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專家警告，公眾對疫苗的不信任意味著世界在對抗可避免的致命傳染疾病問題上正在退步。

一個組織就人們對疫苗的態度展開了最大的一項全球性調查，顯示一些地區對疫苗信任度之低令人擔憂。

惠康信託基金會（The Wellcome Trust）分析了超過140個國家、逾14萬人的答卷。

這一調查正值世界衛生組織（WHO）將不信任疫苗列為全球健康的十大威脅之一。

該項全球調查發現，相當數量的人會說自己對疫苗的信心或者信任不強。

當被問到是否認為疫苗安全時：

79%（十人當中有八人）認為「某程度上同意」或者「強烈同意」

7%回答「某程度上不同意」或「強烈不同意」

14%認為無所謂同不同意，或者「不知道」

當被問到是否相信疫苗有效時：

84%回答部分同意或者強烈同意

5%回答部分不同意或者強烈不同意

12%表示兩者皆不，或者「不知道」

疫苗的重要性

大量的科學證據表明，疫苗是我們防止一些致命或者傷害性較大的感染時最好的方法，例如麻疹。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 麻疹是一種可能致命的病毒。

疫苗在全世界保護著數十億人。它消滅了天花疾病，並且正在幫助我們接近消滅像脊髓灰質炎等其他疾病。

但是，另一些較難消滅的疾病，比如麻疹，則正在重新出現。專家表示，人們因為恐懼和虛假信息誤導而拒絶疫苗，是這種趨勢的主要原因之一。

世衛的免疫問題專家安妮·林德斯特蘭德博士（Dr Ann Lindstrand）表示，當前的狀況極度嚴重。「對疫苗的猶豫，至少在一些地方，有可能切實地阻礙世界在控制可免疫疾病的問題上所取得的進步。」

「我們在這些疾病上看到的任何重現跡象都是不可接受的倒退。」

麻疹回來了

一些麻疹已經接近絶跡的國家，卻看到了大規模的爆發。

數據顯示，在世界上幾乎每一個地區都出現病例上升的趨勢，2017年的麻疹病例比2016年多30%。

任何個人決定不接種疫苗，對本人和其他人都會帶來感染的危險。

假如足夠數量的人接種了疫苗，就能夠阻止疾病在一個地區的人口中間擴散，專家將此稱作「群體免疫」。

惠康信託的伊姆蘭·汗（Imran Khan）說：「我們目前確實擔心，因為就麻疹來說，只要疫苗覆蓋少於95%的人口，就有可能導致疾病爆發，而這正是我們現在所看到的。」

哪些地方對疫苗信任度低？

部分生活在幾個高收入地區的人，卻是對疫苗安全最不確定。

法國是歐洲幾個正在經歷麻疹爆發的國家之一，每三個人當中就有一個對疫苗的安全性表示不同意，是全世界比例最高的國家。

在法國的人也是最不同意疫苗有效的群體之一，有19%的人不相信疫苗有效。此外，法國國內有10%的人不認為疫苗對兒童有重要性。

目前，法國政府已經在原有的三種疫苗之外，又增加了八種強制接種的兒童疫苗。

鄰國意大利則有76%的人同意疫苗是安全的，最近該國通過了法案，允許學校禁止未接種疫苗的兒童上學，或者在免疫率下降時對父母作出罰款。英國尚未嚴厲到這種程度，但是衛生事務大臣馬修·漢考克（Matt Hancock）已經表示，他「不排除」在必要時實行強制疫苗接種的措施。

美國也在經歷麻診疫情的爆發。進入2019年，到目前為止，已經在26個州出現超過980宗確診病例，是數十年來該國最嚴重的一次。

在北美洲以及歐洲東部和北部，只有僅超過70%的人「同意」疫苗是安全的。

這個數字在西歐則低至59%，東歐則是50%。

烏克蘭是去年被報告為歐洲麻疹病例最多的國家（共53218宗），該國只有50%的人同意疫苗是有效的。在白俄羅斯，這個數字是46%，在摩爾多瓦是49%，而在俄羅斯則是62%。

疫苗推廣的成功例子

在較低收入地區，大部分人則同意疫苗是安全的。比例最高的是南亞地區，有95%的人表示同意，隨其後的則是東非，同意比例達92%。

孟加拉國及盧旺達幾乎全民認可疫苗的安全和有效性，這些地區雖然將疫苗運送給人們會遇到很多困難，但仍然有非常高的免疫率。

盧旺達成為世界上第一個為全體年輕女性提供HPV疫苗的低收入國家，該疫苗是保護女性免受子宮頸癌。

伊姆蘭·汗說：「這顯示了有組織地改善疫苗接種狀況能夠帶來什麼。」

為什麼會有人質疑疫苗？

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在調查中，對科學家、醫生和護士有更多信任的人群通常更傾向於認可疫苗的安全性。相較之下，近期曾尋找過科學、醫療或者衛生方面信息的人們則比較傾向於不認可。

惠康依托的報告並未探討這種低信任度背後的全部原因，不過研究者稱，當中的因素可能很多。

其中一點可能是輕視——如果一種疾病已經變得較為少見，那麼在權衡利弊的時候，人們就會覺得免疫的需要不那麼迫切。

所有的藥物都有可能有副作用，其中也包括疫苗。不過，疫苗都是經過全面的安全性和有效性測試之後才供人們使用的。

互聯網的存在意味著對疫苗的信任和擔憂都能夠瞬間被分享出去，散播的信息卻並不一定是基於事實。

在日本，有關HPV疫苗的擔憂以及一些聲稱它與神經系統問題有關聯的報道被廣泛發佈。專家認為，這對免疫接種總體造成了打擊。

相似地，在法國，就在關於大型流感疫苗的爭議——有人指政府大量買入這種疫苗，也有人擔心它的製作過於倉促，可能不安全。在英國，也有關於MMR疫苗和自閉症有關的錯誤信息在流傳。

林德斯特蘭德博士說：「要應對疫苗相關的懷疑和擔憂，最重要的干預手段之一就是有經過良好訓練的衛生人員，能夠根據科學真相來推薦疫苗，並且能夠正確回應父母和社群提出的問題和擔憂。」