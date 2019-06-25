章瑩穎案：嫌犯綁架及謀殺罪成，死刑存懸念

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兩年前，在美國伊利諾伊州訪問學習的26歲北京大學研究生章瑩穎，在苦等公車之時，上了一個陌生人的車，自此渺無蹤影。經過了兩年的調查和審判，開車載走她的布倫特·克里斯滕森在當地時間24日，被判綁架和謀殺章瑩穎罪名成立。

伊利諾伊州中部地區聯邦法院陪審團用了不到90分鐘，就作出了有罪的裁定。

現年29歲的克里斯滕森在聽到有罪判決時，面無表情，直視前方。克里斯滕森此前是伊利諾伊大學的博士生。

圖片版權 Police handout Image caption 克里斯滕森被判有罪。

檢方說，克里斯滕森從巴士站綁架了章瑩穎，帶她回到他的住處，用棒球棒將她擊打致死，然後將她斬首。克里斯滕森的前女友布利斯也在庭上作證，克里斯滕森曾經向她證實，他殺害了章瑩穎。

布利斯說，克里斯滕森曾經搶過她的手機，打出「是我乾的」幾個字。「她已經消失了。永遠。」他寫道。布利斯隨後同意與聯邦調查局合作，偷偷錄下她與克里斯滕森之間的對話。

陪審員在庭上聽到了這一秘密錄音，克里斯滕森形容，章曾奮力反擊。

圖片版權 FBI Image caption 章瑩穎（左）

死刑判決仍有懸念

判決前，由於克里斯滕森的律師已承認被告強姦及殺害了章瑩穎，外界早有預期，陪審團將作出有罪裁定。

不過，辯護律師與檢方就被告謀殺的方式和動機有不同解讀。這一辯護策略是為了爭取克里斯滕森不被處以死刑。辯護律師形容克里斯滕森酗酒，「是一個失去了控制、有很多黑暗想法的人」，而檢方則認為，克里斯滕森預謀已久。

罪名判定過後，案件將在7月8日進入量刑階段。雖然案件所在的伊利諾伊州已禁止死刑，但案件是在聯邦法庭審理，因此死刑是最高量刑。

檢方將要求被告被判處死刑。所有陪審員必須對死刑裁決達成一致。如果陪審團中有人不同意，被告將被判處終身監禁。

章瑩穎的屍體目前仍不知去向。在被綁架之前三個月，章瑩穎剛剛抵達美國，這是她首次在外國生活。

章瑩穎生前學習的伊利諾伊大學有超過五千名中國學生，是全美接收中國學生最多的學校之一。

圖片版權 Imgur Image caption 社交媒體上的照片顯示，被告曾經出現在紀念章瑩穎的校園集會上。

震驚中國留學生的慘案

BBC中文駐美記者 馮兆音

自兩年前起，章瑩穎案讓許多身在太平洋彼岸的中國人震驚不已。這不是因為章瑩穎當時是家喻戶曉的名人。恰恰相反，她是一個平凡的、在美國學習的中國學生。她初來乍到，誤信了一個不該相信的陌生人。

目前，有約37萬中國學生在美國留學。許多他們的家人和朋友在聽說章瑩穎案之後，都會倒吸一口氣。類似的偶發性慘案有可能發生在這37萬人中的任何一人身上。

從兩年前案發時，到如今的法庭審判，章案在中國被廣泛、深入報道。每個細節都沒被放過：章失蹤前最後幾小時的行蹤、章瑩穎父母的日漸憔悴、聯邦調查局探員的調查筆記、被告的網絡足跡、他在法庭上的微笑以及與他人的眼神接觸……隨著審判過程的推進，被披露出的越來越多血腥細節讓更多的人感到驚悚。

讓中國觀眾最為憤慨的是，儘管克里斯滕森的律師承認了被告殺人的經過，但克里斯滕森可能不會被判死刑。他曾辯稱，自己患有精神疾病。而死刑判決需要12名陪審團成員的一致同意。

「你有病就有權利去傷害別人了嗎？」一個中國網友評論道。還有人寫道，如果克里斯滕森不被處以極刑，「我會對美國司法系統失去希望。」