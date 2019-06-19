特朗普競選連任，勝算幾何
美國總統特朗普在當地時間星期二（6月18日）晚上正式宣佈，他將參加2020年總統大選，謀求連任。
特朗普連任的勝算有多大呢？美國經濟狀況樂觀，連任本應是總統囊中物，但特朗普卻意外地在民調上全面落後。
特朗普能扭轉民調頹勢嗎？
近期的三個全國民調中，特朗普支持率落後於民主黨多位參選人，選戰不容樂觀。
就連特朗普本人青睞的保守派媒體福克斯電視台的民調都顯示，特朗普支持率低於前副總統拜登（Joe Biden）10個百分點，敗給桑德斯（Bernie Sanders）9個百分點。沃倫（Elizabeth Warren）、哈里斯（Kamala Harris）和布蒂吉格（Pete Buttigieg）的支持率皆領先特朗普1至2個百分點。該民調的誤差範圍為３個百分點。
特朗普發表推文稱，民調「奇怪」、「有問題」。
回顧四年前大選，民調一直顯示希拉里領先特朗普，其偏差確實讓人大跌眼鏡。
特朗普還說，如今談勝負，還為時尚早。
他或許是對的。選情分析網站538匯總近70年來的總統大選民調，發現在初選時期、兩黨候選人未確定時進行的假設性民調，凖確度偏低，跟最終大選結果平均相差11個百分點。
將時針調回到2015年6月，特朗普站在紐約特朗普大廈的扶手電梯上徐徐而下，這自此成為美國政治史上的經典畫面。當時，他被外界看作玩票的攪局者，在共和黨內的支持率僅有3.6%，而一馬當先的參選人是傑布·布什（Jeb Bush）。但僅在一個月之後，特朗普的支持率就蹭蹭上漲，超越了布什。之後發生的事，我們都知道了。
特朗普競選策略：讓美國繼續強大？
四年前宣示要「讓美國再次強大」的特朗普，會以何種策略競選連任？
馬凱特大學（Marquette University）政治學教授安扎麗（Julia Azari）表示，謀求連任的總統有三種策略：第一，以維持現狀為核心政綱；第二，將焦點放在首次競選時未觸及的議題；第三，以攻擊競爭對手為競選主軸。
特朗普目前主要採取第一種策略，乘著美國經濟趨於強勁的東風謀求連任，銳意「讓美國繼續強大」。同時，熱衷於為黨內外對手起花名的特朗普，將矛頭指向了主要的民主黨對手。拜登、沃倫、桑德斯和布蒂吉格等，都收獲了新的特氏花名。
總統選舉的關鍵因素往往是經濟。一般來說，在和平而經濟強健時競選的在任總統，連任應是手到擒來。美國五月失業率為3.6%，是半個世紀以來的最低點，平均工資看漲，經濟增長穩定。
不過，特朗普向來是不被常規定義、飽受爭議的政治人物。根據蓋洛普民意調查，他在任期間的支持率從未高於46%。
值得一提的是，特朗普仍牢牢掌握基本盤。在他的忠實支持者看來，特朗普上任兩年半內，達成了大部分他的競選承諾：打擊非法移民、在經貿上對中國強硬、退出跨太平洋伙伴協定（TPP）等等，而他未達成的大計，例如建起美墨邊境牆，則是由於民主黨人的阻礙。
上述的民調顯示，90%的共和黨人會選擇投票給特朗普。然而，僅靠共和黨人還不夠，他必須爭取那些不喜歡甚至憎惡他的中間選民。
四年前特朗普以打破傳統、火力全開的反建制之姿一舉贏得大選，如今卻是持守勢的總統，他能否順應策略的變化呢？
特朗普對手是誰？佛州初見分曉
特朗普在佛羅里達州奧蘭多的集會中宣佈謀求連任，兩萬名戴著「讓美國再次強大」紅色棒球帽的「死忠粉」對他報以歡呼，現場猶如特朗普陣營的嘉年華。
特朗普選擇佛州，是經過深思熟慮的安排。佛州不僅是特朗普物業海湖莊園所在地，還是美國大選中的關鍵搖擺州，從選舉戰略角度來說，至關重要。
該州擁有29張選舉人票，在美國50個州與華盛頓特區中排名第三多。在最近六屆總統選舉中，贏得佛州的候選人都得以入主白宮。
2000年大選，戈爾與小布什在此斗得難解難分，以微小差距失掉佛州的戈爾最終總統夢碎。2016年大選之夜，特朗普在佛州早早佔優，這成為他贏得大選的重要指標。2018年中期選舉中，佛州的聯邦參議員和州長選舉，都因兩黨候選人差距極其接近，而需要重新點票。
特朗普的連任勝算與策略，很大程度上還取決於他的對手是誰。下周，民主黨參選人也選在佛州捉對廝殺，將在邁阿密展開為期兩晚的首回合初選辯論。
特朗普在四年前的黨內初選「逆襲」提醒了人們，初選局勢是多麼詭譎多變。如今民主黨內20多位參選人中，前副總統拜登形勢看好，但最終脫穎而出的會是誰？在下周的民主黨初選首回合辯論，將初現端倪。