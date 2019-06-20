圖片版權 AFP/HO/IRIB Image caption 伊朗國家電視台報道海灣油輪遇襲畫面。到底是誰幹的？誰從中能夠獲益？

美國尼克松政府時代的國務卿和當代知名國際戰略家基辛格1974年越戰末期曾有一句名言：「掌握糧食就能控制人民；掌握能源就能控制各大陸；掌握金錢就能控制世界」。

短短一月內，多艘國際油輪在僅有21海里寬窄的霍爾木茲海峽分別遭不明武器攻擊。美國嚴詞指責伊朗是元兇；伊朗堅決否認。美軍增兵，劍指伊朗；伊朗也針鋒相對。早間，兩國幾乎同時宣佈，伊朗用導彈擊落一架美軍無人機。世界為之震驚，擔憂中東戰火或再度燃起。

以美國與伊朗對峙為表象，以霍爾木茲海峽油輪不斷遇襲為聚焦的中東局勢再度告急，國際油價跌宕起伏，在美伊爭執的表象背後，有分析人士已經開始看到能源和美元的影子搖曳。

分析指出，其實眼下中東危機幕前玩家似乎只有美國和伊朗，然而幕後利益相關方則遠遠不止兩家。要想看懂海灣危機幕後的國際政經大博弈，恐怕首先需要解答二大問題：為何會出現伊朗核危機？掌握中東石油，是否就能控制整個中東？

美國伊朗摩擦升級緣由

2019年4月，美國決定停止八個伊朗原油進口國的制裁豁免，以截斷伊朗財源。5月，美軍正向中東海域部署林肯號航母打擊群和一個轟炸機特遣隊，意在震懾伊朗潛在的軍事行動凖備。

美國特朗普政府及其在中東地區內外的盟友紛紛指責，試圖恢復核武器發展計劃的伊朗使用水雷攻擊了包括沙特、阿聯酋、日本等國家的油輪。

5月底，美國在中東的盟友沙特阿拉伯主持召集有其它阿拉伯中東產油國參加的阿盟和海灣國家兩場峰會，劍指伊朗，敦促國際社會對伊朗採取嚴厲措施。

伊朗方面堅決否認攻擊油輪的指責。但它也升級其威脅表示：如果協議各方都不履行承諾，它也將正式恢復核計劃。如果美國對其動武，它將封鎖霍爾木茲海峽。

隨後發生了美軍一架無人機被擊落事件：美軍聲稱無人機在國際空域，而伊朗稱其已經進入伊朗領空，所以才將其擊落。

隨著中東霍爾木茲海峽戰雲密布，本來在國際禁運下仍然價格疲軟的石油兩度跳躍上升，世界石油市場波動震蕩，開始對全球經濟走向產生影響。

圖片版權 AFP Image caption 伊朗宣佈發展核計劃，震驚國際社會。一旦伊朗擁有核武器，中東政經天平將被徹底打破，石油的重要意義也將不再。

中東逐鹿現世篇：伊核問題起源

對國際戰略家來說，一提及中東，最大關切點勢必是牽涉各方利益的石油：海灣地區石油總出口量的90%、全球石油產品運輸量近四成，都需要經過波斯灣狹窄的出口霍爾木茲海峽，稱之為咽喉要道毫無誇張之處。這裏也自古是兵家必爭之地。

除地處現代石油政治的咽喉要道之外，這裏也是區域強權和文明世仇千年角逐的要害之地。古代波斯帝國和阿拉伯帝國都曾先後獨自主宰中東地區，也分別統治過橫跨亞歐非的疆域。兩大對立、對抗古代帝國的當代繼承者，一個是伊朗伊斯蘭共和國，而另一個就是沙特（沙烏地）阿拉伯王國。二者繼續成為主宰、平衡中東地區的政治和經濟重重矛盾的重要力量，而且分別是什葉派和遜尼派穆斯林的領袖國家，都希望成為中東伊斯蘭世界的霸主。

雙方力爭稱霸的基礎就是龐大的石油財富儲量。沙特和伊朗是中東地區石油產量最大的兩個國家，分別是歐佩克第一和第三大石油出產國。兩國財政都高度依賴石油出口。

伊朗伊斯蘭革命與美國決裂之後，美國長期對伊朗實施的石油出口制裁沉重打擊了伊朗經濟。伊朗也一直設法想打破石油制裁。

沙特伊朗兩國間，歷史、民族、宗教信仰、國家體制、地區權力等長達千年的爭斗平衡在2002年被一條新聞打破：伊朗在秘密研發核武器。這條消息隨著伊朗領導人確認開發核項目（伊朗否認開發核武器，但承認開發核電能源）震驚全世界。

原因很簡單：一旦伊朗掌握核武，不僅其與鄰國、美國在中東的盟友沙特的戰略平衡將被打破，美國在中東另一重要盟友以色列的軍事優勢將不復存在。整個中東地區可能將陷入核武競賽之中。那樣的話，很多伊朗高層要滅亡處於彈丸之地的以色列的公開揚言，也成為一種現實可能。所以，在國際社會反對伊朗擁核的最堅決的聲音中，沙特和以色列擁有共同立場。

圖片版權 US Navy/Kelly Schindler Image caption 美軍一架無人機被擊落事件：美軍聲稱無人機在國際空域，而伊朗稱其已經進入伊朗領空，所以才將其擊落。

隨後，國際社會與伊朗經歷了長達十多年艱難的談判和鬥爭，終於，伊朗在2015年與聯合國安理會5個常任理事國（美國、英國、中國、法國、俄羅斯）及德國與歐盟達成限制伊朗開發核武器的一攬子協議，同意停止核開發，換取國際社會取消制裁。

對伊朗來說，除技術難度、經濟壓力以外，坐擁中東儲量第二石油資源的伊朗，從能源到外交，並不一定非核不可。核計劃只不過是加重伊朗石油談判的權重。

但2018年，美國特朗普政府指責伊朗違反伊朗核協議，宣佈退出。伊朗則威脅要恢復核開發項目。在無法談判和平解決矛盾的情況下，中東必將有大事發生。

世界能源博弈

伊朗的原油儲量佔全球石油儲量約10%，沙特的原油儲量佔全球石油儲量近25%。這兩家對全球各大陸的經濟產生了重大影響。

而近年來，全世界為了應對氣候變化危機、通過《聯合國巴黎氣候協議》決心逐步以清潔和可再生能源取代對石化能源的依賴，國際油價不斷下滑，以石油經濟立國的沙特和伊朗都面臨巨大的財政壓力。

而目前的霍爾木茲海峽危機導致石油價格反彈，沙特等產油國將是從經濟上最大的受益方。在伊朗石油出口被禁的情況下，中東的政治經濟權力天平似乎正向沙特傾斜。

圖片版權 US Department of Defense Image caption 美國出示它所說的伊朗是海灣襲擊油輪的黑手。但國際社會質疑不少。

但如果圍繞霍爾木茲海峽戰爭爆發，沙特作為伊朗鄰國難以獨善其身，一旦沙特石油設施受到可能性的攻擊，獨掌中東石油格局對沙特來說至少短期內難以確保。

對伊朗來說，只要危機可控，制裁最終能夠打破，伊朗石油不愁買家，國際油價上升也並無壞處。翻過火山，將是面朝大海、春暖花開。

但如果中東區域外的美國一定要替換德黑蘭政權，完成構建中東版北約的設想，未來就完全要另當別論了。