圖片版權 EPA Image caption 孟宏偉在2016年11月被任命為國際刑警主席。

國際刑警前主席孟宏偉受賄案一審開庭。中國方面聲稱，他已經就收受逾200萬美元（160萬英鎊）賄賂的指控當庭認罪。

中國官方媒體引述天津市人民檢察院第一分院稱，孟宏偉在2005至2017年間利用其擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長等「職務上的便利」，收受「共計折合人民幣1446萬餘元」財物賄賂，並稱孟宏偉已經「進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪」。

新華社報道，天津市第一中級人民法院將在之後就案件作出裁決。

孟宏偉是史上第一個擔任國際刑警主席的中國人，他於去年9月從法國返回中國旅行期間失蹤。

之後，中共方面確認孟宏偉被拘留，並表示這是國家主席習近平致力反腐的大規模行動當中的一部分。

孟宏偉的妻子高歌（Grace Meng）目前身在法國，她表示丈夫所受的指控是出於政治目的。

今年5月，孟妻在法國獲得政治庇護，理由是她擔心自己及她的孩子可能會被綁架。

你的器材不支持播放多媒體材料 孟宏偉妻子：這是「殘酷、骯髒」的政治迫害

65歲的孟宏偉此前一直居住在法國，在被中國當局扣押之後，他辭去了國際刑警主席的職務。

他在去年9月的失蹤之後隨即引起了國際關注。

去年10月，中國當局指，孟宏偉因為涉嫌受賄，正在接受調查。

據中紀委的資料顯示，曾任中國公安部副部長的孟宏偉，在被扣押之後已被開除黨籍及免去一切政府公職。

「一意孤行」

去年10月，中國當局在孟宏偉「失蹤」數日後證實了他的下落。

中國公安部當時開會通報，指孟宏偉涉嫌受賄，正接受國家監委監察調查。公安部當時的聲明指，孟宏偉接受調查「完全是其一意孤行、咎由自取的結果」。

而在此之前，孟宏偉的妻子高歌已經向法國警方報案，稱他於9月底回中國之後失蹤。

當時，國際刑警組織曾要求中國政府就其下落做出答覆；而在中國當局在網上公布孟宏偉被拘留消息幾個小時之後，國際刑警組織表示已收到孟宏偉「立即生效」的辭職信。

孟宏偉被拘留的消息發佈前，妻子高歌在國際刑警總部所在的法國里昂向記者表示，丈夫在中國消失前幾個小時，給她發了一條手機短信，以及刀子符號。

孟宏偉是誰？

現年64歲的孟宏偉，曾任中國公安部副部長，在中國當局公布他被拘留之前，他的名字仍然出現在中國公安部的網站上。

漢族，1953年11月生，黑龍江哈爾濱人；

1975年6月加入中國共產黨，1972年12月參加工作，北京大學法律系法律專業畢業；

曾任公安部副部長，國際刑警組織主席，副總警監警銜；

40多年刑警工作經驗

國際刑警組織任期原定至2020年屆滿

他在2016年11月當選為國際刑警組織主席，當時人權組織曾經擔心此舉會更有利於中國當局追查在海外的政治異見人士的動向。

中國的司法系統被要求忠誠於黨，孟的當選一度引發輿論對國際組織公正性的質疑和擔憂。

他失蹤並被拘留的消息公布後，國際刑警組織發表聲明說稱「這是法國和中國有關當局的事務」。