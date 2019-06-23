圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓前外長羅薩里奧訪港前一天，向當地媒體稱不能信任中國，並指他們的話並不可靠。

菲律賓前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）6月21日持外交護照入境香港時被拒，並在被扣留逾5小時後遭遣返馬尼拉。中國外交部回應稱，允許誰入境，不允許誰入境，完全是中國的主權。

今年79歲的羅薩里奧6月21日早上7時40分抵達香港，當天中午他通過電話向BBC中文表示，他被帶到入境處扣留超過5個小時，卻未知告知原因。他形容：「這完全是正式的騷擾。」

菲律賓兩前高官入境香港遭拒

羅薩里奧表示，香港入境處職員問他許多問題，像姓名、地址、訪港原因及返程日期等。

他指出，這些問題一再被重覆提出，「每年到香港約六次，這是第一次遇到這樣的情況。」並強調，「拿的是外交護照（diplomatic passport），根據《維也納外交關係公約》，他們無權拘留我。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年中國外交部長王毅與時任菲外長羅薩里奧在菲律賓外交部大廳前合影。

羅薩里奧所指的《維也納外交關係公約》是國際公約，以規範執行外交任務所需之外交特權及外交豁免權。羅薩里奧說，該公約保障外交官員執行職務時不會受到當地政府壓迫。

不過，羅薩里奧對BBC表示，他是香港某公司的的董事，此行是為了參加商務會議。

但菲律賓參議院議長維森特·蒂托·索托三世（Vicente Sotto III）質疑羅薩里奧使用外交護照的正當性。他向菲媒指出，只有公務行程或和總統出訪才會使能外交護照。

羅薩里奧在6月21日下午2點搭機返回馬尼拉。據香港媒體稱，有一名駐港的菲外交人員到場協助。

這並非首次有菲律賓前官員在香港遭拒絶入境，今年五月菲前大法官卡皮奧·莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）也一度在香港機場遭盤問數小時。職員後來向她表示，中間出現錯誤，允許她入境，但她和家人當時選擇折返馬尼拉。

巧合的是，正是羅薩里奧和莫拉萊斯這兩名菲律賓前高官，在今年三月入稟國際刑事法院，指控中國國家主席習近平在有主權爭議的南海海域犯下「反人道罪」。他們指控習近平和其他中國官員，將七個有爭議的島礁擴建成人工島，造成大規模環境損害，阻礙大量漁民無法在傳統漁場捕撈。

2019年3月17日，菲律賓總統杜特爾特宣佈退出國際刑事法院的決定正式生效。今年三月，這兩名菲前高官趕在生效日期前向該法院提出了控告。

羅薩里奧和莫拉萊斯倆人皆懷疑，香港拒絶他們入境的原因與該事件相關。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓前外交部長羅薩里奧與菲前大法官卡皮奧·莫拉萊斯（右）。

羅薩里奧向BBC中文表示：「我懷疑這和入稟國際刑事法院有關，但不是非常確定。」

中國外交部發言人陸慷未表明羅薩里奧被拒入境是否與曾入稟國際刑事法院指控習近平有關。但陸慷強調，中國中央政府和香港特區政府依法處理出入境事務，容許與不容許誰入境，完全是中國的主權，並重申，中方高度重視發展中菲關係。

香港入境事務處當天也針對此事，以郵件回應BBC中文指出，處理每宗入境個案均會依據法律和既定入境政策，「在考慮個別個案的情況後，作出批准或拒絶入境的決定」。

兩名菲律賓前任高官連續遭到香港拒絶入境，引發菲律賓媒體大幅度報導。多個菲律賓媒體稱，羅薩里奧訪港的前一天，他在菲律賓就有關中國漁船與菲律賓漁船相撞事件，向當地媒體表示：「不能信任中國，他們的話並不可靠。」

事實上，這兩名前高官的政治立場，與現任菲律賓總統杜特爾特被視為「親中」的路線不同，反中立場明顯，曾多次發表反中言論。

香港拒絶入境事件盤點

香港拒絶民運人士入境事件也常有發生。今年6月2日，「六四」學運領袖封從德從日本搭機抵達香港，凖備參加6月4日晚間在維多利亞公園舉辦的「六四」30週年紀念晚會，卻在香港機場遭到遣返。當時邀請單位「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱「支聯會」）副主席蔡耀昌譴責港府，以政治理由阻撓「六四」人士赴港。

今年4月，流亡美國的民運人士王希哲，原本要從香港轉機到台灣參加「兩岸關係研討會」。但4月15日從美國抵達香港，在機場被羈留盤問五個小時後，遭拒絶入境並遣返美國。

另外，台灣《中央社》也曾在去年底盤點遭港拒絶入境人士名單，發現自從2014年發生反對台灣通過與中國簽定服務貿易協定的「太陽花學運」過後，不少台灣學者、政治人物訪問香港都遭拒絶入境，當事人往往涉及政治議題。

比如，台灣政界和社運界不少人士訪問香港頻頻遭拒，其中包括「太陽花學運」領袖陳為廷、林飛帆與現任台灣政黨「時代力量」立法委員黃國昌，2014年他們都曾被港府拒發入境簽證，黃國昌2016年1月再度申請港簽，還是被拒絶。

圖片版權 Benedict rogers Image caption 2017年九月，羅傑斯出席倫敦港人舉辦的雨傘運動紀念

2017年，曾公開評論香港人權、自由倒退的英國保守黨人本尼迪克·羅傑斯（Benedict Rogers），被香港拒絶入境及遣返。時任英國外相約翰遜（Boris Johnson）對事件表示「非常關切」，指英國當局已要求中國及香港政府交代事件，並指香港的高度自治、權利及自由應得到尊重。

羅傑斯當時向BBC中文表示，自己在訪港前，中國駐英使館曾經第三方向他發出警告，指使館極為關注他訪港的計劃，他已經向使館解釋自己此行屬於私人性質，不會參與任何公開發言，但最終仍被拒絶入境。台灣作家、文化雜誌《號外》前總編輯張鐵志，同一年也在香港被拒入境，無法參與香港、上海、深圳和台北文化界舉辦的「四城文化會議」。

2005年，時任台北市長的馬英九也曾因為無法取得香港入境簽證而取消訪港。當時邀請他來港演講的香港大學新聞及傳媒研究中心總監陳婉瑩對馬英九未能獲發來港簽證，感到不可思議。