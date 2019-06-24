G20峰會看點：習特會、特普會以及安倍晉三的地主之誼

圖片版權 Getty Images Image caption 這是日本首次主辦G20峰會。

本周末，參加2019年二十國集團（G20）峰會的領導人將齊聚日本大阪。本次是日本首次主辦G20峰會，也是日本有史以來主辦過的最大型高峰會議。

與此前的每一次多國高峰會議一樣，大阪的G20峰會將會有很多備受關注的議題以及插曲——其中最為引人注目的可能是中美兩國領導人將會再次會面，可能令針鋒相對的貿易戰背景出現新的局面。此外，俄羅斯在峰會中所扮演的角色也可能成為看點。

BBC中文為您盤點本次峰會(6月27－29日)的幾大看點。

中美貿易戰：妥協還是持續？

世界最大的兩個經濟體的領導人近日已經確認，將在峰會期間會面，而且雙方團隊會提前討論貿易戰議題。

在貿易戰令中美兩國關係緊張且對全球經濟造成影響的情勢下，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在大阪的會面將會是整場峰會的焦點事件。

圖片版權 AFP Image caption 「習特會」將再次成為G20峰會焦點。

美國官員在上月指控中國違背此前作出的承諾，特朗普也對價值2000億的中國商品加徵關稅。雙方達成廣泛貿易協定的談判因此暫停，而中國也曾表示，不會在美國的壓力下就原則性問題妥協，並同樣以對美商品加徵關稅作為應對。

周一（6月24日），中國外交部向媒體確認，習近平將連續第七次代表中國出席G20峰會。

路透社引述商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中美貿易談判當中應該作出妥協，而不是只強調己方意願。

中國官方新華社則引述王受文表示：「我們期待峰會能進一步凝聚支持多邊貿易體制、反對單邊主義和保護主義的積極共識。」

美國總統特朗普則在此前表示，已經通過電話和習近平進行過「非常好」的對話。

「我想我們會有機會的，我知道中國想要達成協議，」特朗普在上周表示。

中國外交部未透露雙方會面的具體方式和地點，但是此次「習特會」的每一個細節都會被外界進行細緻分析和解讀。

與此同時，最近在香港發生的示威抗議以及美國對此的態度或會為中美此前會面增加一個額外的影響因素。

儘管中國已經表示，不會在G20會面期間討論任何有關香港的問題，但是美國副總統彭斯此前將對華政策講話推遲至峰會前夕，很可能將令已經趨於緊張的中美關係多一個中方不願見到的元素。

在此背景下，習近平與特朗普在大阪的會面將會存在較多變數，會面效果是否達到外界期望將難以預期。

俄羅斯的角色

除中美會晤之外，俄羅斯也將在G20峰會上扮演較為重要的角色。

圖片版權 EPA Image caption 普京與特朗普歷次會面似乎氣氛總是不錯。

特朗普在上周表示，將會在大阪與普京再次進行會晤，不過這一消息尚未得到俄羅斯方面的證實。

而中國方面也在周一確認，習近平將會在大阪參加中、俄及印度三國之間的領導人非正式會晤。外界猜測，如果習近平與俄羅斯總統普京、印度總理莫迪會面，可能會商討應對美國施壓的政策。

俄羅斯國營的衛星通訊社（Sputnik News）引述專家指，三國領導人會面「是一個反映中俄印三國立場接近的姿態」。

不過，中國外交部部長助理張軍在介紹習近平出席G20的有關情況時，並未具體透露中俄印會面的具體時間，因此會面將在「習特會」之前還是之後進行等細節信息尚不明確。

對於美國而言，2016年總統大選期間「通俄案」的調查進程令美俄關係成為特朗普在國內面對的一大挑戰，也對美俄雙方在解決烏克蘭、敘利亞和委內瑞拉等問題的事務上造成阻礙。

然而，在美國與俄羅斯長期互為競爭對手的同時，特朗普與普京似乎卻保持著不俗的關係。因此，俄羅斯在G20峰會上將會在各國之間扮演怎樣的角色，以及曾多次與普京會面的安倍晉三是否能夠作為美國的盟友兼G20東道主在此當中發揮作用，也將受到外界關注。

其他高峰會面

除俄羅斯外，另一個可能在各大國之間周旋的參與者是韓國總統文在寅。

據韓國媒體報道，文在寅將在周四（6月27日）前往日本出席峰會，並在峰會上分別與習近平以及普京會面，之後將於周末在韓國迎接到訪首爾的特朗普。

圖片版權 Reuters Image caption 韓媒指，文在寅將圍繞朝鮮半島無核化的問題進行討論

韓媒指，文在寅與中、俄、美領導人的會面將圍繞朝鮮半島無核化的問題進行討論。由於此前習近平和普京先後與朝鮮最高領導人金正恩有過會面，文在寅可能藉此向中俄領導人了解金正恩的最新取態。

目前未有消息指，文在寅是否會在G20峰會上與日本或朝鮮領導人進行會面。

此外，特朗普與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的會面也將受到外界關注。

此前，土耳其向俄羅斯購買S-400防空導彈系統引發美國及北約的不滿。美國正在醞釀對土耳其進行制裁，而外界認為，美國與土耳其領導人在G20上的會面可能是避免制裁發生的最後機會。

安倍晉三的地主之誼

日本媒體指，大阪G20的各國元首會面前景尚未明朗，但是作為東道主的日本首相安倍晉三可能成為贏家。

圖片版權 Reuters Image caption 安倍晉三近日對伊朗的訪問沒有遇上好時機。

《日本時報》（The Japan Times）指，安倍近日訪問伊朗，將遇上了伊朗襲擊日本油輪的事件，令緊張關係加劇。

該報分析，安倍和日本很可能在此次峰會上較為低調，不過多介入各國間的問題，而將重點放在盡地主之誼、顯示日本禮儀之邦的傳統上。