南海主權爭議下艱難求生的菲律賓漁民

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 44歲的格倫的漁獲量大幅度減少。

晨光熹微，菲律賓漁夫格倫（Glen）清晨4點洗漱完畢，帶上漁網並確認船上設備和足夠的燃料，出海捕魚。

今年44歲的格倫，捕魚長達23年，此刻是他一生最挫折的時候，因為漁業資源豐富卻有主權爭議的黃岩島鄰近海域，2012年起由中國控制，迫使許多漁民到其他地方或近海捕魚，競爭越來越大使捕魚難度增加，他的漁獲量因此大幅度減少。

求生的漁民

皮膚黝黑的格倫落寞地說：「今天我出海了一整天，只補到四條魚。」過去，短短兩個小時，格倫就就可以補獲數十條魚，今年3月，他有好幾次連一條魚都沒捕到。

菲律賓當地的漁民組織「Pamalakaya」表示，中國控制黃岩島海域後， 菲漁民因為不能去該海域捕魚，收入平均銳減70%。該組織副主席巴比（Bobby）對BBC中文說：「不能去南海捕魚後，漁民在其它水域面對的是台灣、越南等漁船的競爭，他們使用高科技的捕魚方式追蹤魚群，我們根本不能比。」

格倫說，20年前，他一天可以賺到3000披索(400人民幣)，現在一天大約只賺700披索不等。「還要付船租和燃料，利潤大約只有250披索。」他的妻子必須去借錢，才能買他的小孩這學期需要的作業簿和一些學校用具。「學校要開學了，又得傷腦筋了。」

你的器材不支持播放多媒體材料 撤離黃岩島的菲律賓漁民：我不想讓兒子再捕魚

收入銳減導致格倫必須將地賣掉才能有錢改善住房；目前一家五口所住的房子只有約20平方米，裏面只有兩個還沒有裝上門的房間。他的大兒子今年高中剛畢業，在加油站打工，格倫說：「兒子想當警察，但我賺的錢不夠，也沒辦法。」他希望小孩以後不要當漁夫，「賺不到錢，遇到暴風雨非常危險」。

格倫住在距離馬尼拉約200公里的卡班嘎（Cabangan）的小漁村，距離黃岩島約134海里，船程21個小時。他說：「我也想要去黃岩島附近，聽說那裏魚量很多。」 但他們不敢冒險去那裏。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 收入銳減導致格倫必須將地賣掉才能繼續蓋他的房子。

格倫所述的有主權爭議的南海黃岩島，距離呂宋島馬辛洛克鎮（Masinloc）以西約124海里，位於菲律賓200海里專屬經濟海域內，菲律賓與中國都主張擁有它的主權。

不過，他說，該海域現在由中國的海巡隊控制，不准菲律賓漁船進入，情勢緊張，自己也不敢去。「90年代，我哥哥會去那附近捕魚，當時還沒有中國漁船。」

中菲南海主權爭議進行時

中國與菲律賓兩方的黃岩島主權爭議持續多年，2012年4月兩國船艦在黃岩島對峙，大約兩個月後菲律賓撤船，中國則控制了黃岩島及周邊海域，菲律賓政府稱黃岩島為帕納塔格礁（Panatag Shoal）。

隔年，時任菲律賓總統阿基諾三世提出有關「南海仲裁案」訴訟，2016年7月12日，荷蘭海牙的常設仲裁法院裁定菲律賓勝訴，全面否定了中國長期堅持的「九段線」內對南海海域和島礁擁有的權利。

但在2014、2015年連續兩年，中國在黃岩島海域兩度以高壓水槍炮擊菲律賓漁船，2016年菲律賓總統杜特爾特上任後，加強與中國關係，在南海爭議上對中國採取綏靖政策。同年，中國也向菲國漁民承諾「漁民們不會在黃岩島遭受騷擾」。

雖然中國已承諾不騷擾菲漁民，但2018年6月菲律賓電視台卻在黃岩島海域拍攝到中國海警人員登船索討漁獲，當時杜特爾特接受中方說法，稱兩方是「以貨易貨」，但對貨物價值產生爭議。

南海主權爭議至今並未停歇，今年6月一艘菲律賓漁船在南海被中國船隻撞沉，導致菲漁民落水，菲律賓外長洛欽（ Teodoro Locsin）反對外力介入，主張雙邊解決，中方則稱是中國漁船遭到7至8艘菲律賓漁船圍攻。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓的獨立日6月12日當天，數百名左派示威者譴責了中國對南海大部分的領土主張。但是反對中國的各種團體對是否應該依靠美國來遏制日益強勢的中國意見不一。

巴比所屬的漁民組織「Pamalakaya」多次就菲漁民遭到騷擾向中國政府抗議，巴比說中國控制黃岩島後，該島上，漁民用來躲避暴風雨或颱風的潟湖，現在也不准菲律賓漁民進入。他表示，中國海巡人員禁止菲漁民進入，所以他們必須回到岸邊，但航程長達21個小時，非常危險。他說至今已有4名菲律賓漁民失蹤。

今年三月才剛與13名漁民到黃岩島附近海域的巴比，親眼目睹中國船隻驅趕菲漁船。他呼籲中國政府：「正視黃岩島海域屬於菲律賓，不要騷擾漁民，並允許我們自由在那裏捕魚。」

南海主權上爭議也涵蓋環保議題，巴比表示，中國在黃岩島海域進行蛤蜊捕撈，破壞環境及海洋生態，他們更懷疑，當地漁量減少可能和中國大量捕撈受保護的巨蛤蜊造成的生態變化有關。巴比說：「菲律賓漁民都看到那些捕撈巨蛤蜊的船隻，船上都是中國人。」

今年三月菲前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）及前大法官莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）和當地漁民向國際刑事法院（ICC）指控中國領導人習近平及中國政府官員把具有爭議的島礁建設為人工島，加深環境危害，阻絶大量漁民在該海域捕魚。