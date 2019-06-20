圖片版權 Andrew Baicker

「我來自香港，不是中國。」在波士頓留學的香港學生許穎婷（Frances Hui）四月在校報上發表觀點文章，以此作為標題。

文章以這句話開頭：「我來自一座城市，它屬於一個我不隸屬的國家。」

許穎婷接下來寫道，包括她在內的許多香港人，並不認為自己是「中國人」，還表達了對她所就讀的愛默生學院（Emerson College）將其家鄉列為「香港，中國」的不滿。

隨後，許穎婷的社交媒體炸開了鍋。她收獲排山倒海的支持，「雨傘運動」學生領袖黃之鋒亦為她點讚。同時，批評紛至沓來，其中不少來自她的中國內地同學。

圖片版權 Website Image caption 許穎婷發佈在校報的觀點文章

「犯我中華者，雖遠必誅」

有人評價她「無知而傲慢」。一位自稱在湖南出生、香港長大的學生寫道：「喝著東江水，用著大亞灣的電，然後你說『我是香港人，不是中國人』？」

還有人寫道：「犯我中華者，雖遠必誅。」這句話原出自西漢抗匈名將陳湯，是近年中國賣座電影《戰狼2》的經典台詞。

「我讀到那則評論時，真的有panic attack（感到恐慌）。」許穎婷對BBC中文說，她哭著讀完各種評論。

「來自香港、台灣、西藏和其他與中國相關地區的學生，會因不認為自己是中國人而遭遇反彈。」許穎婷在上述的觀點文章中寫道。她隨後的遭遇，似乎正正印證了這句話。

圖片版權 Andrew Baicker

她留意到，在校園中人們對她指指點點，在社交媒體上有人標記她，稱她「身材矮小、看起來弱小」。

「這讓我感覺被監視。」 許穎婷認為：「中國同學從小被教育，如果國家被攻擊，就會將其視為人身攻擊。但香港人會批評、反省自己的政府。」

香港回歸22年以來，香港人對北京和香港政府日趨不信任，在近年一波波社會運動中展現無遺。六月，香港爆發回歸以來最大規模的遊行，抗議港府提出修訂《逃犯條例》。提案若通過，身在香港的疑犯可被引渡至中國內地。

中港矛盾日趨熾熱，催生香港的本土意識。近年中港之間的高溫，也彌漫至遠在太平洋彼岸的美國校園，內地與香港留學生之間關係緊張加劇。

美國校報上的風波

許穎婷的文章發佈三日後，三名來自中國內地的新聞系學生在愛默生學院校報《The Berkeley Beacon》發文回應許的文章，其中重申「香港是中國的一部分」在法理上是全球共識。這三名中國學生拒絶了BBC中文的採訪請求。

圖片版權 Website Image caption 三名內地學生回應許穎婷的文章

其中一位名為Xinyan Fu的作者在社交媒體公開貼文中寫道，他們尊重許穎婷的政治立場和言論自由，但認為文章中其他內容與事實有所偏差。同時，Xinyan Fu呼籲人們不要以人身攻擊的形式，反對他人的政治立場和身份認同。

在Xinyan Fu的公開貼文下，也有人留言攻擊：「你應該感到羞恥。」

「我歡迎理性尊重的討論。」許穎婷說，以校報為渠道的辯論是她希望達成的效果。同時，許堅持，她的文章並無提倡港獨，只是說明自己和香港人的身份認同。

「法理上香港是中國的一部分，但不是每個香港人都覺得自己屬於中國，」許穎婷說：「身份認同不能被修正，這是個人的選擇。」在採訪中，許不願透露她對港獨的看法。

而她坦言，事先沒預料到，文章會激起如此強烈的反響。該校報文章通常只有幾十點閲量，許的專欄之下卻有幾百則評論，隨後《華盛頓郵報》在內的多家中英文媒體都報導了她的遭遇。

許穎婷的文章顯然冒犯了一些內地同學，不過她說，也有來自中國內地的同學向她表示支持，但迫於外界壓力，無法公開發聲。

許沒有回應任何仇恨評論，並向學校報告了威脅「雖遠必誅」的內地學生。她說，校方以保護學生隱私為由，拒絶透露處理方式。

愛默生學院在提供給BBC中文的聲明中表示，學校致力促進互相尊重的多元觀點交流。校方重視學生人身安全，認真評估及回應感到受威脅學生們的情況。

愛默生學院是一家小型私立文理學院，國際學生佔學生總數的16%，其中主要生源地是中國大陸、台灣和印度。

反《逃犯條例》運動蔓延海外

六月初，百萬香港人上街時，美國大學已進入暑期，許穎婷與內地同學並無繼續辯論交鋒。

不過，許穎婷沒有閒下來，她在波士頓、紐約組織了聲援香港遊行的集會，希望國際社會聽見香港年輕人的呼聲。

在紐約，她身穿一身黑衣，T恤上寫著：「我係香港人（我是香港人）」。她站在高處，用擴音喇叭帶領群眾呼喊口號：保護香港！

圖片版權 Hon-Tung Tsang

五年前的「雨傘運動」中，許穎婷從一個因數學成績不錯、而把會計師列為志願的15歲高中生，轉變成立志當記者的社運青年。「一放學就會去佔中。」

「我之前一直在社運前線，現在遠在美國，充滿無力感。」 許穎婷形容自己好似「嘆住冷氣睇香港發生緊咩事（吹著空調看香港在發生什麼事）」，只能隔岸觀火，心情沉重。

而對於另一些香港留學生來說，反《逃犯條例》遊行反而成為他們與中國內地同學理性交流的契機。

來自香港的馬里蘭大學物理博士生崔子俊與內地室友同住，室友平時並不特別關注香港議題。

但目睹百萬香港人上街的報導後，室友主動問他：「香港是中國的一部分，兩地間有引渡逃犯的條例不應是正常的事嗎？」崔子俊隨即解釋回歸以來的中港關鍵事件，以及香港人對內地法治的不信任，對方亦表示理解。

崔子俊說，他接觸到的大部分中國內地學生習慣美國課堂辯論的氛圍，願意聆聽不同觀點，展開理性討論；即使最終無法說服對方，也能求同存異。在他的個人經驗中，與內地學生的交流從未升級至人身攻擊或割席絶交。

圖片版權 Getty Images Image caption 聲援香港遊行的紐約集會

反《逃犯條例》示威如火如荼之際，來自香港的約翰霍普金斯大學物理博士生王宏基，通過電郵和社交媒體上宣傳香港遊行的信息，引來許多內地同學前來留言。

「他們大部分不持任何立場，只是詢問事件實情與香港人的看法，」王宏基對BBC中文說。「在香港，或許內地人和港人有更多利益衝突，摩擦較多；而在美國，我和內地同學可以有平和的討論。」

來自武漢的汪同學是王宏基其中一位支持「反送中」的內地同學，在接到王宏基關於香港遊行的電郵後，馬上回信詢問，人在美國能如何身體力行支持這場社運。

"對我來說，香港是一個希望，讓我們看到華人社會的另一種姿態，也許未來大陸也能變成那樣。"汪同學對BBC中文說，"我不想自由繁榮的香港變得暗淡。"

"反送中"遊行期間，他在新浪微博上轉發香港現場照片，不久就遭到刪除。

汪說，他接觸到的內地留學生當中，大多對香港的抗爭不知情、不理解。"但不是說內地孩子就麻木、不聰明，根本原因還是教育。"他笑說，小時候練書法時，老師給的練字詞組便是"一國兩制"。

他說，自己的政治啟蒙是在國內上大學期間，隨後到美國深造，接觸到更多關於中國政治與歷史資訊。"思想是逐漸轉變的。"

「我係香港人」

在美國校園，王宏基與內地同學平日在實驗室一起工作，假日一同聚餐、開車出遊，也不諱言談論敏感的政治話題。 「我很幸運，遇到的都是能講道理的人。」他認為，香港留學生的年齡、科系、學校不同，因而每個人在美國校園與內地同學交流的經歷，也不盡相同。

23歲的王宏基說，許穎婷的遭遇並不令他感到驚訝，因為許多香港年輕人與內地人確實存在截然不同的身份認同，許的文章道出了許多香港90後、00後的心聲。

圖片版權 Getty Images

1997年香港回歸時，他們年紀很小，甚至仍未出生。他們有的曾對中國有更強的歸屬感，但隨著年紀增長及近十年來中港摩擦的頻發，身份認同逐漸產生了微妙的變化。

反對基本法第23條立法、反國教、雨傘運動、銅鑼灣書店事件、一地兩檢、反送中……在一波波的社會運動中，香港年輕一代的本土政治參與度愈發深入，對香港人身份的認同意識越來越堅定。

「介紹自己時，我會說『我是香港人』，」王宏基說。如果對方稱他為「中國人」，他會向對方解釋一國兩制，強調自己香港人的出身。

「香港人是我最認同的身份，」王宏基和崔子俊都這樣說。雖然遠在大洋彼岸而無法親身走上香港街頭，他們參加了在首都華盛頓的「反送中」集會。

集會解散前，近百名身穿黑衣的參與者在白宮前合影。王宏基留意到，幾名可能來自內地的年輕人，默默地走到鏡頭外。對於他們來說，即使身在美國，公開聲援香港遊行都意味著承擔深不見底的風險。

.