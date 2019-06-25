台灣「反紅媒」抗議凸顯世代對立的信任危機

「我是瞞著父母過來的」，近日參加台北大規模反「紅色媒體」抗議的一位24歲簡姓同學告訴BBC中文。剛從傳播學院畢業的他，周末搭巴士北上到台北參加抗議。他對BBC中文記者說，「紅色媒體」長年刻意「誘導」他父母；讓他已經無法與父母溝通。

BBC記者在訪問中發現，這位簡姓同學所講述的，與父母政治立場不太相同的現象至少在抗議人群中並非少數。

「紅色媒體，滾出台灣！」 台北市6月23日下著傾盆大雨，25000人震耳欲聾的抗議聲，迴蕩在台灣總統府前的凱達格蘭大道上。到處都是撐傘或穿雨衣的人群，更有不少人濕漉漉的，抗議他們所稱的替北京方面說話的台灣媒體——「紅色媒體」。

Image caption 台北市6月23日「反紅媒」抗議

台灣的世代對立

在這場幾乎是年輕面孔為主的抗議中，另一位30歲左右的男子Fred對BBC中文說，這天是他的生日，女朋友本來要幫他慶生，但他直接跟女朋友說有要事，也沒在家族使用的社交媒體群組中提及要來現場。他也明白：「因為我跟父母的政治立場不同」。

一場抗議遊行，雖然在風雨中聚集許多人潮，但也讓不少年輕人在面對訪問時必須小心翼翼，因為就算跟父母的政治立場相同，難免還是有立場不同的親戚或朋友，甚至公司長官會看到。

抗議主辦單位表示，組織示威遊行的主要目的就是要讓台灣島上與中共有關連，甚至接受中共資助的台灣媒體消失，不要再「赤化」台灣的媒體空間。

圖片版權 CNA Image caption 創立於1950年的中國時報，曾是資深且公信力高的報紙

台灣的「紅色媒體」

抗議主辦單位指稱的「紅色媒體」又是哪些呢？從抗議主辦方的觀點來看，這次的抗議對象應該是《中國時報》、《旺報》兩家報紙，以及中國電視台和中天電視台等兩大電視頻道。這些報紙與電視都屬於台灣旺旺集團所有。

據介紹，《中國時報》創立於1950年，原為台灣相當具有公信力的報紙，1986年一度達到日發行量120萬份。2008年11月，集團易主給食品生產商旺旺集團經營後，風格就逐漸轉為親中國大陸政府的立場。

2014年後，《中國時報》大幅改版，明確樹立目標「中國認同、真愛台灣、終局統一」，變為親中立場。2019年「六四」週年紀念期間，《中國時報》資深記者當年在1989天安門事件中被解放軍開槍中彈、一系列相關專題與深度報導等通通在網絡上被移除，被外界批評根本是「臣服中共」而自我審查。

據悉，旺旺集團旗下與其他一些「較親中」媒體，五月曾被統一邀到北京，受到中國政協主席汪洋接見，並談論到「一國兩制」在台灣實現，有賴台灣媒體努力的話題。這樣的「喊話行為」在台灣引發爭議。不少人認為上述媒體應有的中立已經不復存在。

「紅色媒體」引發的憂慮，最終導致台灣立法委員黃國昌與網絡紅人「館長」陳之漢一同在網絡上集資，組織這場反對「紅色媒體」的抗議，並要求台灣的國家通訊傳播委員會調查和管制「紅色媒體」。

旺旺中時與「言論自由」

台灣立法委員黃國昌在周日（6月23日）的抗議集會上激烈批評：「紅色媒體一手拿中國補助，一手又在台灣製作假新聞，成為台灣民主危機」。

早在2012年，旺旺中時董事長蔡衍明就曾被指稱「收受中國大陸政府資金」，「置入中共要宣傳的內容」，但此事一直除罰錢之外，並未受到台灣政府一方進一步處理。

抗議現場25歲大學研究生李仲嘉對BBC中文說，不論用什麼名義收了中國的資金，那些媒體就「不是台灣媒體」。抗議民眾許先生甚至表示：「一間媒體不以台灣優先，卻以併吞我們的國家為優先，那就是幫兇。」

不過，針對這樣的遊行抗議，旺旺集團的媒體也有不同意見，他們採訪的許多學者就認為統一言論也屬憲法保障的言論自由，並對黃國昌提出批評。這一類報導的觀點往往是， 「不同媒體本來就有不同立場的支持者，若該立場不受社會所接受，自然會被市場淘汰，何來洗腦之說？」

韓國瑜報導引發的爭議

被批為「紅色傳媒」的旺旺中時集團，除被指責過度美化宣傳中共外，近來被批評力捧國民黨政治新星，高雄市長韓國瑜跳級參加總統初選一事，也引發抗議民眾不滿。

Image caption 許多抗議民眾也對旺旺中時集團對韓國瑜的「鋪天蓋地」的造神式報導感到不滿。

根據資料顯示，旺旺中時集團旗下的新聞台幾乎一小時會用近半的時間來宣傳韓國瑜的各式消息，包括家庭、長相、多麼接地氣和受景仰等資料，遭批評將韓國瑜「神格化」。

有中天新聞台員工對BBC中文表示，至今每一則新聞都要力求與韓國瑜沾上邊，甚至娛樂新聞也必須跟韓國瑜一起說。因此諸如韓國瑜神似美國影星馮·迪塞爾或是名模林志玲結婚等消息，都要力求與韓國瑜扯上關係，讓另一位初選候選人郭台銘也曾表達不滿。

台灣中正大學傳播學系副教授管中祥對BBC中文分析，目前台灣民眾對於旺旺中時新聞的不信任愈來愈高，長久下來過度渲染韓國瑜，會把媒體市場推向極端。

25歲的大學研究生李仲嘉對各式韓國瑜新聞重覆已很厭倦：「長輩都在說電視上說韓國瑜怎樣等，但其實這對長輩受眾是不公平的」。他說：「很多老一輩始終相信新聞的公正、不偏頗」，造成老一輩都忽略新聞刻意不說的外部事實。他認為意識形態跟事實是兩回事，但現在這些紅色媒體「連基本的事實都不想去查證」。

儘管有上述的批評與抗議聲音，很多台灣的韓國瑜支持者或「韓粉」則不以為然。台南美食達人和知名「韓粉」廖盛芳就曾在不久前的一次造勢大會上告訴BBC中文說，為了能見到韓國瑜一面，他早上八點就趕到會場。

三月時，中天電視台曾因「報導特定政治人物過高」與「未經查證」遭到台灣政府罰金100萬元新台幣，不過很多「韓粉」繼續表示支持中天電視，並高呼「中天加油」。

在信息量爆炸的數碼時代，每天鋪天蓋地的各式新聞，釐清分辨真偽與視角對普羅大眾來說應該是有困難的。在台灣，「反紅媒」浪潮中聚焦顯現出的似乎也正是1987年解嚴前與解嚴後兩代人之間，在歷經信息革命時展現出的認知對立與分歧。