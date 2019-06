美無人偵察機遭伊朗擊落後中東緊張情勢持續

圖片版權 EPA

據《紐約時報》報導,美國總統特朗普在周四(6月20日)曾批准對伊朗進行報復性軍事行動,但後來卻改變主意。《紐約時報》引述白宮一名高級官員說,美國當時正計劃針對伊朗「少數」目標進行攻擊。不過,當時特朗普批准的軍事行動,尚處於前期階段。

此次軍事攻擊計劃是針對伊朗周四擊落在霍爾木茲海峽上空的一架美國(RQ-4)軍用無人偵察機的報復。

不過,特朗普卻在白宮回應稱,伊朗擊落美國偵察機是「犯了一個非常大的錯誤」。他又告訴記者,這可能是人為的錯誤所致。他說:「我很難相信伊朗是故意的。」伊朗軍方之前指控這架無人機侵犯了伊朗領空,但美國軍方否認伊朗的說法。這一事件發生在兩國緊張局勢升級之際。

伊朗駐聯合國大使拉瓦文奇(Majid Takht Ravanchi)向外界宣稱美國無人偵察機當時正進行「明確的間諜活動」,是公然違反國際法。

拉瓦文奇在寫給聯合國秘書長和安理會的一封信中說,伊朗雖不求戰,但有保護國家領土免遭敵對行為的權利。根據美國官方資料,此次被擊落的是RQ-4A「全球鷹 (Global Hawk)軍用偵察無人機,可以在海洋和沿海地區進行監視和偵察任務。

事件發生後,全球油價上漲了約5%。

特朗普說了什麼

在白宮發表講話時,他稱這架無人機遭擊落是所謂 「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」(a new fly in the ointment)。

特朗普稱,紀錄上顯示無人機是在國際水域上空而非在伊朗領空飛行。

他說:「我認為伊朗可能犯了一個錯誤——我認為這是一個軍官或某人在射擊無人偵察機時犯了個錯誤」, 「而這可能是一個散漫或愚蠢的人。」他補充道。

各方針對美伊衝突反應

俄羅斯總統普京警告說,美國和伊朗若發生戰爭將是「一場帶無法預測後果的嚴重災難。」

聯合國秘書長古特雷斯希望雙方以最大限度自我克制。

美國眾議院議長佩洛西表示,美國對發動伊朗戰爭沒有興趣。美國民主黨總統候選人拜登批評稱,特朗普的伊朗戰略是「自己造成的災難。」

共和黨眾議院領袖麥卡錫呼籲美國對事件做出「慎重的回應」。

在經過「徹底的安全審查考量」之後,美國聯合航空公司已暫停其經過伊朗領空,從美國紐澤西克飛往印度孟買的航班。

與此同時,沙特外交大臣朱貝爾( Adel al-Jubeir t)告訴BBC,他的國家正試圖通知伊朗,稱其行為是「不可接受。」

他說:「沒有人想要發動戰爭,但我們不能讓伊朗這樣橫衝直撞。伊朗與這件事有關的證據十分明確。他們說過他們會這樣做,現在他們就正在做這些事情。」

無人機墜落的周四,發生了什麼

伊朗的伊斯蘭革命軍隊(IRGC)周四告訴外界,其空軍在凌晨擊落了一架美國「間諜」無人機,宣稱後者在伊朗南部附近侵犯了伊朗領空。在伊朗國家電視台的一次發言中,伊斯蘭革命衛隊總司令薩塞米(Maj-Gen Hossein Salami)說,此次無人機的擊落是給美國一個明確信息:「伊朗的邊界就是我們的紅線。」

伊朗外交部長扎里夫隨後說明,伊朗已撿獲了這架美國軍用無人機的部分殘骸。他補充說,這架飛機以「秘密模式」從阿聯酋起飛。伊朗並公布未經證實的影片,紀錄這架美國無人機被摧毀的過程。

美國軍方隨後證實該國一架無人偵察機在伊朗南部附近被擊落,並譴責伊朗。

「伊朗報道說無人機飛越伊朗領空是錯誤的訊息。「美國軍方發言人奧本(Bill Urban)說。 「這是對美國在國際空域進行偵察機的無端攻擊。」他補充。

美國空軍中央司令部指揮官古斯特拉(Joseph Guastella)隨後說明,這架無人偵測機一直在高空作業,在距離伊朗海岸約34公里外被擊落。根據《路透社》報道,美國海軍已前往國際水域撿拾無人機殘骸。

特朗普的回應反映了什麼

自從2艘油輪6月13日在阿曼灣遭攻擊起,美國與伊朗的緊張局勢就持續升高,華府一直批評德黑蘭蓄意攻擊,但伊朗矢口否認。根據BBC記者喬納森·馬科斯(Jonathan Marcus)分析,特朗普此刻宣稱這可能「不是」伊朗故意犯下的錯誤,證實了此前白宮有意緩和與伊朗之間衝突的說法。

本周初,伊朗就試圖擊落美國的小型無人機,加上這起事件,皆提醒人們美國和伊朗的緊張情勢升級,有發生戰爭的危險。伊朗也一直對美國發出警告。但此刻特朗普的發言似乎認為,在德黑蘭,並非每個人都遵循相同的主戰劇本,他認為伊朗內部仍有溫和派發言的空間,有利減輕兩國間的緊張局勢。

馬科斯說,現在的危機是,伊朗收到的信息混雜不一,傳達了美方的不確定性和缺乏決心,這可能會鼓勵德黑蘭的一些人更強硬地回擊美國。在這次危機中似乎沒有簡單的外交「匝道」。美國的經濟制裁正在打擊伊朗,德黑蘭面臨著壓力。危機升級至戰爭仍然是一直存在的威脅。

同時,就在無人機遭擊落沒幾個小時,共和黨佔多數的美國參議院也投票通過兩項決議,反對特朗普向沙特出售8億美元的軍備提案,既使沙特是美國在中東的盟友,並與伊朗長期處於對抗關係。根據報導,特朗普可能再次動用否決權。

外界分析,美國國會對沙特越來越感到沮喪,除了後者的人權議題一直飽受批評之外,也與最近沙特和阿聯酋等國家與也門的軍事衝突持續造成重大平民傷亡有關。

美國與伊朗近期緊張事件

2018年5月:特朗普單方面撤回伊朗與六個世界大國之間的2015年核協議,並開始恢復對伊朗的石油經濟制裁,迫使伊朗重新談判該協議。伊朗經濟因而開始衰退。

2019年5月2日:特朗普結束對仍在購買伊朗石油的國家的二級制裁豁免,加大對德黑蘭的壓力。

5月5日:由於與伊朗有關的"麻煩升級跡象",美國向海灣派遣航空母艦和B-52轟炸機。

5月8日:伊朗總統魯哈尼說,伊朗將不履行核協議下的部分承諾,以報復美國制裁,包括允許該國儲存的低濃縮鈾增加。濃縮鈾被用於製造反應堆燃料和潛在的核武器。

5月12日:阿曼灣阿聯酋海岸發生爆炸,造成四艘油輪受損。阿聯酋稱爆炸是由"一國單位"啟動。美國指責此舉與伊朗有關,但後者否認了這一指控。

6月13日:阿曼灣的兩艘油輪遇襲爆炸。美國再次指責伊朗,釋放宣稱是顯示伊朗部隊從受損船隻上拆除未爆炸的炸彈視頻。伊朗稱這些證據為捏造。

6月17日:伊朗表示,除非歐洲保護伊朗的石油銷售,否則伊朗將在6月27日違反2015核協議簽訂的濃縮鈾庫存限制。

6月20日:伊朗部隊在霍爾木茲海峽上空擊落一架美國軍用無人偵察機。