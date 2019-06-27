圖片版權 Getty Images

20名美國民主黨候選人將參加2020年美國總統大選的首場辯論。辯論開始前不久，現任總統特朗普在佛羅里達州的一次集會中宣佈，他將競選連任。

很明顯，美國已經燃起總統選舉的戰火。你了解美國總統選舉的具體過程嗎？

誰能參加競選？

根據美國憲法規定，總統必須年滿35歲、在美國出生，並且在美國居住至少14年。

大多數候選人都有從政背景，並曾擔任過參議員、州長、副總統或眾議員等職位。他們有的來自軍隊，如艾森豪威爾將軍；或商界，如現任總統特朗普，他參選前是一名地產大亨和電視明星。

當代大多數候選人都有大學學歷，超過一半美國總統是學法律出身。美國從未選出一名非基督徒總統或女性總統。美國歷任總統中，只有奧巴馬不是白人。

競選活動持續多久？

英國、法國等國家對競選活動時間有所規定，而美國候選人的競選活動則沒有時間限制。一般來說，美國總統競選會持續約18個月。

圖片版權 Joe Raedle Image caption 美國總統競選一般會持續約18個月。

成為一名總統或競選總統的代價可能高得驚人。

根據美國政治捐獻數據庫網站資料，希拉里·克林頓與特朗普2016年的選舉總共花費了24億美元。特朗普2019年第一季度已經為其2020年的競選籌集了近3000萬美元，民主黨候選人桑德斯位列第二名，籌集了2070萬美元。

哪些黨派會參與競選？

美國大多數選民只考慮兩個政黨：民主黨和共和黨。

美國評論員經常稱共和黨為「GOP」, 「GOP」是「大老黨」（「Grand Old Party」）的縮寫。其他黨派候選人有時也會參與其中，比如自由黨、綠黨、美國獨立黨也曾提名候選人。

誰想競逐2020年總統大選？

超過20名民主黨人將爭取黨內提名。初選將在明年2月開始，決定誰將被提名。

目前民主黨候選人中的佼佼者包括前副總統拜登、馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）和佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。本周，20名候選人將在邁阿密進行兩晚辯論。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）

特朗普目前還不是共和黨總統候選人，要等到明年夏季共和黨正式提名他。共和黨內至少有一人將與他競爭，包括馬薩諸塞州州長韋爾德（Bill Weld）。不過特朗普在黨內很受歡迎，韋爾德贏他的機率不高。

如何贏得大選？

2020年11月，民主黨和共和黨候選人將競逐總統之位。

決定候選人勝負的不是他們拿到的實際票數（popular vote），而是選舉人票（electoral college vote）。全國選舉人票為538張，總統候選人需要獲得至少270票才能當選。

這讓某些州對競選人來說格外重要。有時可能贏得了多數實際票，卻在選舉人票上輸了，2000年和2016年希拉里都是因此敗選。

美國每個州都有一定數量的「選舉人」，數量與各州在國會的代表人數有關。擁有最多選舉人的州是加利福尼亞州（55人）、德克薩斯州（38人）、紐約州（29人）、佛羅里達州（29人）、伊利諾伊州（20人）和賓夕法尼亞州（20人）。

加州、紐約州和伊利諾伊州都是民主黨的堅定支持者，而德克薩斯州歷來是共和黨的大本營。總統競選勝負的關鍵在少數幾個所謂的「搖擺州」，如俄亥俄州和佛羅里達州。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年希拉里曾因選舉人票數輸給特朗普

搖擺州可能根據候選人有所改變。2020年，亞利桑那州、賓西法尼亞州和威斯康星州可能被認為是搖擺州。

競選團隊通常不把候選人送到他們認為不可能勝選的州，也不把資源投到這些州。

如愛達荷州、阿拉斯加州以及許多南部州都是共和黨的堡壘，它們被視為「紅州」；而在東北部海岸新英格蘭大部分地區民主黨佔主導地位，被稱為「藍州」。

計票工作由各州負責，投票舉行的當天晚上能確定勝選者。第二年1月，美國將舉行總統就職典禮，新總統正式走馬上任，任期四年。