圖片版權 Getty Images Image caption 吉康巴市場

中國人在肯尼亞的市場做生意，這在過去聞所未聞。但今年，這一現象變得越來越普遍。 為BBC撰稿的肯尼亞記者姆瓦烏拉（Waihiga Mwaura）發現，這在肯尼亞的小企業家間引發不滿，他們感覺自己的生計受到威脅。

本月早些時候，肯尼亞《商業日報》報道，一些中國商人湧入肯尼亞首都內羅畢最大的露天市場之一——吉康巴（Gikomba）。

吉康巴市場以二手衣服攤檔聞名。吉康巴可以說是東非最大的二手服裝市場。要了解這些服裝在肯尼亞多受歡迎，你只需看看統計數據：2018年，這裏的貿易商進口了17.716萬噸衣服，價值達約170億肯尼亞先令（約1.66億美元）。

根據肯尼亞國家統計局的信息，2014這一數字為10.6974萬噸，2016為13.5868萬噸，這是一個增長迅猛的市場。

《商業日報》刊登了中國商人的照片和報道後，社交媒體上有人開始質疑這些中國人如何獲准開店。

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肯尼亞內政部長3天後宣佈，發現有7名中國公民在吉康巴從事貿易活動，他們將被驅逐出境。因為他們沒有工作許可，也不能在當地人優先的行業工作。

他所指的可能是《肯尼亞投資促進法》，該法對外國投資者有一些規定，包括他們必須在當地推廣新技能，並在投資活動中使用當地資源。

但是，這些外國商人可以說，他們與當地商人結成了伙伴關係，為他們提供支持，因此他們的角色僅僅是提供商品。有人可能會辯稱，肯尼亞的自由市場經濟中，沒有法律禁止這樣做。

法律有漏洞，這確實讓人進退兩難。難怪兩周過去了，沒有確鑿證據證明這些中國商人已被驅逐出境。

圖片版權 Getty Images Image caption 吉康巴市場以二手衣服攤檔聞名

中國新上任的駐肯尼亞大使吳鵬對肯尼亞電視台《公民TV》（Citizen TV）說，肯尼亞政府尚未提供事件細節，他敦促肯尼亞當局關注這些擔憂，以便大使館能夠干預並防止任何違反肯尼亞法律的行為。他還為中國公民辯護，稱除了少數違法公民，大多數中國公民都在肯尼亞合法活動，促進了當地經濟發展。

這一事件揭示了肯尼亞與中國投資者之間愛恨交加的關係。

幾年前，肯尼亞商人開始大量進口商品，然後在內羅畢工業區的批發倉庫以折扣價賣給零售商，價值還遠高於歐洲進口商品。當地商人很高興，因為他們在攤檔大賺一筆，肯尼亞的顧客也從中受益。

但隨著中國投資者將目標對凖零售行業，並直接向顧客銷售從二手服裝、餐具、玩具和電子產品等各種商品，這種喜悅已經轉變成敵意。

圖片版權 Getty Images Image caption 吉康巴市場曾發生大火。

肯尼亞商人對中國的競爭持謹慎態度，不僅因為他們是外來的，還因為中國人似乎擁有更雄厚的財力、更大折扣以及更高效的進口網絡。據稱，一些中國商人有中國製造商的支持，似乎在肯尼亞港口進行貨物清關也更容易。

有人擔心，如果不能妥善處理這種摩擦，當地可能會產生某種仇外情緒，這肯尼亞來說不是好兆頭。肯尼亞將自己定位為東非外國投資首選地。

一些肯尼亞人反對中國小商人大量湧入，他們呼籲政府進行干預，但據信肯尼亞總統烏胡魯·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）不會採取任何嚴厲措施，因為肯尼亞十分依賴中國，以完成其主要的基礎設施計劃。

這些計劃包括：

從肯尼亞海岸到內羅畢的標凖軌鐵路，全程485公里

連接肯尼亞首都內羅畢和工業城鎮錫卡的錫卡高速公路，全長50公里

「拉穆港－南蘇丹－埃塞俄比亞交通走廊」工程，總投資額約250億美元，該工程包括港口、油港以及連接埃塞俄比亞、烏干達和南蘇丹的鐵路計劃。

當地一名漫畫家認為總統肯雅塔的態度是：放眼長遠。

據《商業日報》獲得的財政部文件，中國據信是肯尼亞最大的債權國。這可能激發了社交媒體上一些人對中國的敵意。他們認為，政府與中國達成的協議非常糟糕，最終償還債務的是納稅人。

目前沒有數據顯示有多少中國人在肯尼亞工作，或有多少肯尼亞人在中國工作。已知的是，肯尼亞去年向中國進口了價值36億美元的商品，出口的商品僅1.11億美元。

這種不平衡可能導致中國給予肯尼亞獲一些貿易便利。肯尼亞最近獲准向中國出口冰凍牛油果。肯尼亞貿易部長還宣佈，肯尼亞將在中國湖南省開設一個切花分銷中心。對於肯尼亞來說，用一句中國老話來形容或許比較合適：「千里之行，始於足下。」

不過肯尼亞人也感覺，要想真正發展兩國友好關係，中國更應該像朋友一樣對待那些較小的國家，而不只是像一個銀行家或生意伙伴。