了7200瓶修道院的啤酒，售價為每瓶9歐元。

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「我們真的很吃驚，在某種程度上給我們敲響了警鐘：問題如此嚴重，一家公司能買下這麼多酒。我們很不安。」一名修道士說。

這家修道院的啤酒曾被一些啤酒專家稱之為世界上最好的啤酒。比利時布魯塞爾和其他地方的價格可能要更高，反映市場對這種啤酒的需求十分旺盛。

修道士們對路透社稱，在迪拜，單瓶啤酒售價為300美元。

這種啤酒在中國也有售賣。BBC中文記者在中國電商平台淘寶上看到，一瓶西弗萊特倫啤酒的售價在126到175元人民幣不等。在銷量最高的一家店鋪中，不少消費者評價酒很好喝，但是價格太貴。

一名消費者說：「口感真的超級棒！喝了就忘不掉。可是價格太貴，負擔不起，否則真的想每天一瓶。」

比利時修道士們並不從啤酒銷售中營利，他們只生產足夠產品支付他們的開銷。

如今，修道院設立了網上預訂系統，希望能更好地執行規定：每人兩個月內只能購買兩箱。

新系統將於周二（6月18日）正式啟用。顧客需要註冊，提供他們的地址、車牌號等個人信息，前一次購買時間較早的顧客優先。

聖西思篤修道院修道院院長馬努·萬·黑克修士（Brother Manu van Hecke）希望，新的銷售系統能夠滿足西弗萊特倫啤酒愛好者們的需求。

圖片版權 Reuters Image caption 西弗萊特倫啤酒

「我們花了很長時間、很多精力來敲定一個便利顧客的方案。修道院的啤酒銷售仍然只面向個人顧客。」他說。

去年，英國萊斯特郡的修道士們成為英國首批官方認可的特拉普斯特啤酒生產者。

英國聖伯納德山修道院（Mount St Bernard Abbey）獲得認證，成為國際特拉普斯特聯盟（International Trappist Association）第14個會員。

該聯盟稱，啤酒必須由僧侶在修道院內釀造，或在他們的監督下釀造，不得出售牟利。