石油與核計劃：纏繞伊朗與美國的多年爭端

圖片版權 EPA Image caption 伊朗總統哈桑·魯哈尼（Hassan Rouhani）。

兩艘日本與挪威籍的油輪上周（6月13日）在阿曼灣遇襲，正值伊朗美國雙方外交情勢緊張之際，美國並指控此事件為伊朗軍方故意所為。

伊朗反擊美國指控，並指伊朗將在6月27日將突破2015年伊朗核協議針對濃縮鈾（enriched uranium）的部分限制，同時批評歐洲各國未協助伊朗面對美國的經濟制裁。美方批評伊朗此舉為「核勒索」並表示「不會屈服」。

如同朝鮮，伊朗國內的核計劃發展一直是國際間的爭議焦點。但是位於石油資源豐沛的中東地區，伊朗經濟高度仰賴石油。因此國際間，特別是美國在特朗普執政後常以限制石油出口制裁伊朗與購買伊朗石油的國家，與伊朗就其核計劃發展進行談判。至此石油與核計劃發展便成為特朗普「重返中東」政策後，伊朗與美國的主要爭端。

美國宣佈增派軍力至中東

美國與伊朗的爭端情勢繼續升溫。特朗普17日宣佈再派遣1000名左右士兵進入中東地區。自從上周美國稱兩艘油輪在阿曼灣遇襲是伊朗所為之後，兩國間的相互指控加劇，從石油延伸至核計劃爭議，中東緊張局勢升級。

圖片版權 US Department of Defense Image caption 美國海軍分享了新圖像，宣稱伊朗與最近在阿曼灣發生的油輪襲擊有關。

美國代理國防部長帕特里克·沙納漢（Patrick Shanahan）表示，部署軍隊是為了回應伊朗部隊所謂的「敵對行為」。美國官方還評論說：「美國不尋求與伊朗發生衝突」，但採取的行動是「確保在整個地區軍人的安全和福利，以保護我們的國家利益」。美軍方目前為止沒有說明美國增加部隊的部署位置。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國軍方公布的視頻，據稱顯示了伊朗特種兵在遇襲油輪旁移除水雷。

伊朗則回應美國，宣佈將不再受限於2015年關於核計劃的部分協議內容，將在6月27日之前突破之前與國際間就伊朗限制針對濃縮鈾達成的協議限制。

新的中東緊張局勢為何發生

2015年，伊朗同意與一些大國（包括英國、法國、俄羅斯、中國、美國5個聯合國安理會常任理事國與德國）以及歐盟，在維也納簽署一項具有里程碑意義的協議，以遏制其核計劃發展。伊朗同意限制用於製造反應堆燃料以及核武器的鈾濃縮，以及其他措施以換取造經濟制裁後的協助。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國運油輪船受襲派出航母示警 伊朗否認涉事

不過，特朗普去年單方退出核協議，並開始重新實施對伊朗的經濟制裁，此舉削弱了依賴石油的伊朗經濟。

伊朗原子能組織發言人卡邁樂凡迪（Behrouz Kamalvandi）17日宣佈10天後該國濃縮鈾庫存將超出2015年協議的上限，意味著即將正式打破2015年簽訂的核協議。該機構稱，濃縮鈾材料的生產量翻了兩倍，用於製造反應堆燃料和潛在的核武器。

圖片版權 ISNA via Reuters Image caption 世界原油海運的30%經由波斯灣和阿曼灣。阿曼灣油輪遇襲後，國際市場原油價格急升4%。

但是，伊朗也表示歐洲國家「仍有時間採取行動」，保護伊朗免受美國恢復制裁的影響。

美國回應指責伊朗此舉是「核勒索」。美國國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）指責伊朗說：「這是40年伊朗一貫的行為模式，與伊朗政權的行事一致」；「我們會對國際社會說，我們不應屈服於伊朗政權的核勒索。」

英國，法國和德國則警告伊朗不要違反2015年的協議。

伊朗為何如此回應

伊朗抱怨歐洲未能幫助該國「減輕」美國對伊朗的石油出口制裁，因為此制裁嚴重影響伊朗經濟。伊朗指的是5月初，美國通過結束對仍在購買伊朗石油的國家的二級「制裁豁免」，加大了伊朗的經濟壓力，此舉旨在打擊伊朗政府的主要收入來源。

5月8日，伊朗總統哈桑·魯哈尼（Hassan Rouhani）便宣佈，他的國家正逐漸撤回2015年核協議下訂下的承諾。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國指責伊朗核勒索。

特朗普「重返中東」政策：強硬手段，伊朗首當其衝

專攻國際政治經濟的沈旭暉（Simon Shen）博士之前撰文分析解釋，特朗普對伊朗的政策，包含單方面退出核協議顯示出特朗普對於歐巴馬任內「理想主義」主導的中東政策之不滿。沈旭暉稱，特朗普須將歐巴馬的中東政策「撥亂反正」，重新以強硬姿態介入中東事務，聯合沙特等國家逼迫伊朗妥協。

他評論說， 「奧巴馬主導聯合國與伊朗達成的核協議，可謂他最自豪的外交成就，特朗普陣營則強烈反對，認為伊朗『棄核』徒具形式，解除了制裁、取回海外資金的伊朗，不但更有本錢發展核武，更會嚴重威脅以色列、沙特等盟友利益」。

特朗普希望迫使伊朗重新談判該協議，並同意遏制其彈道導彈計劃。沈旭暉認為，特朗普以強勢態度「重返中東」的戰略十分清晰，但是奧巴馬的理想主義路線或特朗普的主戰路線，誰會勝出尚無定論。