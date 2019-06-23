海灣危機：石油美元霸權之爭和大國博弈

圖片版權 AFP Image caption 美國經濟制裁伊朗同時，美軍航母開到波斯灣。

海灣風雲牽動國際油價，影響世界經濟走向。經濟制裁作用有限，美軍對伊朗兵鋒已劍在弦上。但特朗普為何在動武問題上猶豫？其他利益相關大國又此時此刻如何布局？

國際戰略家基辛格多年前說出的一句名言，至今仍是觀察國際關係的一條線索：誰掌握了能源，誰就掌握了全球各個大陸。與此同時，他指出：誰掌握了糧食，誰就掌握了人民；誰掌握了金錢，誰就掌握了全世界。

石油美元體系

美元之所以是世界儲備貨幣，主要原因之一是它在二戰結束以來的全球石油貿易中佔主導地位。石油美元體系確保了美國在國際金融中的老大地位。歷史上，挑戰到石油美元體系的國家，往往就會引發美國的兵戎相見。

有一些國際戰略分析家曾經指出，中東地區過去幾十年風雲變幻說明了這一規律。原英國《獨立報》經濟記者菲斯克（Robert Fisk）曾在2009年10月的一篇文章中論證分析指出，伊拉克薩達姆政權之所以最終招致美軍打擊和顛覆，雖然他悍然入侵科威特、公然搶奪石油是導火索，但是背後的深層原因是薩達姆參與挑戰石油美元體系，試圖建立以歐元為定價系統的"陰謀"。當然，這種理論也遭到很多評論人士的批駁，認為沒有實據，也"不符合經濟學基本原理"。

在薩達姆政權被打垮後，伊拉克沒有恢復國家正常秩序，反而讓伊拉克當年的老對手、反美的伊朗崛起。中東局勢演變進入新階段。

美國石油與政策變化

美國作為世界上最大的石油消費國和目前的淨進口國，石油美元和石油價格無疑給美國的經濟帶來複雜的影響。

美國經濟長期以來，都依賴石油和美元兩大支柱，通過超強大軍事力量，將全球將近70%的石油資源及主要石油運輸通道，置於其直接影響和控制之下。

2016年特朗普政府上台之際，正值世界能源和經濟轉型之時。世界原油價格已從幾年前的約140美元一桶一度下滑到近30美元一桶。專家們說，還有繼續下滑的空間。

在這個背景下，特朗普提出中東新戰略，一大特點是全盤否定了美國前總統奧巴馬時期面對伊朗的接觸與接納政策，轉為聯合盟友全面打壓與遏制伊朗。

一些分析人士認為，對美國來說，本身有巨量原油儲備和資源，特別是隨著頁岩油開採，有分析認為2016年已成為世界石油儲量最大國。封殺伊朗石油，可以刺激美國石油工業發展，並迫使石油進口國購買價格更高的美國原油。

美國還試圖說服中東地區盟友建立有著阿拉伯版北約之稱的中東戰略聯盟，削弱伊朗在中東地區影響力。

但近年以來的美國中東政策令很多批評人士質疑。伊拉克戰爭消滅了薩達姆政權後，伊拉克在中東的長期夙敵伊朗崛起，其支持的什葉派武裝進而控制了伊拉克大片國土。這也是為何在2019年美伊對峙之際，美國首先撤出在伊拉克的非必要外交人員。

隨著中東霍爾木茲海峽戰雲密布，本來在國際禁運下仍然價格疲軟的石油兩度跳躍上升，世界石油市場波動震蕩，開始對全球經濟走向產生影響。

美國是否可能對伊朗開戰

在2019年美國停止對包括中國、日本在內的伊朗原油主要進口方的制裁豁免、截斷伊朗財政收入來源之際，美軍向中東海域部署林肯號航母打擊群，並從伊拉克全面撤出非必需的外交人員。

而隨後，海灣在一個月內又連接髮生多國運輸石油的油輪遭到攻擊起火爆炸的事件。美國咬定是伊朗發動水雷攻擊。但有關證據和這一結論卻受到包括美國盟友日本和歐盟在內的普遍質疑。

圖片版權 US Navy/Kelly Schindler Image caption 美軍一架無人機被伊朗擊落事件：美軍聲稱無人機在國際空域，而伊朗稱其已經進入伊朗領空，所以才將其擊落。到底無人機飛到什麼地方？

隨後發生了美軍一架無人機被擊落事件：美軍聲稱無人機在國際空域，而伊朗稱已經進入伊朗領空，所以才擊落。到底無人機飛到什麼地方？

對於美國對伊朗開戰的可能性，目前有兩種說法：一種是美國需要震懾伊朗不得企圖重新開發核武，向德雷蘭發出明確的信息：不論是伊朗還是其在海灣支持的什葉派小兄弟，如果膽敢對美國目標發動攻擊，將遭到徹底嚴厲的軍事回應。

另一種說法則將目前海灣危機歸咎於華盛頓自己：特朗普政府內的鷹派人物，包括國家安全事務顧問伯爾頓、國務卿蓬培奧等認為，經濟制裁不起作用，需要借機武力推翻德黑蘭政權。

不論這兩種說法誰對誰錯，伊朗方面也揚言要恢復其核計劃。美軍已經箭在弦上，因此曝出特朗普在最後一刻否決美軍打擊伊朗的計劃。但為何特朗普又猶疑不決呢？美國對伊朗從經濟制裁到軍事施壓，國際油價震蕩和上升，一些其它能源大國會不會只是嘴上反對，但石油美元的利益使其樂見其成？

因為，美軍一旦對伊朗動武，伊朗如何報復無法預料，關鍵的是，戰火對世界能源供應乃至各國經濟會產生什麼影響和衝擊？國際經濟秩序是否能否維持繼續？世界大國不得不斟酌其得失。

俄國坐受漁利但不支持動武

圖片版權 AFP Image caption 伊朗經濟在制裁下面臨重壓，國內反美情緒高漲。

作為擁有世界第7大石油儲藏量的俄國，石油天然氣出口是俄國經濟最重要的支柱之一。俄羅斯是世界上石油輸出國組織歐佩克以外最大的石油出口國，一項估計認為其石油出口超過了每天510萬桶，僅次於沙特。

因此，僅從石油經濟角度，對於中東和波斯灣地區的油價動蕩上揚，俄國樂見其成：這不僅代表著國際油價波動及俄國財政增長，其中東話語權進一步增加。這就是為何就伊朗核計劃聯合國安理會過去針對伊朗的經濟制裁的系列決議當中，俄國也給其中一些投了贊成票。

俄國會乘機收割伊朗的羊毛，不論是伊朗有求於俄國的石油或核設施建設，還是伊朗最大外國供應方俄國武器的出售。有媒體報道，2019年年中，當美伊關係緊張之際，有俄國巨輪前往伊朗運送了大批俄製武器。俄方回應外界質疑稱，有關武器都是符合聯合國禁運範圍的自衛性武器。

當美國封鎖伊朗石油出口，中國轉而依賴俄羅斯和沙特進口石油之際，俄國財政部突然宣佈提高其石油出口關稅，坐收更多石油美元，收割石油進口國的羊毛。

但如果美國在沒有包括俄國在內的聯合國安理會同意對伊朗動武的話，這將影響到俄國在中東的平衡政策，勢必又會受到俄國反對。

中國印度忍耐油價波動繼續進口

中國作為世界上第一大石油進口國，每天都會從海外進口大量石油，且石油進口量過去幾十年不斷創下新高。在美軍控制的中東-印度洋地區國際航道上，過去無數艘運油船經過這裏往中國輸送石油，被美國政府批為搭便車。

中東地區的動蕩提高國際油價，美國的禁運阻斷伊朗對原來的大客戶中國的出口，加上俄國等產油出口國坐地提價，都會加重中國的經濟負擔。

在中美貿易戰進一步升級的情況下，有報道稱，雖然美國宣佈對伊朗石油出口禁令，但船舶跟蹤數據表明，一些中國買家仍在從伊朗購買液化石油氣。

而這樣做的似乎並不止中國一家，伊朗石油的大客戶印度也在繼續進口伊朗石油。

中國又奉行外國武力不應干涉他國內政的原則，勢必會反對美軍沒有聯合國授權在海灣動用武力解決爭議。

然而，中國同時也並不支持伊朗開發核武器，打破中東地區的平衡和相對穩定局勢。

圖片版權 AFP Image caption 世界產油大國委內瑞拉的政局動蕩，已經讓國際石油供應減少。

歐盟與日本調和

作為嚴重依賴中東石油供應的歐盟與日本，也不希望中東地區發生嚴重戰亂，打亂其經濟發展進程。

因此，2019年正值波斯灣出現危機之際，日本首相安倍訪問伊朗，調停危機。

對歐盟來說，一旦發生重大戰亂，還面臨著無數的中東難民湧入歐洲的危險局面。

歐盟也在頂住伊朗的壓力，勸誡其不得走上開發核武的不歸路。仍為歐盟成員但凖備脫離歐盟的英國，表示支持美國指責伊朗疑似使用水雷攻擊油輪的證據，也是歐盟方面告誡伊朗不得越過紅線的一個警告。

同時，在另一方面，歐洲各國政府頂住美國壓力，外交斡旋維持中東地區穩定。歐盟為了說服伊朗重新回到核協議軌道上，在美國的制裁下，還建立了與伊朗進行貿易的特殊機制。

在美伊軍事對峙的情況下，不論有心還是無意，擦槍走火導致大戰的可能性很大，無人機事件和美軍凖備動武被特朗普攔住的消息說明了這點。這對需要穩定能源供應的歐盟諸國來說，戰亂不是好消息。