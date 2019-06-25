圖片版權 Huw Evans picture agency Image caption 美國總統特朗普簽署行政令，對伊朗實施新一輪嚴厲制裁。

美國總統特朗普簽署行政令，對伊朗實施新一輪的嚴厲制裁，包括針對伊朗最高精神領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）及其辦公室的措施。

特朗普聲稱，施加額外制裁是對伊朗擊落美國無人機以及「許多其他事情」的回應。

制裁特別針對伊朗最高權力機構阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊，因為他「對該政權的敵對行為負最終責任」。

伊朗外交部長賈瓦德·扎里夫（Javad Zarif）稱美方「鄙視外交」。

美國宣佈制裁後，扎里夫發表推文指責特朗普政府「渴望戰爭」。

兩國之間緊張局勢在最近幾周持續上升。

然而，美國財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普的行政令將凍結伊朗數十億美元的資產，該行政令是美國無人機上周於德黑蘭海灣被擊落之前制訂的。

聯合國安理會敦促兩國保持冷靜，用外交手段解決問題。

誰會受到影響？

美國財政部表示，八名伊朗高級指揮官成為目標，他們「位居高位，監管伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的地區性惡意活動」。

它補充說，特朗普的行政命令將"阻斷伊朗領導層的金融渠道，阻止伊朗最高領導人及其辦公室指派特定人員擔任某些職位，以及針對幫助伊朗交易轉賬的外國金融機構。

據姆欽說法，本周晚些時候還將對扎里夫實施制裁。

制裁升級

BBC駐美國國務院特派員 芭芭拉·普萊特—厄舍爾（Barbara Plett-Usher）分析

對阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊實施制裁非常重要。他確實是伊朗的最高領袖，在伊朗政治和軍事方面擁有最終發言權，而且他經濟實力雄厚。

他監管著塞塔德組織，該組織徵用了1979年革命之後被遺棄的財產，搖身一變，成為一家資產約950億美元（750億英鎊）的商業巨頭。

塞塔德已受到美國制裁，但特朗普更進一步，針對任何與哈梅內伊關聯的人——可能還包括塞塔德公司董事會成員，或者他大規模「影子政府」的官員。

因此，美國政府正在加緊在石油和金融方面已有的嚴厲制裁，看看德黑蘭最終是否會被迫投降和接受談判。

美國要求伊朗結束其核計劃，限制其彈道導彈生產，停止對阿拉伯武裝分子的支持。

美國國務卿邁克•蓬佩奧（Mike Pomepo）表示，美國對伊朗施加「極大壓力」，使伊朗無法獲得充足資金支持其地區軍事行動。

對於像蓬佩奧這樣的鷹派而言，這或許是更重要的目標。他曾表示不相信伊朗政權會按照美國的要求改變。

圖片版權 AFP Image caption 伊朗最高精神領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊

為什麼美國現在實施制裁？

早在2018年5月，美國白宮宣佈退出奧巴馬政府2015年與世界大國簽訂的暫停對伊朗制裁的伊核協議，逐步重啟所有制裁。伊朗核協議原本旨在阻止伊朗製造自己的核武器。

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兩國關係持續惡化，到了今年5月，即特朗普退出伊核協議一年後，美國終止對購買伊朗石油的國家實行二級制裁的豁免，以此向伊朗施加更大壓力。

隨後海灣地區發生一系列針對油輪的襲擊事件，白宮指責伊朗是幕後黑手。德黑蘭方面否認了所有指控。

伊朗官員隨後宣佈將突破2015年6月27日達成的伊朗核協議規定的濃縮鈾存量上限。

幾天之後，美國無人機被擊落，美國聲稱地點位於國際水域，但伊朗表示在其領土範圍內。

美國先前如何制裁伊朗？

美國對伊朗的制裁——尤其是對能源、航運和金融部門的制裁——導致流向伊朗的外國投資枯竭，並打擊石油出口。

美國禁止其公司與伊朗進行貿易，甚至禁止跟與伊朗打交道的外國公司或國家進行貿易。

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這導致伊朗進口商品和利用國外原料製成的產品短缺，尤其是嬰兒尿布。

伊朗貨幣裏亞爾暴跌也影響當地農副產品，如肉蛋等價格飆升。

伊朗表示將違反部分核協議的承諾以應對經濟壓力。它還指責歐洲國家未能兌現其保護伊朗經濟免受美國制裁的承諾。

美國無人機到底是什麼事？

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，此次無人機的擊落給美國一個明確信號：「伊朗的邊界就是我們的紅線」。

但美國軍方官員聲稱，無人機當時正處於霍爾木茲海峽的國際空域。美國代理常駐聯合國代表喬納森·科恩（Jonathan Cohen）表示，「伊朗的論點是基於無人機處於該國飛航情報區，該區域與一個國家的領空不同。」

伊斯蘭革命衛隊一名高級官員阿米爾·阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）說，另一架載有35名乘客的軍用飛機無人機位置相近。 「我們本可以擊落那一個，但我們沒有。」