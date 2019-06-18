圖片版權 Getty Images Image caption 2017年11月特朗普訪美時曾參觀紫禁城。

美國總統特朗普18日宣佈，他將在6月28日-29日大阪G20期間和中國領導人習近平會晤，此前美中兩國將重啟貿易談判。

特朗普發推特說：和中國的習近平有一通很好的電話交談。下個星期在日本G20期間我們將會晤。我們各自的團隊將提前開始會談。

「沒有凖備的習特會」？

在此之前，特朗普曾多次表示，他凖備在大阪峰會上與習近平會面，但中國沒有證實。

消息人士近日曾分析指出，中美領導人可能會進行某種形式的會面，但是，無論在大阪發生什麼，都會是談判進程的後退，因為兩個月前，原本期待兩國領導人能在大阪簽署一份歷史性的協議。

目前距離大阪G20峰會只有10天的時間。

對於美國方面而言，這幾年來特朗普在缺乏凖備的情況下參加一場重要會面並不是稀罕事。特朗普經常出席重要會談前只做少量的凖備，然後在去程的飛機上制定會談策略。

習近平則可能根本不想參加一場無法預料結果的會談，而且還要面臨繼續加徵關稅的威脅。

「對中國而言，完全取決於對習近平的禮節，並保證他受到尊重。」一位亞洲外交官表示，「中國不希望習近平參加一場可能使他感到尷尬的會談。」

能否達成最終協議？

圖片版權 AFP Image caption 中國副總理劉鶴（中）與美國貿易代表萊特希澤（右）及美國財長姆努欽就中美貿易進行多次磋商。但5月談判停滯後雙方未再見面。

近日，美國商務部長羅斯淡化在G20峰會上解決爭端的可能性，稱峰會將不會是「達成最終協議的地方」。

「在G20峰會上，頂多也就是……對未來的道路達成某種協議，但肯定不會是一個明確的協議，」羅斯向CNBC表示。

康奈爾大學教授艾斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）表示，任何形式的談判預期都很低，即便習特會舉行，最好的結果就是雙方重回談判桌，而現在對於暫時停火的前景也消散了，長期的貿易戰和更廣泛的貿易緊張關係似乎已經到來。

從5月兩國貿易談判停滯後，特朗普多次表達重回談判桌的希望。

過去一個月，全球經濟受到影響。路透社稱，這期間投資者已經看全球股市超過一萬億美元蒸發。