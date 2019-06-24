圖片版權 Alamy Image caption 去年，複雜危險的泰國洞穴救援持續了17天

有那麼一刻，弗農·昂斯沃思（Vernon Unsworth）幾乎要哭了。他不說話，眼睛發紅，深吸一口氣，端起了茶杯。

去年，複雜危險的泰國洞穴救援持續了17天。在那次救援過去整整一年後，英國洞穴探險家昂斯沃思心中仍留有創傷。

他當然記得聽到12名男孩和教練生還的那一幕，也不斷想起當時的欣慰與隨後的恐懼。

「真正的難題從那時開始，」他對BBC說，「我們知道他們在哪裏，那個地方需要潛水1.5公里。但我們如何才能讓他們活著出來呢？」

圖片版權 Vernon Unsworth Image caption 弗農·昂斯沃思

昂斯沃思冷靜、謹慎，善於處理壓力。他16歲時就喜歡探索洞穴，擁有將近50年探索洞穴的經驗。但這僅僅是他的愛好，不是工作。

不過，這項愛好讓他成為全球少數幾個可以挑戰這項不可能任務的人：救援野豬足球隊（Wild Boars）。

洪水圍困

野豬足球隊總共有12名男隊員，隊員年齡從11歲至16歲不等。

2018年6月23日，足球隊訓練之後，他們決定和25歲的教練一起去泰國清萊府睡美人洞（Tham Luang）玩。睡美人洞是當地著名景點，一些隊員以前也去過。這次，他們想一起去玩。

圖片版權 Facebook Image caption 野豬足球隊

但是，足球隊在洞穴裏被洪水圍困了。泰國官員打電話給昂斯沃思，請他幫忙。「我比任何人都了解（洞穴系統），那是我的第二個家，」他說。

他開車去了睡美人洞，與當地官員和救援隊伍見面，對他發現的一些情況感到震驚。

「他們真的不知道該做什麼。13名被困的人被不斷上漲的洪水圍困，他們以前從未遇到過這樣的情況。但是我知道，因為天氣，情況只會惡化。」昂斯沃思說。

昂斯沃思開始介入此事。他列了一個名單，上面都是他認為應該參與救援的人，包括哈珀（Rob Harper）、斯坦頓（ Rick Stanton）、 沃倫森（ John Volanthen），他們都在英國。為了讓這些英國人參與進來，昂斯沃思甚至找了泰國清萊府前最高官員納隆薩（Narongsak Osatanakorn）。

圖片版權 Vernon Unsworth Image caption 哈珀（左）與昂斯沃思（右）

「我把他帶進一個房間，對他說：先生，這次救援你只有一次機會。」為了向政府施壓，昂斯沃思也見了其他政府官員。

他的努力取得了成效，哈珀等三人隨後到達救援現場。

圖片版權 Vernon Unsworth Image caption 弗農列出的能夠參與救援的人員名單

「他們以為找到了屍體」

6月28日，在惡劣的天氣下，沃倫森和斯坦頓潛入洞穴。難以置信的是，他們發現了四名泰國水務官員，他們被困了一夜。

沃倫森和斯坦頓將四名官員帶出了洞穴，其中一人在救援過程中十分驚慌。這也讓昂斯沃思明白，如果找到男孩們，得給他們打鎮靜劑才可能救出來。

搜尋工作在7月1日開始，2日他們就找到了男孩們。

圖片版權 Getty Images Image caption 男孩們一個個被帶了出來

「有一股很難聞的氣味，」昂斯沃思記得斯坦頓曾告訴他，「斯坦頓以為是屍體，但實際是糞便。他們以為找到了屍體。」

他們找到了足球隊員和教練，但還需要救他們出去。

潛水員們說，世界上只有三個人既是經驗豐富的洞穴潛水者，又是麻醉師，他們一人在英國，一人在美國，還有一個在澳大利亞。他們找到了澳大利亞人理查德·哈里斯（Richard Harris），哈里斯既有探險潛水經驗又是訓練有素的麻醉師。

斯坦頓曾勸說哈里斯加入救援。「斯坦頓對哈里斯說：『我們希望你考慮一晚上』。哈里斯問：『如果我不加入會如何』？「昂斯沃思回憶，」斯坦頓說：『他們都會死。』「

唯一讓孩子們活著出來的方法是給他們注射鎮靜劑。野豬隊隊員們都被注射了鎮靜劑，在某些時候，他們幾乎沒有呼吸。救援人員給每個男孩戴了口罩，把他們綁在擔架上，用帶子綁住手腳。

昂斯沃思記得兩名男孩在救援過程中開始蘇醒過來，「救援人員給他們迅速打了一針，他們再次失去知覺」。

男孩們就這樣一個個被帶了出來。

圖片版權 Vernon Unsworth Image caption 6月28日當天，洞中的情況非常糟糕。

「我們都不是英雄」

到第二天快結束時，8個男孩獲救出洞，仍有4個男孩和教練被困。

但情況更糟了。「雨比我們預期來得更早，早上繼續潛水救援的機率只有50%，」昂斯沃思說。但最終他們還是能夠繼續。「實際上，最後一名男孩正在出洞時，洪水突然開始湧入，」他說。

在泰國，許多人信仰相信有神秘力量存在。這個國家的許多地方據稱擁有這樣的力量，尤其是在洞穴。

睡美人洞與泰國公主Nang Non的神話故事有關。Nang Non公主和情人私奔，最後自殺。據說她懷了情人的孩子，人們認為睡美人洞內的河流是她的血液。

圖片版權 Vernon Unsworth Image caption 泰國洞穴救援人員

救援事件一年過去，睡美人洞已經成為一個旅遊景點。許多泰國人在這裏停留致敬，不僅是因為傳說中的這位泰國公主，還是紀念犧牲在這裏的潛水員沙曼（Saman Gunan）。沙曼是一名泰國潛水員，他在運送氧氣罐時喪生。救援行動6個月後，人們在洞穴外豎起了一座沙曼的雕像。

救援行動後，昂斯沃思也曾多次回到山洞。但對他來說，某些事改變了。「現在我進洞和出洞時都會祈禱，我每次進洞都會給她獻花，出洞後會感謝她保護我的安全，我之前從未這樣做。」

「我們都不是英雄，我們只是做了別人要求的事情，並在我們的能力範圍內做到了最好。」

「那並不容易，但是現在看來，13不再是一個不吉利的數字了，不是嗎？」