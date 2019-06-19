特朗普競選連任，勝算幾何

圖片版權 Getty Images Image caption 近期的三個全國民調中，特朗普支持率落後於民主黨多位參選人，選戰不容樂觀。

美國總統特朗普在當地時間星期二（6月18日）晚上正式宣佈，他將參加2020年總統大選，謀求連任。

特朗普連任的勝算有多大呢？美國經濟狀況樂觀，連任本應是總統囊中物，但特朗普卻意外地在民調上全面落後。

特朗普能扭轉民調頹勢嗎？

近期的三個全國民調中，特朗普支持率落後於民主黨多位參選人，選戰不容樂觀。

就連特朗普本人青睞的保守派媒體福克斯電視台的民調都顯示，特朗普支持率低於前副總統拜登（Joe Biden）10個百分點，敗給桑德斯（Bernie Sanders）9個百分點。沃倫（Elizabeth Warren）、哈里斯（Kamala Harris）和布蒂吉格（Pete Buttigieg）的支持率皆領先特朗普1至2個百分點。該民調的誤差範圍為３個百分點。

特朗普發表推文稱，民調「奇怪」、「有問題」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump .@FoxNews Polls are always bad for me. They were against Crooked Hillary also. Something weird going on at Fox. Our polls show us leading in all 17 Swing States. For the record, I didn’t spend 30 hours with @abcnews, but rather a tiny fraction of that. More Fake News @BretBaier — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月17日

回顧四年前大選，民調一直顯示希拉里領先特朗普，其偏差確實讓人大跌眼鏡。

特朗普還說，如今談勝負，還為時尚早。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump Only Fake Polls show us behind the Motley Crew. We are looking really good, but it is far too early to be focused on that. Much work to do! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月17日

他或許是對的。選情分析網站538匯總近70年來的總統大選民調，發現在初選時期、兩黨候選人未確定時進行的假設性民調，凖確度偏低，跟最終大選結果平均相差11個百分點。

將時針調回到2015年6月，特朗普站在紐約特朗普大廈的扶手電梯上徐徐而下，這自此成為美國政治史上的經典畫面。當時，他被外界看作玩票的攪局者，在共和黨內的支持率僅有3.6%，而一馬當先的參選人是傑布·布什（Jeb Bush）。但僅在一個月之後，特朗普的支持率就蹭蹭上漲，超越了布什。之後發生的事，我們都知道了。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普支持者守候在奧蘭多集會外圍

特朗普競選策略：讓美國繼續強大？

四年前宣示要「讓美國再次強大」的特朗普，會以何種策略競選連任？

馬凱特大學（Marquette University）政治學教授安扎麗（Julia Azari）表示，謀求連任的總統有三種策略：第一，以維持現狀為核心政綱；第二，將焦點放在首次競選時未觸及的議題；第三，以攻擊競爭對手為競選主軸。

特朗普目前主要採取第一種策略，乘著美國經濟趨於強勁的東風謀求連任，銳意「讓美國繼續強大」。同時，熱衷於為黨內外對手起花名的特朗普，將矛頭指向了主要的民主黨對手。拜登、沃倫、桑德斯和布蒂吉格等，都收獲了新的特氏花名。

總統選舉的關鍵因素往往是經濟。一般來說，在和平而經濟強健時競選的在任總統，連任應是手到擒來。美國五月失業率為3.6%，是半個世紀以來的最低點，平均工資看漲，經濟增長穩定。

不過，特朗普向來是不被常規定義、飽受爭議的政治人物。根據蓋洛普民意調查，他在任期間的支持率從未高於46%。

值得一提的是，特朗普仍牢牢掌握基本盤。在他的忠實支持者看來，特朗普上任兩年半內，達成了大部分他的競選承諾：打擊非法移民、在經貿上對中國強硬、退出跨太平洋伙伴協定（TPP）等等，而他未達成的大計，例如建起美墨邊境牆，則是由於民主黨人的阻礙。

上述的民調顯示，90%的共和黨人會選擇投票給特朗普。然而，僅靠共和黨人還不夠，他必須爭取那些不喜歡甚至憎惡他的中間選民。

四年前特朗普以打破傳統、火力全開的反建制之姿一舉贏得大選，如今卻是持守勢的總統，他能否順應策略的變化呢？

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特朗普對手是誰？佛州初見分曉

特朗普在佛羅里達州奧蘭多的集會中宣佈謀求連任，兩萬名戴著「讓美國再次強大」紅色棒球帽的「死忠粉」對他報以歡呼，現場猶如特朗普陣營的嘉年華。

特朗普選擇佛州，是經過深思熟慮的安排。佛州不僅是特朗普物業海湖莊園所在地，還是美國大選中的關鍵搖擺州，從選舉戰略角度來說，至關重要。

該州擁有29張選舉人票，在美國50個州與華盛頓特區中排名第三多。在最近六屆總統選舉中，贏得佛州的候選人都得以入主白宮。

2000年大選，戈爾與小布什在此斗得難解難分，以微小差距失掉佛州的戈爾最終總統夢碎。2016年大選之夜，特朗普在佛州早早佔優，這成為他贏得大選的重要指標。2018年中期選舉中，佛州的聯邦參議員和州長選舉，都因兩黨候選人差距極其接近，而需要重新點票。

特朗普的連任勝算與策略，很大程度上還取決於他的對手是誰。下周，民主黨參選人也選在佛州捉對廝殺，將在邁阿密展開為期兩晚的首回合初選辯論。

特朗普在四年前的黨內初選「逆襲」提醒了人們，初選局勢是多麼詭譎多變。如今民主黨內20多位參選人中，前副總統拜登形勢看好，但最終脫穎而出的會是誰？在下周的民主黨初選首回合辯論，將初現端倪。