紋身與職場：有明顯紋身會否影響前途

圖片版權 Debbie Darling Image caption 經營營銷與公關公司的達琳（Debbie Darling）表示，她的紋身在職場中有益無害

長期以來，擁有明顯紋身的人難以從事法律、醫療和金融等特定行業的工作。

但是經營營銷與公關公司的達琳（Debbie Darling）卻表示，她的紋身在職場中有益無害。

她身上有15處紋身，手臂和手背邊緣都有紋身。

「建築行業的人通常有點正經，但我與他們合作時卻發現，他們通常對我紋身的一些細節很有興趣。你可能覺得年紀大的男人會很古板，但他們跟年輕人一樣對紋身感興趣。」她說。

圖片版權 Debbie Darling Image caption 達琳的紋身

她說，當她參加社交活動時，紋身已經成為一個話題，讓別人能記住她。

「人們問，『你有其他紋身嗎？你為什麼紋身？它們有什麼含義？』有些人，你覺得他們不會有紋身，但他們告訴你，我腿上或背上有一個。這讓交談變得更有人情味。」

圖片版權 Debbie Darling Image caption 達琳的紋身

僱主們似乎也對身上有明顯紋身的員工更加寬容。

本周，新西蘭航空稱，他們將廢除禁止紋身的規定，允許員工們表達個性。去年，倫敦警察廳放寬了員工入職規定中對紋身的要求，稱將具體情況具體考慮。

倫敦警察局局長克雷西達·迪克（Cressida Dick）解釋這項舉措時稱，規定曾阻礙了很多申請人。2017年，10%的申請人因有紋身被拒絶。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年，倫敦警察廳放寬了員工入職規定中對紋身的要求，稱將具體情況具體考慮。

目前仍不清楚多少人擁有紋身，但是調查顯示，數量在增長。根據美國全國廣播公司和《華爾街日報》的調查，2014年，四成美國人稱家人擁有紋身，比起1999年的21%有所增長。

研究人體藝術的西澳大學教授蒂姆（Andrew Timmings）稱，過去二十年來，職場中對於紋身的態度在改變。但是他也表示，如果你有很明顯的紋身，許多公司仍然不會聘用你。

「有時候這取決於紋身在身上哪個部位，而且關鍵在於你面向的顧客群體。如果你的目標客戶是年輕人，他們自己可能有紋身，這通常沒有問題。但如果你的目標客戶年紀較大，你可能仍然被要求掩蓋紋身。」

圖片版權 Getty Images Image caption 演員斯嘉麗·約翰遜身上也有明顯紋身

過去五年中，有報道稱電工、諮詢師、機場工作人員和女服務員因為紋身丟掉工作或者不被聘用。如果僱主有著裝或外貌要求，員工必須遵守，除非有特定的宗教或文化原因。

英國總工會法務部門主管（Susan Harris）說，對於人體藝術並沒有法律保護。

「員工若具備受法律保護的特徵，才有不因該特徵被解僱的絶對權利。紋身並非受保護的特徵。但如果他們有兩年工作經驗，那他們可以辯稱，講理的僱主不會僅因為有紋身就解僱他。」

圖片版權 Scot Tudhope Image caption 45歲的私人教練、武術專家圖德普的背部、手臂和腿部都有紋身

45歲的私人教練、武術專家圖德普（Scot Tudhope）的背部、手臂和腿部都有紋身，他並不後悔，但表示人們在紋身之前應該想清楚。

「過去，因為紋身我失去了一些工作機會。我無法成為一名助教。」圖德普說，有時候儘管沒有規定，但他仍被要求遮住自己的手臂。

他認為，一些僱主會將紋身與「暴徒」和「粗暴」聯繫在一起，僱主僱傭紋身的人會感到緊張。

圖片版權 Scot Tudhope Image caption 圖德普的紋身

Acas是英國一家為僱主和僱員提供諮詢的機構。其員工帕爾默（John Palmer）表示，有紋身「絶不應該成為拒絶僱傭的理由」。

但他也表示，如果僱主有合法的需求要求僱員遮蓋紋身，僱員需要照做。他建議，如果你想做一個不能遮蓋的紋身，應先跟經理談談，可能會有驚喜。

「許多僱主在重新評估他們的政策，」帕爾默說。

達琳也認為，職場上對於紋身的看法正在改變，她仍然在添新紋身。

「在我居住的村子裏，有人評論我的紋身，主要是來自老年人。但在工作中就不同了。奇怪的是，我身上的紋身越大，聊天的開場白就越多。」