圖片版權 EPA Image caption 英國新型的F-35B閃電II隱形戰鬥機首次參加實戰。

英國皇家空軍裝備的新型F-35B閃電II隱形戰機首次參加了打擊「伊斯蘭國」(IS)組織的實戰。英國國防大臣佩妮·莫丹特表示，這是一個真正歷史性的時刻。

國防部說，這些以塞浦路斯為基地的戰機在伊拉克和敘利亞上空執行了14次以上的武裝偵察任務。皇家空軍說，F-35沒有發動任何攻擊，有關行動異常順利。

英國目前有17架F-35B型戰機，並承諾從美國航空巨頭洛克希德·馬丁公司總共購買138架F35。

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這種每架造價近一億英鎊的飛機可以垂直起降，類似於英國過去單獨研發的鷂式噴氣戰機，並將雷達隱身技術與超音速相結合。

自2019年5月以來，有6架F35噴氣式飛機部署在塞浦路斯的英國皇家空軍阿克羅蒂裏基地，進行訓練演習。這次行動被稱為閃電黎明演習。

英國國防部說，作為訓練的一部分，這些噴氣式飛機執行了95次飛行任務，並成對飛行了225小時。

現在，作為英國參加正在進行中的打擊所謂"伊斯蘭國"軍事行動的一部分，這批戰機加入了追捕武裝分子的行列。

圖片版權 AFP Image caption 自2019年5月以來，有6架F35噴氣式飛機部署在塞浦路斯的英國皇家空軍阿克羅蒂裏基地，進行訓練演習。

莫丹特大臣在塞浦路斯皇家空軍基地發表講話，對此表示非常自豪。

她補充表示，這支部隊顯然擁有一些令人難以置信的能力，這確實讓英軍處於領先地位。

這些噴氣式飛機受到英國皇家空軍和皇家海軍聯合管理，預計它們將在2019年秋季從價值31億英鎊的伊麗莎白女王級新型航空母艦的甲板上起降，以進行更多測試。

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為何F35戰機仍需要經歷真正的考驗

BBC防務事務記者喬納森·比爾分析

英國第一批最先進、最昂貴的戰鬥機現已在伊拉克和敘利亞上空執行過十幾次任務。

隨著所謂的伊斯蘭國失去了其佔據的領土四處逃竄，這批戰機現在已經幾乎沒有明確的攻擊目標。

這批F-35尚未實施過任何空襲戰鬥。他們只是一直在使用他們先進的傳感器來收集情報。

英國皇家空軍將F-35描述為戰場上最好的眼睛和耳朵，儘管這款噴氣式飛機仍然受到一系列技術問題困擾。

但它的另一大優勢並不顯眼。從理論上說，英國的首架隱形噴氣式飛機可以避開敵方雷達的探測。

所以在未來戰鬥中，真正的考驗不是針對所謂伊斯蘭國殘餘分子的打擊，而是面對一個裝備精良、擁有先進的防空能力的對手時才會到來。

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F35閃電二型戰鬥機是一款由美國洛克希德·馬丁公司設計及生產的單座單發動機三軍通用多用途戰機，英國羅爾斯羅伊斯等多家公司參與發動機設計和包括電子系統的配件供應。它將會成為美國及其同盟國未來最主要的第五代戰鬥機之一。