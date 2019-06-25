東非「小中國」埃塞俄比亞：危機、改革、兵變和中國緣

圖片版權 Reuters Image caption 西雷·梅孔嫩，埃塞俄比亞軍隊參謀長，2019年6月22日在家中被警衛開槍打死

非洲第二人口大國，世界上經濟增長最快的國家之一，有東非「小中國」之稱的埃塞俄比亞近日發生未遂兵變，一名州長和顧問被打死，國防部隊參謀長也在首都亞的斯亞貝巴家中被警衛打死，另有兩名文官和軍人遇害。

特種部隊很快控制了局勢，總理辦公室發表聲明稱政府有能力制服肇事者。

種種跡象顯示，兵變與改革不順利有關。

埃塞俄比亞近年來保持快速增長同時，貿易逆差急速擴大，進口額達到出口額的4倍，外匯嚴重短缺，政府債務佔國內生產總值比重近60% ，致使國際貨幣基金組織（IMF）把該國債務危機風險評估從中等上調到較高。

埃塞俄比亞長期師法中國模式是否能夠繼續也成為區域國家的關注點。

改革、中國貸款和安全隱患

總理阿比是非洲最年輕的領導人，外界形容他在災難邊緣時臨危受命。他2018年4月上台後對內厲行改革，經濟鬆綁，政治解禁，對外與交戰多年的夙敵厄立特里亞言和，還與最大的債權國中國談妥了債務償還展期事宜。

他釋放大批政治犯，逮捕60多名軍隊和情報部門領導人，包括軍方控制的金屬工程公司（Metec），樹敵不少。同時，解除政治緊急狀態後，原來被政府鐵腕鉗制的部族衝突勢頭複燃。政局不穩和經濟惡化是埃塞俄比亞目前面臨的重大挑戰。

圖片版權 Reuters Image caption 埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德42歲，作風俐落果斷，在非洲掀起「阿比熱」。

中國投資

中國是埃塞俄比亞最大的海外投資資金來源國。

埃塞俄比亞目前260億美元外債中有一半來自中國，主要是大型基建項目投資。2006年到2015年期間，中資在公路、鐵路、工業園區等眾多領域提供了超過130億美元的貸款。

阿比就任總理後與中國方面就貸款償還達成寬限展期協議。

東非第一條電氣化鐵路，亞吉鐵路，從埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴到吉布提，全部採用中國標凖和中國裝備建設而成，中方運營，鐵路終點距中國海外唯一軍事基地 — 吉布提保障基地2公里。

吉布提是中國「一帶一路」的樞紐之一。

項目投資40億美元，中國進出口銀行提供貸款33億美元。

有報道稱這個項目目前情況不容樂觀，回報率低於預期，面臨缺電和地方抗議干擾運營的困擾，路軌延伸項目的資金來源因此成了問題；而沒有完善的配套設施和完整的網絡，則吉亞鐵路難以取得預期的經濟效益。

延伸工程還需要30億美元投資。

圖片版權 CARL DE SOUZA/Getty Image caption 吉亞鐵路是非洲第一條電氣化鐵路，連接亞的斯亞貝巴和吉布提

為項目承保的中國出口信用保險公司表示，它在吉亞鐵路項目上已經損失了10億多美元。

《金融時報》2018年報道稱，埃塞經濟不穩，債務高企，一些大型項目回報率低於預期，使得中資對埃塞採取更謹慎的態度。中國出口信用保險公司（中保公司）對赴埃塞投資項目和該國使用中國貸款建設項目的擔保意願下降。

中國駐埃塞大使稍後否認這一說法。

中資工業園

據中國新華社報道，目前埃塞俄比亞有400個金額在40億美元以上的中國投資項目全部投入運作，其中許多項目落戶在工業園區和房地產領域。

在2017/18財政年度，埃塞俄比亞全國投資項目中中資佔比將近24%。

亞迪斯亞貝巴的輕軌鐵路（4.75億美元）、六車道環城高速公路（8600萬美元），都是中國投資修建。

中資和中國企業還參與了一些正在進行的大型基建項目，其中主要包括中國葛洲壩集團正在參與興建的復興大壩（Grand Renaissance Dam）。

圖片版權 SOLAN KOLLI/EPA Image caption 撒哈拉以南非洲第一條輕軌2015年在亞的斯亞貝巴投入運行。

這個大壩對中國意義重大，因為它建成後可以為電氣化鐵路供電提供保障，還與中國2013年向埃塞提供12億美元貸款興建的高壓輸電網休戚相關。

復興大壩造價48億美元，土建承包商是意大利薩利尼公司，裝機容量600萬千瓦，是非洲最大的水力發電設施。配套的500千伏輸變電工程由中國國家電網公司承包，造價15億美元。

工業園是埃塞俄比亞經濟發展的名片。政府計劃全國建30個工業園，目前已經建成並投入運營的有八個，還有幾個在建，中國中國土木工程集團參與了至少三個工業園的建造。

這些工業園的企業以製造業、紡織品和服裝業為主，也涉及製藥、鋼筋、水泥、汽車組裝等。

圖片版權 Reuters Image caption 埃塞總理阿比2019年4月訪華，在北京談妥了償貸延期事宜。

」東非小中國「

出了項目貸款、商業投資，中國在埃塞還有援建項目，最著名的是設在亞的斯亞貝巴的非洲聯盟（AU）總部。

這座現代風格、看似太空船的高100米的建築由上海同濟大學設計，中國建築工程總公司和中國建築設計研究院負責建造，中國政府出資2億美元，於2012年1月28日落成，作為象徵中國與非洲友誼的"禮物"贈送給了非盟。

這座大樓被視為非洲政治重心從南非轉移到東非的象徵，也被視為中國在非洲影響力日益擴大的一個象徵。

但中國和埃塞俄比亞關係遠不止這些。這個東非文明古國被稱作非洲」小中華「，有多層原因。

圖片版權 Reuters Image caption 亞的斯亞貝巴

它曾建立與羅馬、波斯和中國漢朝並稱的阿克蘇姆帝國，有自己的文字文明和3千年未間斷的歷史，中央集權王朝政治一直持續到末代國王1974年被廢黜；除了1935-1941年被意大利控制，絶大部分時間都是獨立王國。

埃塞政治權利架構中，總統是榮譽性職位，總理掌握實權。 大致按族裔部落劃分的九個行政區享有高度自治權。

聯合國最新數據顯示該國人口105萬，有80多個民族，60%信基督教，30%多是穆斯林。

圖片版權 AFP Image caption 非盟總部大樓由中國援助興建。它被視為中國在非洲影響擴大的象徵，也是非洲政治重心從南非轉移到東非的象徵

世界銀行數據顯示，埃塞俄比亞是非洲經濟增長最快的國家，2017年GDP增長10.2%，但人均收入仍處於世界最貧窮國家行列。

1964年，中國時任總理周恩來出訪埃塞俄比亞，1970年兩國建交。

埃塞爾比亞實行社會主義，多年來，在制定國家具體發展措施上向中國學習，並到中國接受培訓，還參照中國模式制定了五年一期的"經濟增長和轉型計劃"。

1974年廢除君主制後，埃塞經歷了大饑荒、與鄰國的戰爭和國內部落族裔間暴力衝突。

2013年，曾在北京大學留學的穆拉圖·特肖梅出任總統。穆拉圖1950年出生，漢語流利。

他上任後，埃塞經歷了連續三年的社會動蕩，迫使總理海爾馬里亞姆·德薩萊尼於2018年2月辭職，穆拉圖六年任期本應2019年到期，卻於2018年10月25日辭職。國會批准他辭呈的當天選舉資深外交官薩赫勒-沃克·祖德接任，成為該國首位女總統。

埃塞俄比亞官方沒有發佈穆拉圖辭職原因。

圖片版權 MICHELE SPATARI/AFP/Getty Image caption 資深外交官薩赫勒-沃克·祖德2018年10月成為埃塞俄比亞總統

」一帶一路「

2017年，中國與埃塞俄比亞建立戰略合作伙伴關係，中國在埃塞的投資急速增長。

據中國媒體報道，埃塞俄比亞現在有20萬中國人，成為此國最大的外國群體，中國的中鐵、通訊、水電、土木工程、華為、通信等承包商和電信設備商都匯聚於此。

2018年9月中非論壇期間，中國主席習近平承諾未來三年再向非洲提供600億美元發展援助，具體形式包括政府援助、金融機構和企業投融資等。

承諾包括150億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款，推動中國企業未來3年對非洲投資不少於100億美元等。中國還宣佈免除多個最不發達國家、重債窮國、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家的政府間無息貸款債務。

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2019年1月，中國外長王毅在非盟總部與非盟委員會主席法基會談時表示，中國希望將"一帶一路"同非盟《2063年議程》深入對接，助力非洲大陸自貿區和單一航空運輸市場建設，擴大中非貿易、民航、旅遊合作，共同建設好非洲疾控中心。

據新華社報道稱，非洲是中國」一帶一路「倡議的重要主體，中國的承諾凸顯非洲對北京日益增長的重要性。

2000 年，中非貿易額僅有100億美元；2017年，中非的雙向貿易額已達1700億美元；而在整個非洲大陸，中國已援建6500多公里鐵路、6000多公里高速公路、200多所學校、80多座體育場、數十座政府辦公樓、議會大廈和大量的機場、港口。

中國外長王毅2019年6月25日在北京對50個非洲國家代表重申中國在非洲不謀求地緣政治收益，不會把自己的意願強加於人，並駁斥了外界關於中國在非洲設債務陷阱的言論。