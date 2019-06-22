香港逃犯條例修訂爭議、中美貿易戰、美國大選與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 香港市民周日再次舉行大規模示威遊行。

2019年6月的第三周，香港逃犯條例修訂爭議繼續發酵，周日的遊行人數再創新高。G20集團峰會即將召開，特朗普和習近平分別確認兩人屆時將會面。 在美國，2020年大選帷幕拉開，讓我們來認識下美國大選首位華裔參選人。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港《逃犯條例》修訂爭議

圖片版權 AFP Image caption 組織者稱，有200萬人參加了周日的示威遊行。

大批市民周日（16日）響應民陣號召穿著黑衣上街遊行。民陣稱近200萬人參與。警方稱經原定遊行路線最高峰有33.8萬人。

行政長官林鄭月娥承認政府工作上的不足，令社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民失望和痛心，為此向市民致歉，但聲明沒有提及撤回方案或是周三警民衝突。一名反修例示威者高處墮下身亡，民眾以白花悼念。

2. 中美貿易戰

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年11月特朗普訪美時曾參觀紫禁城。

特朗普發推特說，將在六月底日本大阪G20期間會晤習近平，此前美中將重啟貿易談判。「特習會」能否達成協議備受關注。

在貿易戰前途未卜之際，美國輿論亦顯示「議和」與「零和」對抗的不同聲音。

3.習近平訪問朝鮮

圖片版權 Xinhua Image caption 6月20日晚，習近平與金正恩在平壤觀看大型團體操和藝術演出。

中美貿易戰日趨升級擴大背景下，20國集團峰會即將在日本召開之前，中國突然宣佈最高領導人習近平將在6月20日至21日訪問朝鮮。

這是習近平上任以來第一次，也是中國黨政最高領導人14年來首次走訪朝鮮。

4.華為事件

圖片版權 Getty Images Image caption 任正非表示華為對特朗普政府決心採取「極端」手段對付華為感到意外，「我認為雙方都會蒙受損失，會兩敗俱傷」。

美國制裁令華為的銷售銳減，但美國科技巨頭也蒙受巨額損失，而且正在游說美國政府放鬆制裁。任正非周一（6月17日）再次把受美國制裁的華為比作「一架彈痕累累的飛機」。同最近華為高管對自己技術實力的樂觀相比，任正非的評論略顯悲觀。

任正非在華為深圳總部說，華為沒有料到美國禁令帶來如此嚴重的影響。

華為在英國廉價推銷高能手機。英國5G尚未決斷。美國官員再度警告：華為會成為中國的間諜工具。

5.美國2020年大選

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44歲的楊安澤在數個月前還名不見經傳，但似乎就在一夜間，這位首次涉足政治的科技企業家，搖身一變為互聯網上最受關注的總統參選人之一。

楊安澤在網上擁有一群自稱「楊幫」（Yang Gang）的忠實擁躉，他們用眼花繚亂的動圖宣傳他破天荒的核心政綱：全民基本收入，即每月給每個18至64歲的美國人髮放1000元美金，不附帶任何條件，以應對人工智能與自動化對就業市場帶來的衝擊。